"Se on halvempaa kuin vanha elämämme": nämä matkustajat ovat valinneet pysyvän risteilyn

Anaëlle G.
Mitä jos eläkkeelle jääminen tarkoittaisikin pysähdyksiä, auringonlaskuja meren yllä ja aina pakattuja matkalaukkuja? Tämän valinnan tekivät Lanette ja Johan Canen, viisikymppinen pariskunta, jotka päättivät vaihtaa arkielämänsä Havaijilla elämään risteilyaluksella. Seikkailu, joka kiehtoo yhtä paljon kuin se herättää unelmia.

Kelluva talo seuraavat 15 vuotta

Lanette ja Johan asuvat nyt Villa Vie Odysseylla, laivalla, joka on suunniteltu purjehtimaan maapallon ympäri useiden vuosien ajan. Heidän hyttinsä on taattu 15 vuodeksi, mikä tekee aluksesta todellisen kelluvan kodin. Laivan reitti on häkellyttävä: 425 satamaa 147 maassa, noin kolmen ja puolen vuoden aikana. Elämä on täynnä pysähdyksiä, löytöjä ja jatkuvasti muuttuvia maisemia.

Pariskunnalla on myös laivalla erittäin strukturoitu päivärutiini. Ateriat, juomat, Wi-Fi, siivous ja pyykinpesu sisältyvät kaikki pakettiin. Tämä järjestely mahdollistaa matkustamisen ja minimoi materiaaliset rajoitteet.

"Ihmiset luulevat meidän olevan rikkaita."

Yllättävintä heidän tarinassaan on taloudellinen puoli. Ennen tätä uutta elämää Lanette ja Johan asuivat Havaijilla, paikassa, joka tunnetaan erityisen korkeista elinkustannuksistaan. Heidän mukaansa tällä veneellä eläminen tulisi lopulta maksamaan heille vähemmän kuin heidän aiempi elämänsä maalla.

Johan kiteyttää valintansa sosiaalisessa mediassa laajalti levinneellä lauseella: monet ihmiset kuvittelevat, että risteilyaluksella pysyvästi asumiseen vaaditaan miljonääri, vaikka heidän mielestään tämä ratkaisu on halvempi kuin aiempi vuokra ja päivittäiset kulut. Pari kertoo myös myyneensä autovuokraamonsa ennen kuin aloittivat tämän uuden seikkailun.

Kevyempi, vähemmän sotkuinen elämä

Matkan lisäksi Lanette ja Johan sanovat ensisijaisesti halunneensa yksinkertaistaa arkea. Ei enää omaisuuden keräämistä, kodin ylläpitoa tai liiallisiksi koettujen vastuiden kuormittamista. Heidän uusi elämänsä perustuu enemmän kokemuksiin kuin omaisuuteen. He sanovat arvostavansa sitä, että he voivat tutkia useita maita ilman, että heidän tarvitsee pakata matkalaukkujaan uudelleen joka pysähdyspaikalla.

Lähtönsä jälkeen he ovat jo tutkineet kohteita, kuten Espanjaa, Portugalia, Gibraltaria ja Galapagossaaria. Joillekin tämä ajatus täydellisestä vapaudesta edustaa lähes modernia fantasiaa: maailman näkemistä ja samalla liikkuvan "kodin" ylläpitämistä.

Elämäntapa, joka kiehtoo… mutta jakaa

Heidän jokapäiväinen elämänsä herättää paljon reaktioita sosiaalisessa mediassa. Jotkut internetin käyttäjät haaveilevat tällaisesta seikkailusta ja kuvittelevat helposti jättävänsä kaiken taakseen asuakseen merellä. Toiset taas ovat skeptisempiä. Tilanpuute, etäisyys perheestä, terveydenhuolto ja rajoittunut elämäntapa herättävät huolta. Kritiikki koskee myös risteilyjen ympäristövaikutuksia.

Ympäristöjärjestöt ovat jo vuosia tuominneet risteilyalusten aiheuttaman voimakkaan saastumisen ja pitäneet niitä yhtenä maailman saastuttavimmista aluksista . Keskimäärin yksi risteilyalus päästää ilmaan noin 20 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa, mikä vastaa 10 000 auton vuosittaisia päästöjä. Jopa telakoituna nämä alukset tuottavat merkittävää saastetta: tunnin pysähdyksissä oleva risteilyalus päästää ilmaan yhtä paljon kuin noin 30 000 hitaalla nopeudella ajavaa ajoneuvoa. Nämä luvut ruokkivat säännöllisesti keskustelua tämäntyyppisestä matkailusta, jota kritisoidaan yhä enemmän sen ympäristövaikutusten vuoksi.

Kritiikistä huolimatta Lanette ja Johan sanovat, etteivät kadu valintaansa. Heille tämä pysyvä risteily edustaa ensisijaisesti erilaista tapaa elää ja nauttia ajastaan. Yksi asia on varma: vuosien asuminen merellä ei jätä ketään kylmäksi.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
