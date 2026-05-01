Matkustaminen raskauden aikana herättää monia oikeutettuja kysymyksiä. Valtaosassa mutkattomista raskauksista lentäminen on täysin mahdollista.

Mikään kansainvälinen määräys ei kiellä raskaana olevia naisia lentämästä. Päätös riippuu raskauden vaiheesta, naisen yleisestä terveydentilasta ja mahdollisista synnytykseen liittyvistä komplikaatioista.

Koska jokainen raskaus on ainutlaatuinen, henkilökohtainen lääkärinlausunto on välttämätön ennen matkasuunnitelmia.

Onko lentäminen vaarallista raskauden aikana?

Suurin raskaudenaikaiseen lentomatkustukseen liittyvä riski on edelleen laskimotromboembolia . Pitkittynyt liikkumattomuus, nestehukka ja raskauteen liittyvät veren hyytymisen muutokset lisäävät tätä riskiä.

Yli neljän tunnin mittaiset pitkät lennot vaativat lisääntynyttä valppautta.

Muita epämiellyttäviä sivuvaikutuksia voi myös esiintyä. Kuiva matkustamon ilma edistää nestehukkaa, mikä pahentaa olemassa olevaa pahoinvointia tai väsymystä. Alaselkäkipu usein voimistuu pitkittyneen istumisen myötä.

Painevaihtelut voivat pahentaa gastroesofageaalista refluksitautia, joka on yleinen raskauden aikana.

Nämä riskit ovat kuitenkin hallittavissa oikeilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä . Ne eivät ole systemaattinen vasta-aihe lentomatkustamiselle, kunhan lääketieteellinen tilanne arvioidaan yksilöllisesti .

Missä vaiheessa raskautta voi matkustaa lentokoneella?

Ensimmäinen neljännes: varovaisuutta suositellaan

Ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana pahoinvointi, väsymys ja keskenmenon riski tekevät pitkistä matkoista ei-suositeltavia.

Toistuvan oksentelun pahentama nestehukka on lisäriskitekijä. Suosittelemme valitsemaan suoria ja lyhyitä reittejä.

Toinen neljännes: ihanteellinen aikaikkuna

Toinen kolmannes , jota usein kutsutaan raskauden kulta-ajaksi , on paras aika matkustaa. Pahoinvointi laantuu, energia palaa ja vatsan koko pysyy kohtuullisena.

Ihanteellinen aikaikkuna on 18. ja 24. raskausviikon välillä.

Kolmas neljännes: rajoitusten kiristyminen

Kolmannesta raskauskolmanneksesta alkaen rajoitukset tiukentuvat. Ennenaikaisen synnytyksen riski kasvaa ja alaraajojen turvotus voimistuu.

Lentämistä ei yleensä suositella 37 raskausviikon jälkeen .

Mitkä ovat vasta-aiheet ja tilanteet, joissa lentämistä tulisi välttää?

Tietyt sairaudet ovat virallinen vasta-aihe lentämiselle.

Tärkeimpiä niistä ovat ennenaikaisen synnytyksen uhka säännöllisine supistuksineen, verenvuotoinen istukan previa, raskausmyrkytys tai hallitsematon korkea verenpaine.

Tähän lisätään vaikea anemia, jonka hemoglobiiniarvo on alle 8 g/dl, hoitamaton raskausdiabetes, akuutit infektiot, vakavat korva-, nenä- ja kurkkutautitaudit, kuten poskiontelotulehdus tai välikorvatulehdus, sekä aiemmin sairastettu laskimotromboembolia ilman asianmukaista estohoitoa.

Tietyt tilanteet edellyttävät lähtöä lykkäämistä:

Äskettäinen tai selittämätön sukupuolielinten verenvuoto

Säännölliset kohdun supistukset

Lapsipussin repeämä

Selittämätön kuume tai virtsatieinfektion merkkejä

Hoitamaton diabetes tai epävakaa korkea verenpaine

Myös kohteisiin, joita ei suositella, on syytä kiinnittää huomiota. Alueita, joilla on tartuntatautien, kuten Zika-viruksen , malarian tai denguekuumeen, riski, tulisi välttää hinnalla millä hyvänsä.

