Pituus, paino, vartalo: näin kauneusstandardit muuttuvat täysin maasta toiseen

Jo pelkkä "ihanteellisen kauneuden" ajatus saattaa tuntua huvittavalta, kun otetaan huomioon, kuinka paljon se vaihtelee mantereelta toiselle. Se, mitä täällä ihaillaan, joutuu toisaalla kritisoiduksi, ja se, mikä näyttää joidenkin mielestä "täydelliseltä", on toisille outoa. Kuten tulette näkemään, esteettiset kriteerit muodostavat ympäri maailmaa kiehtovan – ja joskus hämmentävän – mosaiikin. Tämän seurauksena pituudesta, painosta, muodosta ja piirteistä tulee todellisia sosiaalisia merkkejä, joihin valitettavasti liittyy kaikki näihin standardeihin liittyvä psykologinen paine.

Kiina: Ultralaihuuden valtakausi

Marketing China -lehdessä tehdyn kiinalaisten standardien analyysin mukaan laihuus ei ole Kiinassa vain ihanne, vaan todellinen sosiaalinen tunnusmerkki. Sosiaalinen media on vahvistanut tätä pyrkimystä viraaliksi levinneillä haasteilla, kuten kuuluisalla "A4-vyötäröllä", jossa A4-paperiarkin on peitettävä koko vyötärö. Voit kuvitella paineen mukautua tällaiseen standardiin... Puhutaan jopa noin 17:n painoindeksistä, joka on aivan liian alhainen, ja jota monet tavoittelevat "esteettisen puhtauden" symbolina.

"Ihannekasvot" noudattavat samaa logiikkaa: hoikat, hentoiset, usein melonin siemeneksi kuvatut. Suuret silmät ja selkeästi erottuvat silmäluomet ovat niin haluttuja, että hienostuneesta meikistä ja kohdennetuista leikkauksista on tullut arkipäivää. Tavoitteena: luoda "V-linjaiset" kasvot, täydellisen soikeat, lähes epätodelliset.

Brasilia ja Afrikka: Muotojen juhlinta

Radikaali maisemanvaihdos Brasiliassa, jossa niin kutsuttuja "aistillisia" vartaloita ei ainoastaan juhlita, vaan niitä pidetään usein kulttuurisina ihanteina. Leveät lantiot, hoikka vyötärö ja syvään uurrettu pääntie: kuuluisa "kitara"-siluetti hallitsee korkeinta. Tämä estetiikka juontaa juurensa sekä perinteestä että rennosti suhtautumisesta kehoon. Kauneusleikkaukset ovat yleisiä, ei pyyhkiäkseen pois näitä kurveja, vaan pikemminkin korostaakseen niitä.

Länsi-Afrikassa, esimerkiksi Mauritaniassa ja Nigeriassa, suuri paino on edelleen syvälle juurtunut vaurauden, terveyden ja hedelmällisyyden symboli. Siinä missä länsimaissa arvostetaan fyysistä niukkuutta, näissä kulttuureissa se nähdään yltäkylläisyyden, vaurauden ja elinvoiman merkkinä. Positiivinen näkemys, mutta sellainen, joka voi myös muuttua vaativaksi.

Katso tämä postaus Instagramissa The Body Optimistin (@thebodyoptimist) jakama julkaisu

Länsi vs. Kaakkois-Aasia: Kaksi visiota, kaksi painetta

Yhdysvalloissa kauneusihannetta muokkaavat usein kuntoilun ja Instagramin maailma. Urheilullista, lihaksikasta ja "spektaakkeli"-vartaloa juhlitaan, ja siinä on veistetyt vatsalihakset ja kiinteä alavartalo. Tämä ihanne voi vaatia jatkuvaa painon ja ruokavalion hallintaa.

