"Syntymäpäivävideot kuvataan toisinpäin": koskettava viesti

Entä jos rakkaimmat syntymäpäivämuistosi eivät olleetkaan sitä, mitä odotit? Viime viikkoina eräs idea on levinnyt somessa ja koskettanut sydämiä: syntymäpäivien kuvaaminen… kameraa kääntämällä. Sen sijaan, että keskityttäisiin kynttilöitä puhaltavaan henkilöön, objektiivi tarkentaa laulaviin, nauraviin, taputtaviin ja hetkeä jakaviin. Tämä käänteinen kuva muuttaa klassisen videon todella tunteelliseksi otokseksi.

Nostalgian ja hellyyden ajama trendi

Sisällöntuottaja Florane Pralong (floranepralong) jakaa yksinkertaisen ajatuksen: syntymäpäivävideota ei oikeastaan ole tarkoitettu katsottavaksi siinä hetkessä. Se saa täyden merkityksensä paljon myöhemmin. Kun katsomme sitä uudelleen, joskus vuosia myöhemmin, keskitymme vähemmän kakkuun kuin ääniin, nauruun ja tuttuihin eleisiin. Tämä oivallus resonoi monien internetin käyttäjien kanssa. Koska näistä videoista tulee, edes huomaamattamme, tunnearkistoja. Ne säilyttävät niiden ihmisten jäljen, jotka olivat meille tärkeitä tiettynä aikana elämässämme.

Katso tämä postaus Instagramissa Florane Pralongin (@floranepralong) jakama julkaisu

Erilainen kuvaaminen olennaisen säilyttämiseksi

Kuvaamalla rakkaita ihmisiä juhlittavan henkilön sijaan käännät symboliikan päinvastaiseksi. Et enää tallenna odotettua hetkeä, vaan kaikkea, mikä kehittyy ajan myötä:

lohduttavia ääniä, jotka haluamme säilyttää koskemattomina,

hyväntahtoiset läsnäolot, joiden arvo mitataan myöhemmin,

vahvoja siteitä, joskus tuolloin näkymättömiä.

Näistä videoista tulee sitten emotionaalinen aarre. Ne huokuvat rakkautta, yhteishenkeä ja jaettua iloa. Ne ovat täyteläisiä, eloisia ja vilpittömiä. Ne ovat paljon enemmän kuin pelkkä tausta tai lavastettu kohtaus, ne kertovat kollektiivisen tarinan.

Tällä on erityinen resonanssi digitaalisella aikakaudella.

Tämä trendi resonoi, koska se heijastaa täydellisesti aikaamme. Kuvaamme kaiken, usein nopeasti, joskus katsomatta kunnolla. Kääntämällä kameraa hidastat. Tarkkailet. Päätät säilyttää olennaisen. Tämä yksinkertainen ele antaa lopulta merkityksen muistojen luomiselle. Kyse ei ole enää täydellisen videon tuottamisesta sosiaaliseen mediaan, vaan lempeän ja aidon tallenteen säilyttämisestä tulevaisuutta varten. Et enää tallenna sitä, mitä juhlit, vaan kuka juhlii sinua.

Kutsu kiitollisuuteen ja läsnäoloon

Tämän trendin liikuttava puoli on myös sen kyky herättää kiitollisuutta. Se kutsuu sinut todella näkemään ympärilläsi olevat ihmiset, heidän energiansa, anteliaisuutensa ja lämpönsä. Näistä videoista tulee ajan peilejä. Ne heijastavat yhteyksien voimaa, jaetun hetken yksinkertaista kauneutta. Se, mikä näytti tavalliselta, paljastuu arvokkaaksi.

Haasteiden ja viraaliformaattien lisäksi tämä trendi muistuttaa siitä, että sosiaalinen media voi olla myös aitojen tunteiden ilmaisutila. "Syntymäpäivävideot kuvataan toisinpäin" ei ole vain omaperäinen idea. Se on hienovarainen muistutus: muisto ei ole vain kuva. Se on tunne, läsnäolo, emotionaalinen perintö. Ja joskus riittää, että kääntää kameran ympäri tajutakseen tämän.