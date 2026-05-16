Lentokoneessa lisävaruste voisi lievittää jalkojen puutumista pitkien lentojen aikana.

Useiden tuntien lentokoneen istuimella istumisen jälkeen on vaikea päästä eroon raskaiden tai tunnottomien jalkojen tunteesta. Tämä epämukavuus on hyvin yleistä pitkillä matkoilla, varsinkin kun keho ei liiku paljon. Yksi lisävaruste voi hyvinkin muuttaa matkakokemuksen: tukisukat.

Miksi jalat turpoavat lentokoneissa?

Pitkät lennot eivät aina ole verenkierrolle hyviä. Istuudut useita tunteja liikkumatta juuri lainkaan, mikä hidastaa pohjelihasten työtä. Näillä lihaksilla on tärkeä rooli veren palauttamisessa sydämeen. Kun niitä käytetään vähemmän, verenkierto jaloissa hidastuu. Seurauksena voi olla painon tunne, nilkkojen turvotus tai pistely.

Harvinaisissa tapauksissa tämä veren kertyminen voi myös edistää hyytymän muodostumista syvään laskimoon. Tätä ilmiötä kutsutaan syväksi laskimotromboosiksi (DVT), jota joskus kutsutaan lempinimellä "turistiluokan oireyhtymäksi". Maailman terveysjärjestön mukaan noin yksi 6 000:sta ihmisestä kehittää hyytymään liittyviä oireita yli neljän tunnin lennon jälkeen. Riski on edelleen pieni, mutta se on olemassa, erityisesti tietyillä henkilöillä, jotka altistuvat sille useammin.

Miten kompressiosukat toimivat?

Tukisukat kohdistavat painetta jalkoihin asteittain: voimakkaammin nilkassa ja kevyemmin pohketta kohti mentäessä. Tämä puristus auttaa parantamaan verenkiertoa ja vähentämään jalkojen tukahtumista. Tuloksena: vähemmän turvotusta, vähemmän painon tunnetta jaloissa ja suurempi mukavuus matkan aikana.

Nämä lääketieteen alaan pitkään yhdistetyt sukat ovat kokeneet merkittävän modernisaation. Nykyään niitä on saatavilla mukavammista materiaaleista, useilla eri leikkauksilla ja klassisia sukkia muistuttavilla tyyleillä. Toisin sanoen, sinun ei tarvitse tinkiä tyylistäsi matkustaaksesi mukavasti.

Mitä tieteelliset tutkimukset sanovat

Tutkimus aiheesta on varsin rohkaisevaa. Vuonna 2021 päivitetyssä Cochranen katsauksessa analysoitiin 12 kliinistä tutkimusta, joihin osallistui lähes 3 000 yli neljän tunnin lentomatkustajaa. Tulokset osoittavat, että tukisukkien käyttö vähentää merkittävästi oireettoman syvän laskimotromboosin eli hyytymien, jotka eivät välttämättä aiheuta näkyviä oireita, riskiä.

Tarkemmin sanottuna tuhannesta matkailijasta, jotka eivät käyttäneet tukisukkia, noin 10:lle kehittyi tämän tyyppinen tromboosi. Niillä, jotka käyttivät sukkia, tämä luku laski noin yhteen tuhannesta. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että vakavat komplikaatiot, kuten keuhkoemboliat, ovat edelleen hyvin harvinaisia ja vaikeasti mitattavissa tilastollisesti tämän tyyppisessä tutkimuksessa.

Hyviä tapoja mukavampaan matkustamiseen

Tukisukat voivat olla hyödyllisiä, mutta ne toimivat vielä paremmin yhdistettynä muutamaan yksinkertaiseen tapaan.

Pitkän lennon aikana muista nousta säännöllisesti kävelemään käytävällä, vaikka vain muutamaksi minuutiksi.

Nilkkojen pyörittäminen tai pohkeiden supistaminen istuessa auttaa myös stimuloimaan verenkiertoa.

Myös nesteytyksellä on tärkeä rooli: riittävä veden juominen voi auttaa kehoa selviytymään matkasta paremmin.

Toisaalta tuntikausien liikkumatta jättäminen jalat ristissä ei ole ihanteellista verenkierron kannalta.

Hyödyllinen lisävaruste ilman painostusta tai määräyksiä

Kaikki eivät tietenkään koe pitkiä lentoja samalla tavalla. Jotkut matkustavat ilman erityistä epämukavuutta, kun taas toiset huomaavat nopeasti jalkojensa tuntuvan raskaalta tai herkältä. Tukisukat eivät siis ole välttämättömyys eivätkä olennainen osa "hyvää matkustamista". Ne ovat vain lisävaihtoehto mukavuuden ja kehon ylläpitämiseen pitkien matkojen aikana.

Lääkärin konsultointia ennen pitkää lentoa suositellaan edelleen henkilöille, joilla on ollut laskimo-ongelmia, raskaus, ylipaino tai tiedossa olevia verenkierto-ongelmia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että pienet ja huomaamattomat tukisukat voivat olla yksi parhaista liittolaisista käsimatkatavaroissasi.