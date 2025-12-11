Refleksi, jota kannattaa välttää, jos haluaa todella onnistuneen joulun

On perinteitä, joita vaalimme ajattelematta niitä paljoa, ja sitten on sellaisia, joita omaksumme lähes automaattisesti, vakuuttuneina siitä, että ne yksinkertaistavat elämäämme. Juuri tämä on nykypäivän erittäin yksityiskohtaisten joululistojen valitettava kohtalo. Entä jos tahattomasti riistät joulukaudeltasi sen, mikä tekee siitä todella taianomaisen?

Täydellisen toivelistan houkutus

Joka vuosi heti Black Fridayn koittaa ja lahjojen ostohulluus alkaa. Täynnä tupaten täynnä olevia kauppoja, tulva tarjouksia, hengitystään pidätteleviä pankkitilejä... ja tässä pyörremyrskyssä nyt jo vakiintunut tapa: lähettää toivelista rakkaille. Ei hätäisesti kirjoitettua listaa, ei. Pikemminkin 2.0-versiota, joka on suunniteltu sovelluksille, joissa jokaisen toiveen mukana on tarkka malli, ihanteellinen väri ja usein klikattava linkki ostoon edes katsomatta ylös. Tehokas tapa välttää pettymyksiä kuusen alla, mutta se herättää ratkaisevan kysymyksen: yrittäessämme tehdä asioista liian yksinkertaisia, emmekö ole vesittäneet joulun todellista henkeä?

Yllätys, tuo pieni unohdettu jännitys

Näin ainakin varoittaa Benjamin Muller ohjelmassa "Bonjour! La Matinale TF1". Toimittaja on huolissaan yllätyksen, tuon pienen jännityksen, katoamisesta, joka tekee joulusta erityisen ajan. Hänen mukaansa nämä ylistrukturoidut listat vievät lahjojen antamiselta osan sen merkityksestä. Hän muistuttaa, että lahjan antaminen on ennen kaikkea harkittu, lähes käsityöläinen teko, joka vaatii aikaa sen miettimiseen, mikä saisi rakkaan ihmisen silmät loistamaan. Se ei ole vain klikkaus virtuaalisessa ostoskorissa.

Merkityksen takaisin antamiselle

Korostamalla näiden uusien toivelistasovellusten sudenkuoppia Benjamin Muller osoittaa sormensa johonkin perustavanlaatuiseen. Rakkaan ihmisen harkitusti valitsema lahja on merkityksellinen ele. Se kertoo tarinan, herättää yhteisen muiston, paljastaa merkittävän luonteenpiirteen tai tuo mieleen henkilökohtaisen maun. Kun kaikki on esitetty mustavalkoisesti, tarkkaa tilauslinkkiä myöten, siitä tulee pikemminkin yksinkertainen palvelusten vaihto kuin aito tunteiden hetki. Eräänlainen kaupanteko, jossa ele menettää lämpönsä vastineeksi tehokkuudesta.

Intuition ja luovuuden taika

Benjamin Muller kuitenkin selventää, että lasten listat ovat pyhiä. Ne ovat suloinen ja kallisarvoinen rituaali, joka merkitsee lapsuuden rytmiä ja samalla herättää oman lapsuutemme henkiin. Joka vuosi yli miljoona tällaista kirjettä päätyy joulupukin työpajaan. Tämän toiveiden vyöryn takana on herkkä oppimiskokemus: lapsi löytää kirjoittamisen, ilmaisee toiveitaan ja tutkii luovuuttaan. Se on mullistava tapahtuma, joka ansaitsee tulla vaalituksi.

Aikuisten kohdalla kysymys on kuitenkin itsessään tärkeä. Entä jos lisäisit lahjoiisi ripauksen odottamatonta? Saatat yllättyä siitä ilosta, jota ne tuovat sekä antajalle että saajalle. Lahjan valitseminen on itsessään seikkailu: mietit, mikä heitä koskettaa, mikä heitä huvittaa, mikä heitä seuraa heidän jokapäiväisessä elämässään. Etsit esinettä, joka heijastaa suhdettasi henkilöön tai ihmisiin. Tämä prosessi on lopulta tärkeämpi kuin itse lahja.

Lyhyesti sanottuna joulu ei ole koskaan ollut kilpailu täydellisestä järjestelystä. Se ei ole kilpajuoksu sopivimman lahjan löytämiseksi tai liukuhihnalla kassalle menevä prosessi. Oikea joulu, se joka lämmittää sydäntä, on jakamisen, aidon välittämisen ja yksinkertaisen ilon aikaa. Se on myös tilaisuus olla luova, ajatella laatikon ulkopuolella ja antaa ripaus itseäsi. Joten miksi et tänä vuonna hylkäisi äärimmäisen tarkkaa toivelistaa?