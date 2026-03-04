"Liian lihava": Kurviensa vuoksi kritisoitu plus-kokoinen malli sytyttää uudelleen keskustelun rasvafobiasta

Naisten kehoja kommentoidaan, analysoidaan ja tuomitaan edelleen – jopa kansainvälisten muoti-ikonien kohdalla. Ashley Grahamiin kohdistunut viimeaikainen kritiikkiaalto todistaa tämän: kehopositiivisuusliikkeen edistymisestä huolimatta rasvafobia on edelleen syvästi juurtunut mieliimme.

Ashley Graham, osallistavamman muodin edelläkävijä

Ashley Graham on jo yli vuosikymmenen ajan vakiinnuttanut asemansa yhtenä muodin monimuotoisuuden johtavista edustajista. Vuonna 2016 hän teki historiaa olemalla ensimmäinen plus-kokoinen malli Sports Illustratedin uimapukunumeron kannessa. Vahva symboli alalla, jota pitkään hallitsivat ultra-hoikat vartalot.

Muotikävelyillä, muotiviikoilla ja punaisella matolla hän puolustaa yksinkertaista mutta voimakasta ajatusta: kaikilla vartalotyypeillä on paikkansa. Kurvikkaat vartalot, runsas lantio, selkeä vatsa, pyöreät käsivarret – mitään ei pitäisi peitellä tai korjata. Hänen viestinsä on selvä: kauneus ei ole koosta kiinni, vaan läsnäolosta. Ja vuosien varrella hän on puhunut laajasti itsensä hyväksymisestä, paineesta mukautua kauneusstandardeihin ja tarpeesta edustaa kehojen monimuotoisuutta. Sitoutunut ääni maailmassa, jossa imago on edelleen valttia.

Lumivyöry kommentteja hänen vartalostaan

Mallin kuvat herättivät hiljattain reaktioaallon sosiaalisessa mediassa. Jotkut internetin käyttäjät tuomitsivat hänen "liialliset kurvit", kun taas toiset pilkkasivat tiettyjä osia hänen ruumiistaan.

Tämäntyyppinen huomautus kuuluu niin sanottuun lihavuuden häpeään: pilkkaan tai syrjintään painon perusteella. Tätä ilmiötä ovat dokumentoineet lukuisat yhteiskuntatieteelliset tutkimukset, jotka osoittavat, että "ylipainoisiksi" koetut ihmiset ovat alttiimpia julkiselle tuomiolle – ja erityisesti naiset.

Maailman terveysjärjestön mukaan painoon liittyvällä stigmalla voi kuitenkin olla merkittäviä psykologisia seurauksia: ahdistusta, masennusta ja itsetunnon laskua. Ongelma ei siis rajoitu muutamaan sopimattomaan kommenttiin. Se koskee mielenterveyttä ja yksilöiden perustavanlaatuista kunnioitusta.

Jatkuva rasvafobia muodissa

Vaikka kehon monimuotoisuus onkin edistymässä joissakin mainoskampanjoissa ja muutamilla catwalkeilla, vallitsevat standardit pysyvät vahvoina. Viime vuosina useat tarkkailijat ovat havainneet äärimmäisen laihan kehonkuvan merkittävää nousua tietyillä muodin osa-alueilla, mitä esteettiset trendit ja painonpudotushoitoja koskevat keskustelut ovat ruokkineet.

Tässä yhteydessä Ashley Grahamin näkyvyys saa erityisen ulottuvuuden. Hän ilmentää vaihtoehtoa rajoittaville normeille ja muistuttaa meitä siitä, että kurvikkaat, veistokselliset, aistikkaat tai voimakkaat vartalot eivät ole "trendi", vaan todellisuutta. Myös muut mallihahmot, kuten Laetitia Casta, ovat puhuneet standardien kehityksestä ja malleihin kohdistuvasta paineesta vuosikymmenten aikana. Muoti muuttuu, mutta vaatimukset pysyvät.

Kun kritiikkiä tulee myös naisilta

Tämän jakson silmiinpistävä elementti: osa negatiivisista kommenteista tuli muilta naisilta. Tämä havainto herättää kysymyksiä: ovatko laihuusstandardit niin syvälle juurtuneita, että ne joskus ruokkivat vertailua ja kilpailua solidaarisuuden kustannuksella? Rasvakammo ei ole pelkästään ilkeiden yksilöiden työtä. Se on juurtunut kulttuurijärjestelmään, joka arvostaa tiettyjä kehonmuotoja ja tekee toisista näkymättömiä. Näiden järjestelmien purkaminen vaatii aikaa, tietoisuutta ja aitoa kollektiivista tahtoa.

Keskustelu, joka ulottuu puhujakorokkeiden ulkopuolelle

Ongelma ei ole pelkästään muoti. Monissa maissa organisaatiot tuomitsevat painoon perustuvan syrjinnän työllisyydessä, terveydenhuollossa ja mediassa. Vuonna 2019 The Lancet Public Health -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa korostettiin, että "painoon liittyvä stigma voi vahingoittaa yleistä terveyttä painoindeksistä riippumatta". Tutkijat kehottivat tekemään eron "kansanterveyden ja moraalisen harkinnan" välillä.

Jatkamalla poseeraamista, catwalkilla kävelyä ja ääneen puhumista Ashley Graham muistuttaa meitä siitä, ettei minkään vartalonmuodon pitäisi olla pilkan kohteena. Hänen vartalonsa ei ole julkinen keskustelunaihe: se on hänen. Vaikka standardit kehittyvät, niin kutsuttujen "epätyypillisten" vartaloiden aiheuttamat reaktiot osoittavat, että matkaa on vielä pitkä. Jokainen lausunto, jokainen itsevarma esitys, siis laajentaa tilaa. Ja vahvistaa perustavanlaatuista totuutta: kehosi ansaitsee kaikessa ainutlaatuisuudessaan kunnioitusta ja näkyvyyttä.