Tähän luetteloon lisätään eristäytyneet alueet, joilla ei ole pääsyä synnytyspalveluihin, erittäin korkealla yli 3 658 metrin korkeudessa sijaitsevat kohteet sekä alueet, joilla on voimakas kuumuus, joka lisää nestehukan riskiä.

Lentoyhtiön käytännöt ja vaaditut asiakirjat

Useimmat lentoyhtiöt hyväksyvät raskaana olevat naiset yhdelle raskaudelle 36. raskausviikolle asti ja monisikiöraskauksille 32. raskausviikolle asti.

Ison-Britannian Royal College of Obstetricians and Gynaecologists -yhdistyksen tutkijat vahvistavat nämä raja-arvot vertailusuosituksiksi.

Käytännöt vaihtelevat kuitenkin lentoyhtiöstä riippuen:

Ryanair : lentokelpoisuustodistus on pakollinen 28. raskausviikosta alkaen; lentäminen on kielletty 36. raskausviikon jälkeen, jos raskaus on yksiraskas.

: lentokelpoisuustodistus on pakollinen alkaen; lentäminen on kielletty 36. raskausviikon jälkeen, jos raskaus on yksiraskas. easyJet : mahdollista yksisikiöraskauksissa 35. raskausviikon loppuun asti, monisikiöraskauksissa 32. raskausviikkoon asti

: mahdollista yksisikiöraskauksissa 35. raskausviikon loppuun asti, monisikiöraskauksissa 32. raskausviikkoon asti Air France : ei rajoituksia tai lääkärin hyväksyntää vaadita

: ei rajoituksia tai lääkärin hyväksyntää vaadita Lentoliikenne : mahdollista jopa 35 viikkoon asti ilman rajoituksia, lääkärintodistus vaaditaan 36. ja 38. raskausviikon välillä

: mahdollista jopa 35 viikkoon asti ilman rajoituksia, lääkärintodistus vaaditaan 36. ja 38. raskausviikon välillä United Airlines : Lääkärintodistus vaaditaan 36. raskausviikon jälkeen, ja se on myönnettävä 72 tuntia ennen lähtöä.

Suosittelemme tarkistamaan kunkin yrityksen ehdot ennen varauksen tekemistä.

Välttämättömiin lääketieteellisiin asiakirjoihin kuuluvat 7–10 päivää ennen lähtöä päivätty lääkärintodistus, raskauspäiväkirja ja todistus, jossa on ilmoitettu odotettu synnytysaika .

Matkaan valmistautuminen: tärkeät vaiheet ja vakuutus

On tärkeää käydä järjestelmällisesti gynekologin, kätilön tai yleislääkärin vastaanotolla ennen lähtöä.

Tämä matkaa edeltävä konsultaatio mahdollistaa terveydentilan arvioinnin, vasta-aiheiden seulonnan ja lääketieteellisten vasta-aiheiden puuttumistodistuksen hankkimisen.

Raskaustiedoston päivittäminen, tukisukkien reseptien hankkiminen ja yhteensopivien rokotteiden selvittäminen ovat olennaisia vaiheita.

Hallinnollisten menettelyjen osalta on suositeltavaa tarkistaa lentojen peruutusehdot ja etsiä lähelläsi olevat synnytyssairaalat. Paikallisten hätänumeroiden muistiin merkitseminen parantaa matkustusturvallisuutta.

Matkavakuutus ansaitsee erityistä huomiota. On tärkeää tarkistaa raskausehto ja vakuutusehdot lääketieteellisten komplikaatioiden tai ennenaikaisen synnytyksen varalta.

Jotkut sopimukset eivät kata raskauteen liittyviä kuluja 28. raskausviikon jälkeen tai jopa 32. viikosta alkaen. Koeputkihedelmöityksestä tai monisikiöraskauksista johtuvat raskaudet vaativat erityistä valppautta vakuutusten poissulkemisten suhteen.

Todistettuja käytännön vinkkejä miellyttävään lentoon raskaana ollessa

Käytävänpuoleisen istumapaikan valitseminen helpottaa säännöllistä liikkumista ja kävelyä.

Turvavyö on säädettävä vatsan alta, ei koskaan sen yli. Lannepehmuste parantaa merkittävästi mukavuutta pitkäaikaisessa istumisen aikana.

Löysien vaatteiden ja helposti liukuvien kenkien käyttöä suositellaan edelleen, sillä jalat ja jalkaterät turpoavat korkealla.