Etelä-Koreassa päinvastainen trendi on yllättävä: tavoitteena on hyvin hoikka, lähes nuorekas vartalo, jolla on V-kirjaimen muotoiset kasvot ja pehmennetyt piirteet. Äärimmäiset dieetit ovat yleisiä, ja niitä kannustaa K-pop-teollisuus, jossa esteettinen kilpailu on läsnä kaikkialla.

Intiassa on pidetty yllä perinteisempää ihannetta: leveitä lantioita ja pehmeitä kurveja arvostettiin pitkään. Länsimainen vaikutus ja itsepintainen värimaailma ovat kuitenkin muuttamassa odotuksia, joskus ristiriitaisilla tavoilla.

Eurooppa: yksi maanosa, monta kauneusnäkyä

Euroopassa kaikki riippuu ilmansuunnasta . Pohjoisessa suositaan "yksinkertainen tyylikkyys": hehkuva iho, hoikka, urheilullinen vartalo, kevyt meikki ja vaaleat hiukset. Skandinaavit vaalivat luonnollista tyyliä, jossa ulkonäkö on tärkeämpää kuin suorituskyky.

Välimerellä taas aistillisuus on arvokkaampaa: kurvit, auringon suutelema iho ja näkyvä naisellisuus. Ranskassa ja Italiassa vallitsee vaivaton eleganssi: näyttää tyylikkäältä ilman, että se sitä tekee.

Itä-Eurooppa? Täysin erilainen tunnelma. Siellä vahvoja, veistoksellisia slaavilaisia kasvonpiirteitä usein idealisoidaan, samoin kuin muodin ja sosiaalisen median vaikutuksen alaisia hoikkia vartaloita. Espanjassa puolestaan arvostetaan perinteisesti kurvikkaita lantioita ja ruskettunutta ihoa.

Yleisesti ottaen Euroopassa painoindeksi on yleensä noin 18–22, mikä on joustavampi kuin Aasiassa, mutta silti numeeristen illuusioiden vaikutuksen alaisena. Lisäksi tämä mittari on kaikkea muuta kuin luotettava viite: painoindeksi ei kerro juuri mitään ihmisen todellisesta terveydentilasta, eikä sitä pitäisi missään nimessä käyttää standardina niin sanotun "täydellisen vartalon" määrittelemiseksi.

Kun standardit muuttuvat… ja niin muuttuvat myös paineet.

Kauneusstandardeja ei ole koskaan asetettu paikoilleen . Esimerkiksi Kiinassa kiinalais-länsimaisen estetiikan suosio on kasvamassa: vaalea iho, korkeat nenät ja "kansainvälisemmät" piirteet. Tämä sosiaalisen median vauhdittama hybridisaatio voimistaa "täydellisyyden" tavoittelua ja lisää kauneusleikkausten määrää. Puhutaan jopa toimenpiteistä, joilla hiotaan leukalinjaa tai luodaan haluttu rypytys kulmakarvojen väliin. Näiden paineiden edessä kehopositiivisuusliike kasvaa kuitenkin hitaasti mutta varmasti. Se muistuttaa meitä siitä, että jokaisella keholla on oma oikeutuksensa, oma kauneutensa ja oma läsnäolonsa.

Viime kädessä tämä kauneusstandardien maailmanlaajuinen kierros todistaa sen: universaalia totuutta ei ole. Koreassa "täydellisenä" pidettyä vartaloa kritisoitaisiin Brasiliassa. Kiinassa ihannoitua kalpeaa ihoa pidettäisiin Espanjassa "mielettömänä". Itä-Euroopassa ihailtua kulmikasta kasvoa pidettäisiin Koreassa "liian kypsänä", ja niin edelleen. Itsensä vertaaminen näihin muuttuviin normeihin on kuin osallistuisi jatkuvasti muuttuvien sääntöjen mukaiseen manipuloituun kilpailuun. Ansaitset parempaa. Kehosi ansaitsee tulla nähdyksi ilman kulttuurillisia suodattimia.