Tämän neljän lahjan säännön avulla joulusi ei ole enää koskaan entisensä.

Joka vuosi sama tarina: olohuone pursuaa lahjoja, käärepaperia lentää kaikkialle ja upouusia leluja… yhtäkkiä hylättyinä ennen iltahämärää. Jos olet kyllästynyt tähän hektiseen menoon, joka jättää jälkeensä loputtoman tuhlauksen tunteen, "neljän lahjan säännöstä" saattaa tulla uusi suosikkiperinteesi. Yksinkertainen, inhimillinen ja yllättävän iloinen, se tuo merkityksen takaisin joulukuuseen.

Neljän lahjan sääntö: yhtä yksinkertainen kuin nerokaskin konsepti

Tämä Isossa-Britanniassa vuonna 2016 syntynyt menetelmä ehdottaa lahjojen rajaamista neljään tiettyyn kategoriaan selkeällä tavoitteella: antaa vähemmän mutta paremmin, toisin sanoen tuoda iloa sortumatta liikakulutukseen. Rangaistuksen tai taian vähentämisen sijaan se avaa oven rauhallisempaan, huomaavaisempaan ja ennen kaikkea aidommampaan jouluun. Se on tapa muuttaa juhlaa uhraamatta silmien loistoa. Jokaiselle lapselle valitaan tarkalleen neljä lahjaa, jotka vastaavat heidän erilaisia tarpeitaan ja toiveitaan:

1. Lahja hänen listaltaan

Tämä täyttää kaikki välittömän tyydytyksen vaatimukset. Se on lahja, jonka lapsi valitsee toivelistaltaan, himoittu haluttu esine. Lastenpsykiatri Béatrice Copper-Royerin korostamalla varauksella: "3–6-vuotiailla lapsilla ei ole minkäänlaista käsitystä arvosta." Voit siis antaa itsellesi lupa tulkita heidän listaansa uudelleen älykkäästi sen sijaan, että antaisit periksi jokaiselle oikulle.

2. Lahja, jota henkilö todella tarvitsee

Välttämätön esine, jokapäiväinen työkalu, jokin, joka yksinkertaistaa tai parantaa elämää. Se voi olla käytännöllinen esine, hyödyllinen asuste tai paljon tarpeellinen laite. Tällainen lahja tuo joulun todellisuuteen vähentämättä sen taikaa.

3. Vaate tai asuste, jota käytetään

Kaunis, mukava, rohkea tai hillitty – sillä ei ole väliä: tämä lahja edistää itseilmaisua ja tuo iloa tuntea olonsa hyväksi omassa nahassaan. Täydellinen valinta itsetunnon kohottamiseen kestävällä lahjalla.

4. Kirja tai hetki jaettavaksi

Tämä on säännön eloisa ydin: tarjota kokemus, yhteyden hetki, syntymässä oleva muisto. Olipa kyseessä sitten huolella valittu kirja, matka huvipuistoon tai luova työpaja, tämä neljäs lahja antaa joululle vertaansa vailla olevan emotionaalisen ulottuvuuden.

Miksi tämä sääntö muuttaa kaiken

Tavoitteena ei ole tukahduttaa anteliaisuutta, vaan kanavoida sitä. Vähentämällä lahjojen määrää arvostamme jokaista niistä enemmän. Vältämme tarpeetonta kertymistä ja turhautumista, joka tulee nopeasti unohtuvista leluista. Palautamme myös eräänlaisen kärsivällisyyden ja olennaisen opetuksen: ei, emme voi saada kaikkea, koko ajan. Ja juuri tällä tavoin opimme uudelleen nauttimaan elämästä.

Kuten Béatrice Copper-Royer muistuttaa meitä, rajojen asettaminen auttaa lapsia kasvamaan. He oppivat ymmärtämään valinnanvapauden käsitteen, arvostamaan saamaansa ilman, että vaatimukset hukkuvat heihin. Ja ennen kaikkea, sääntö on joustava: sitä voi mukauttaa temperamentin, iän, arvojesi ja perhedynamiikan mukaan. Mikään ei ole kiveen hakattu; kaikki on säädettävissä.

Ei vain lapsille: universaali menetelmä

Toisin kuin jotkut saattavat ajatella, neljän lahjan sääntö toimii täydellisesti… kaikille. Teini-ikäiset, aikuiset, pariskunnat, kokonaiset perheet: jokainen voi löytää jotakin tarpeisiinsa sopivaa. Koska, rehellisesti sanottuna, kukapa meistä ei olisi saanut esinettä, joka oli yhtä vaikuttava kuin täysin hyödytönkin, jonka viehätys katoaa 26. joulukuuta mennessä? Tällä lähestymistavalla asetat kuusen alle merkityksellisiä lahjoja, etkä vuorta pölyttyviä uutuuksia. Vähemmän kulutusta, vähemmän jätettä, mutta kymmenkertaisesti iloa: se on joulu, joka yhdistää nautinnon ja omantunnon.

Lyhyesti sanottuna neljän lahjan säännön omaksuminen tarkoittaa uskallusta irtautua taipumuksesta hemmotella itseäsi liikaa. Se tarkoittaa joulun valitsemista, jossa jokainen lahja kertoo tarinan, jossa huomaavaisuus on arvokkaampaa kuin runsaus. Tällä menetelmällä muutat 24. joulukuuta uhraamatta sen taikaa. Joulukuusi ei ehkä enää pursua lahjoja, mutta se säteilee uutta tarkoitusta.