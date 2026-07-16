"Et pysty nostamaan sitä itse": tämä moottoripyöräilijä vastaa yhä itsepintaiseen stereotypiaan

Moottoripyöräajokortti ei ole miesten etuoikeus, ja monet naiset ajavat tehokkailla koneilla tai käyvät kierroksilla valojen vaihtuessa vihreäksi. He eivät enää istu kuljettajan istuimen selkänojalla hiustensa liehuessa tuulessa kuten romanttisissa komedioissa, eivätkä he rajoitu pastellisävyiseen Vespaan. Sisällöntuottaja @samslod repii asfalttia isolla moottoripyörällä ja todistaa naisvihamielisiä stereotypioita selvästi edellä aikaansa.

Naiset moottoripyörillä, intohimonsa pidättelemänä

Kun naiset istuvat rattiin ja asettuvat kuljettajan paikalle, miehet latelevat vanhoja lauseita, jotka todellakin kaipaisivat kertausta. "Naiskuljettaja, kuolema seuraavassa mutkassa." "Naiset ajavat kuin kilpikonnat." "He eivät osaa ohjata." Lyhyesti sanottuna: naisviha autopilotilla. Heillä on aina kritiikkiä niitä kohtaan, jotka yksinkertaisesti noudattavat liikennesääntöjä. Vaikka nelipyöräisten ajoneuvojen naiskuljettajat ovat vanhentuneen patriarkaalisen mentaliteetin sivuuhreja, naispuoliset moottoripyöräilijät kokevat sitä joka ikinen päivä.

Heti kun miehet istuvat ohjaustangon takana ja pukevat kypäränsä päähänsä, he alkavat huijata ja yrittävät tartuttaa heihin huijarisyndroomaa. Ei, naisten ei ole tarkoitus vain ihailla maisemia ja takertua miespuolisten kumppaneidensa vyötäröihin. Heitä ei myöskään ole tuomittu sähköpyörien satulaan, joita on saatavilla vapaasti kaupungeissa.

Heillä on myös kova halu tehdä äkillisiä käännöksiä moottoripyörän selässä, tuntea adrenaliiniryöppy jokaisella kiihdytyksellä, lähteä maantiematkoille täydessä moottoripyörävarustelussa ja päästää koneidensa täysi teho valloilleen. Sisällöntuottaja @samslod ilmentää tätä uutta sukupolvea naisia, jotka eivät pelkää nopeutta ja jotka tuntevat moottoripyörän anatomian paremmin kuin he itse. Nämä naiset, jotka kääntävät katseensa ihailemaan moottoripyörämalleja useammin kuin vaateesittelyjä ja jotka tuntuvat puhuvan koodattua kieltä, joka koostuu Yamaha MT-07:istä tai Suzuki SV650:istä, vastaavat kuvilla niille, jotka yrittävät päihittää heidät.

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Ennakkoluulojen lopettaminen on välttämätöntä.

Sam Slodowitz, hänen oikea nimensä, on sydämeltään stuntnainen. Rohkeus on hänellä geeneissä. Hänelle suorassa linjassa pysyminen useiden kilometrien matkalla ja mutkittelevilla vuoristoteillä navigointi kahdella pyörällä on lastenleikkiä. Se on vain lämmittely. Niinpä moottoripyöräharjoittelunsa piristämiseksi hän tekee vauhdikasta akrobatiaa, ja hänen moottoripyörästään tulee täysimittainen taiteellinen instrumentti, hänen kehonsa jatke.

Äärimmäisenä sirkusartistina hän tasapainoilee yhdellä pyörällä ja hallitsee vähintään 200 kg painavaa moottoripyörää. Moottoripyöräjargonissa tätä lajia kutsutaan "stunttiajoksi", mutta harjaantumattomalle silmälle se näyttää merkittävältä fyysiseltä kyvykkyyden saavutukselta. Lukemattomista lahjakkuuden osoituksistaan ja kiistattomasta riskinotosta huolimatta hän on jatkuvasti arvostelijoidensa kritiikin kohteena.

Yksi heistä jopa huomautti: ”Okei, olet nainen. Veikkaan, ettet pysty nostamaan moottoripyörääsi itse.” Tälle naiselle, joka tarttuu kaikkiin haasteisiin, operaatio ei ollut niin vaikea. Tämä moottoripyöräilijä, jolle nahkatakki on käytännössä kuin toinen iho, on myös huomattavan kekseliäs. Moottoripyörä tuntuu lähes höyhenenkevyeltä, kun hän nostaa sen niin helposti. Ei tarvitse kutsua apuvoimia tai ” lihasmiehiä ”; hän voittaa kaikki esteet, olivatpa ne todellisia tai kuviteltuja.

Naismoottoripyöräilijöitä yhä enemmän teillä

Tämä kokenut moottoripyöräilijä, joka on saanut kaksipyöräisen otteen jo kauan sitten, todistaa, että naisetkin osaavat käsitellä tätä ajoneuvoa Lara Croftin viehätysvoimalla ja Mad Maxin Furiosan kylmäpäisyydellä. Itse asiassa hänen jokapäiväinen elämänsä muistuttaa toimintaelokuvaa. Samalla kun miehet katsovat jatkuvasti taaksepäin, melkein surevat aikoja, jolloin he olivat naisille hyödyllisiä, hän pitää katseensa tiukasti tulevaisuudessa.

Lisäksi tämä on vain yksi esimerkki vapaudesta monien joukossa. Yhä useammat naiset haluavat kyseenalaistaa tämän myytin "hauraasta pienestä olennosta". Ne, jotka lähtevät tälle esteiden ja machismon täyttämälle polulle, etsivät jännitystä, nopeuden riemua ja itsenäisyyden makua.

Ja tämä näkyy luvuissa. CER:n (Road Safety Education Center) tietojen mukaan yli 30 % moottoripyöräajokortin hakijoista on naisia. He heiluttelevat tätä himoittua, isolla A-kirjaimella leimattua ajokorttia feministisenä symbolina.

Tässä ympäristössä, jossa tiimityöskentely on keskeinen arvo, naisia ei aina toivoteta tervetulleiksi. Ehkä on aika, että heidän vastineensa ottavat ohjat käsiinsä ja valitsevat jonkin muun polun kuin myrkyllisen maskuliinisuuden.