Pidettäisiinkö sinua "normaalina" muualla? Tässä ovat keskimääräiset pituudet ja painot ympäri maailmaa.

Yhteiskunta
Anaëlle G.
Елизавета Крылова/Unsplash

Keskimääräinen pituus ja paino vaihtelevat huomattavasti maittain. Genetiikka, ruokavalio, elinolosuhteet, terveydenhuollon saatavuus ja taloudellinen historia: kaikki nämä tekijät muokkaavat kehoja sukupolvien ajan. Lopputulos? Yhdessä alueessa "tyypilliseksi" pidetty ruumiinrakenne voi muualla vaikuttaa "epänormaalilta". Ennen kuin otat laskimen esiin, muistetaan yksi olennainen asia: nämä tilastot kuvaavat "kollektiivista historiaa", eivät velvollisuuksia. Sinulla ei ole mitään "kiinni otettavaa".

Eurooppa: Kun suuruudesta tulee arkipäivää

Pohjois- ja Itä-Euroopassa miesten keskipituus on usein vaikuttava . Esimerkiksi Alankomaissa, Ruotsissa ja Tanskassa miesten pituus on usein yli 1,80 m ja keskipaino noin 85–87 kg. Myös naisten keskipituus on siellä suhteellisen korkea, vaihdellen 1,67–1,70 m välillä. Joillakin Balkanin alueilla miesten keskipituus on vielä korkeampi. Nämä luvut selittyvät monipuolisella ruokavaliolla, hyvällä terveydenhuollolla ja suhteellisella taloudellisella vakaudella. Huom: lyhyempi tai kevyempi oleminen näissä maissa ei tee sinusta näkymätöntä tai "paikaltaan ulkopuolista". Olet yksinkertaisesti... sinä.

Aasia: kompaktimmat siluetit, aivan yhtä pätevät

Useilla Etelä- ja Kaakkois-Aasian alueilla keskipituudet ovat maltillisempia. Miesten pituus on siellä usein 1,60–1,65 metriä, kun taas naisten 1,50–1,57 metriä. Nämä erot johtuvat yhtä paljon perinnöllisistä tekijöistä kuin aiemmista ravitsemusolosuhteista. Nämä vartalotyypit ovat sopeutuneet täydellisesti ympäristöönsä ja kulttuuriinsa. Lyhyempi ei tarkoita heikompaa tai huonompaa kuntoa. Ihmiskehoa on tuhansissa muunnelmissa, eikä mikään niistä ole virhe.

Amerikat: Suuri kuilu

Amerikan manner ja manner havainnollistavat täydellisesti kehon monimuotoisuutta. Latinalaisessa Amerikassa keskipituudet ovat lähempänä Kaakkois-Aasiassa havaittuja pituuksia, kun taas Yhdysvalloissa keskimääräinen paino ja pituus ovat korkeammat. Tämä ero selittyy rikkaammilla ruokailutottumuksilla ja joskus istumatyöllisemmällä elämäntavalla. Jälleen kerran nämä luvut kertovat kollektiivisen tarinan, eivät yksilön tarinaa. Kehosi ei ole kaavio, eikä sen tarvitse vastata kansallista keskiarvoa.

Afrikka ja Oseania: vaikuttava monimuotoisuus

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa keskiarvot sijoittuvat näiden kahden välimaaston alueelle, ja alue ja etninen ryhmä vaihtelevat merkittävästi. Oseaniassa, erityisesti Australiassa, standardit ovat lähempänä Länsi-Euroopan standardeja. Nämä erot korostavat tärkeää seikkaa: ei ole olemassa yleismaailmallista standardia, vain erilaisia konteksteja.

Mitä tarkoittaa olla "normin sisällä"?

Olkoonpa selvää: ei mitään. Nämä tilastot ovat kiinnostavia maailman ymmärtämisen kannalta, eivät yksilöiden tuomitsemiseksi. Sinulla ei ole velvollisuutta mukautua keskiarvoon, olipa se sitten paikallinen tai kansainvälinen. Pitkä, lyhyt, hoikka, kurvikka, hoikka (jne.): kaikki on pätevää. Kehosi ei ole ongelma, joka pitäisi korjata, vaan tila, jossa voi elää ystävällisesti.

Viime kädessä sillä, oletko "normaali" Pariisissa, Tokiossa tai Buenos Airesissa, ei ole merkitystä arvollesi. Olet jo riittävä juuri sellaisena kuin olet. Numerot tulevat ja menevät, kehot elävät. Ja se on täysin okei.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
