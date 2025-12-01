Search here...

Hän soittaa väärään numeroon kiitospäivänä... ja luo epätodennäköisen ystävyyden, joka on kestänyt 10 vuotta.

Yhteiskunta
Vuonna 2016 arizonalainen isoäiti Wanda Dench lähetti vahingossa kiitospäiväkutsun tekstiviestin 17-vuotiaalle teini-ikäiselle Jamal Hintonille pojanpoikansa sijaan. Liikuttuneena pojanpoikan leikkisästä vastauksesta Wanda Dench toivotti hänet tervetulleeksi pöytään ja sinetöi näin 10 vuotta kestäneen ystävyyden.

Virhe, joka muutti kaiken

Wanda Dench lähetti tekstiviestin väärään numeroon ja sai Jamal Hintonilta vastauksen: "Kuka sinä olet?" Hinton vastasi: "Isoäitisi!" ja pyysi mukaan selfien. Jamal Hinton lähetti sitten oman viestinsä: "Et ole isoäitini, mutta voinko tulla mukaan joka tapauksessa?" Hinton suostui, uskollisena isoäitien hengelle, jotka ruokkivat kaikkia. Se, mikä olisi voinut jäädä yksinkertaiseksi anekdootiksi, muuttui perinteeksi: joka vuosi Jamal palaa jakamaan kiitospäiväillallisen Wandan ja hänen perheensä kanssa.

Välitön ja kestävä yhteys

Ensimmäisen kiitospäiväateriansa aikana seitsenkymppisen ja teini-ikäisen välinen yhteys oli välitön. Wandan sairaudesta (rintasyöpä) ja aviomiehen menetyksestä huolimatta he tapasivat joka kiitospäivä ja jakoivat aterioita, pelejä ja kiitollisuutta perhepöydän ääressä. Heidän sattumanvaraisesta kohtaamisestaan kehittyi aito ystävyys, jota miljoonat internetin käyttäjät juhlivat liikuttuneena tästä odottamattomasta ystävällisyydestä ja sattuman luomasta siteestä kertovasta tarinasta.

Perinne, joka inspiroi maailmaa

Jamal julkaisee heidän jälleennäkemisestään vuosittain X:ssä (entinen Twitter) ja koskettaa miljoonia ihmisiä: "Se on kohtalo", Wanda uskoutuu. Jopa virtuaalisesti kemoterapian aikana heidän siteensä säilyy, he järjestävät puheluita ja pitävät yllä sattumanvaraisesta puhelusta syntyneen ystävyyden liekkiä. Ajan myötä heidän tarinastaan tulee toivon symboli: ystävällisyys voi syntyä milloin tahansa, jopa vahingossa lähetetystä viestistä. Ja joka vuosi kiitospäivän lähestyessä heidän vierekkäinen valokuvansa muistuttaa maailmaa siitä, että perhe voi myös valita itsensä.

Yksinkertaisen viraalianekdootin tuolla puolen

Tämä tarina ylittää sosiaalisen median rajat: Wanda ottaa tatuoinnin Jamalin avustuksella, ja samalla Jamalista tulee koripallovalmentaja ja -juontaja. Heidän aito ystävyytensä, yhtenäisyyden symboli jakautuneessa maailmassa, on jopa kehitteillä olevan Netflix-elokuvan aiheena. Ja vaikka heidän jokapäiväinen elämänsä kehittyy, yksi asia pysyy: tämä hiljainen lupaus pysyä toistensa tukena. Jokainen valokuva, jokainen jaettu nauru muistuttaa siitä, että jotkut yhteydet eivät ole velkaa verelle, vaan kaikki ystävällisyydelle ja sattumalle. Yksinkertainen väärä numero, joka vuosia myöhemmin inspiroi edelleen niitä, jotka yhä unelmoivat odottamattomista ja syvästi inhimillisistä yhteyksistä.

Lyhyesti sanottuna yksinkertainen väärään numeroon lähetetty tekstiviesti sytytti siteen, joka uhmaa aikaa, vaikeuksia ja sukupolvien välisiä eroja. Kymmenen vuotta myöhemmin Wanda ja Jamal todistavat, että näennäisen merkityksetön ele voi avata oven syvälle ystävyydelle, joka kykenee lämmittämään sydämiä yhtä paljon kuin mikä tahansa juhla-ateria. Heidän tarinansa muistuttaa meitä siitä, että kauneimmat kohtaamiset syntyvät joskus siellä, missä niitä vähiten odotamme – ja että kiitospäivä juhlistaa lopulta yhtä lailla sattumaa kuin kiitollisuutta.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
