Keitä ovat nämä "teriaanit", jotka samaistuvat eläimiin?

Maailmassa, jossa identiteettiä jatkuvasti uudistetaan, jotkut ihmiset löytävät syvällisen yhteyden eläinhahmoihin. "Teriaaneiksi" tai "teriantroopeiksi" kutsutut ihmiset eivät pidä itseään "täysin ihmisinä" ja tutkivat sisäistä yhteyttä eläimeen, olipa se sitten todellinen tai sukupuuttoon kuollut. Tämä vähemmän tunnettu "sukupuoli-identiteetti" kiehtoo psykologisella ja henkisellä rikkaudellaan.

Ei-fyysinen eläimen identiteetti

Teriaanina oleminen ei tarkoita uskoa siihen, että voi fyysisesti muuttua eläimeksi. Se on ei-fyysinen ja syvästi koettu samastuminen. Jokainen teriaani yhdistyy "teriotyyppiin", usein suteen, kissaan, hevoseen tai lintuun, joka on olennainen osa heidän sisäistä identiteettiään.

Tämä yhteys ilmenee joskus "heräämisen" aikana, hetkenä, jolloin henkilö tulee tietoiseksi tästä yhteenkuuluvuudesta. Therialaiset voivat tällöin kokea "muutoksia": tuntemuksia aavemaisista raajoista (häntä, kynnet), vaistonvaraisia impulsseja tai mielialan vaihteluita, jotka vastaavat heidän sisäistä eläintään. Toisin kuin "turrieläimet", jotka omaksuvat hahmon huvin tai asun vuoksi, therialaiset kokevat tämän henkilökohtaisena totuutena, osana olemustaan.

Alkuperä ja yhteisö

Sana "teriaani" ilmestyi 1990-luvun alussa nettifoorumeilla ja on johdettu termistä "teriantrope", joka puolestaan on kreikan kielen sanoista "peto" ja "ihminen". Teriaanit ovat osa laajempaa "toisen sukulaisuuden" alakulttuuria, johon kuuluvat myös "fiktio-olento-olentoihin" kuuluvat ihmiset, jotka samaistuvat fantasiaolentoihin, kuten lohikäärmeisiin tai haltioihin.

Alustat, kuten TikTok (#TherianTok), ovat auttaneet tekemään näistä kokemuksista näkyviä. Niissä on lavastettuja esityksiä, "quadrobic-liikkeitä" (konttailua) ja asusteita, kuten häntää ja korvia. Suurin osa therianisteista kuitenkin korostaa sisäisen kokemuksen merkitystä: se on ensisijaisesti henkilökohtainen identiteetti, ei peli tai cosplay. Tämän samaistumisen taustalla olevat selitykset vaihtelevat, aina menneistä elämistä neurodivergenssiin tai yksinkertaisesti koettuun henkiseen olemukseen.

Teriaanien tyypit

Yhteisö erottaa toisistaan useita tunnistautumismuotoja:

Contherilainen: pysyvä fuusio ihmisen ja eläimen välillä.

Suntherilainen: Eläimellisyys on osa persoonallisuutta, mutta se pysyy osana ihmisen elämää.

Valokytkin: täydellinen vaihto ihmisen ja eläimen tilan välillä.

Kladoterilainen: samaistuminen eläinperheeseen, kuten kissaeläimiin.

Jokainen teriaani kokee "eläimellisyytensä" eri tavalla, jotkut jatkuvasti, toiset vuorotellen hetkestä tai tunteista riippuen.

Kritiikkiä ja ulkopuolisia näkökulmia

Ilmiö on kiehtova ja jakava. Jotkut näkevät sen eräänlaisena "mielenterveyshäiriönä" tai "TikTok-vaikutuksena" teini-ikäisten keskuudessa. Therianit itse korostavat, että kyseessä on vakaa, tahaton ja valitsematon identiteetti. Antropologia yhdistää tämän kokemuksen joskus shamanismiin tai muinaisiin hengellisiin perinteisiin, kun taas psykiatria on edelleen varovainen tämän ilmiön suhteen.

Kritiikistä huolimatta teriaanit luovat tukevan yhteisön, joka usein kohtaa pilkkaa tai väärinkäsityksiä. He määrittelevät uudelleen käsitykset ihmisen identiteetistä ja sisäisestä eläimellisyydestä ja osoittavat, että on mahdollista tutkia sisäistä elämää aidosti ja kunnioittavasti.

Monimuotoisuus, jota tulee kunnioittaa

On tärkeää korostaa, että teriaanit tulevat kaikilta yhteiskuntaluokilta, eivätkä heidän identiteettinsä ole sidottu jäykkiin kategorioihin. TikTokissa monissa videoissa nuoret "tulevat esiin" sisäisen eläimensä, usein sukupuolta tai identiteettiä koskevien kysymysten yhteydessä. Sukupuoli-identiteetit ovat monikollisia, maailma ei ole binäärinen, ja on tärkeää kunnioittaa sitä, miten jokainen ihminen määrittelee itsensä.

Pohjimmiltaan teriaanisuus tarkoittaa itsensä omaksumista, joka ylittää ihmisen ulottuvuuden, samalla kun pysytään itseään ja muita kunnioittavassa hengessä. Tämä kiehtova ilmiö sijaitsee modernin hengellisyyden, itsetutkiskelun ja henkilökohtaisen aitouden etsinnän leikkauspisteessä.