Laskimotromboosin ehkäisy perustuu useisiin periaatteisiin:

Käytä lääketieteellisiä tukisukkia (20–30 mmHg) matkan aamusta lähtien

(20–30 mmHg) matkan aamusta lähtien Nilkan koukistus- ja ojennusharjoitukset sekä polkemisliikkeet istuma-asennossa

Nouse ylös ja kävele käytävällä 60–90 minuutin välein

Vältä jalkojen ristimistä

Nesteytyksen ylläpitäminen pieninä määrinä on tärkeää. Vältä alkoholia, liiallista kahvia ja hiilihapotettuja juomia. Kevyet välipalat, kuten keksit, inkivääri tai minttu, voivat auttaa vähentämään pahoinvointia.

Turvaportit käyttävät radioaaltoja, jotka ovat turvallisia vauvalle. Manuaalinen tarkastus on kuitenkin edelleen oikeus, jota voidaan käyttää.

Supistusten, verenvuodon, rintakivun tai kalvojen repeämisen sattuessa on tärkeää ilmoittaa miehistölle välittömästi.

Pitkät lennot ja monisikiöraskaudet: erityistapaukset

Pitkät lennot lisäävät laskimotromboembolian riskiä ja vaativat tehostettua valppautta. Nesteytys, säännöllinen mobilisaatio ja tukisukkien käyttö ovat tärkeitä asioita.

Aikaerorasituksesta johtuvan häiriön hallinta usein häiritsee jo ennestään haurasta unirytmiä. Aikataulun asteittainen muuttaminen muutamaa päivää ennen lähtöä auttaa sinua palautumaan paremmin.

Välilaskuilla voi seurustella, mutta ne lisäävät yleistä väsymystä. Monisikiöraskauksissa lentoyhtiöt asettavat rajoituksia 32. viikosta alkaen tai jopa aiemmin.

Koska ennenaikaisen synnytyksen riski on huomattavasti suurempi, erikoistunut synnytysasiantuntemus on välttämätöntä ennen matkapäätöstä.

Muut kulkuvälineet raskauden aikana

Autolla ajaminen asettaa omat rajoituksensa. Yli 300 kilometrin matkoja ei suositella. Tunnin välein pidettävät tauot vähentävät väsymystä ja pienentävät tromboosiriskiä.

Epätasaisia teitä tulee välttää, ja turvavyö on aina säädettävä vatsan alta.

Juna on yksi sopivimmista kulkutavoista raskauden aikana. Käytävän vierestä istuminen ja säännöllinen ylösnouseminen ehkäisevät tehokkaasti laskimotukosten riskiä.

Risteilyillä useimmat laivayhtiöt kieltäytyvät sallimasta matkustajia, jotka ovat raskautensa aikana yli 24 viikkoa . Jotkut hyväksyvät jopa 32 viikkoa raskaana olevan henkilön lääkärintodistuksella.

Merisairauden riski kasvaa raskauden aikana. Lääkärin läsnäolon varmistaminen laivalla on edelleen tärkeää ennen varauksen tekemistä.

Oikeutesi raskaana olevana matkustajana kokemani perusteella

Raskaana olevat matkustajat nauttivat samasta suojasta kuin muutkin matkustajat eurooppalaisen asetuksen EU261 nojalla.

Merkittävän viivästyksen tai peruuntumisen tapauksessa voit vaatia korvausta jopa 600 euroa . Raskaus ei vaikuta tähän oikeuteen.

Lentoyhtiöiden on tarjottava pyynnöstä etuoikeutettua apua koneeseen nousussa , sopivia aterioita ja apua pyörätuolin kanssa.

Heillä on oikeus kieltäytyä lennolle pääsystä määräajan jälkeen tai ilman vaadittuja lääkärintodistuksia, mutta kaikki syrjintä yksinomaan raskauden perusteella on edelleen kielletty.

Lentohäiriön sattuessa kaikkien viivästysten ja lisäkulujen huolellinen dokumentointi vahvistaa korvausvaatimustasi. Raskaus voi siksi aiheuttaa erityistarpeita, jotka oikeuttavat tehostetun tuen.

Näiden tilanteiden ennakointi säilyttämällä kaikki tositteet on järkevä lähestymistapa mielenrauhalla matkustamiseen.