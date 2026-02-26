Search here...

Miten tämä ulkomaalainen onnistuu asumaan viiden tähden hotellissa vuokraa halvemmalla?

Matka
Fabienne Ba.
@diamantelv/Instagram

Muutto toiseen maahan rahan säästämiseksi ei ole enää epätavallista. Tavallisen asunnon vaihtaminen viiden tähden hotellihuoneeseen vuokran hinnalla on kuitenkin kiehtovaa. Silti tämä on rohkea veto brittiläiseltä ulkomaalaiselta – @diamantelv Instagramissa – joka omaksuu täysin elämäntapavalintansa.

Toivottu lähtö kauas Yhdistyneestä kuningaskunnasta

Diamanté Laiva (@diamantelv) tunnetaan muun muassa "Love Island" -ohjelmasta, ja hän on päättänyt lähteä Isosta-Britanniasta ja asettua Kaakkois-Aasiaan. Sosiaalisessa mediassaan hän jakaa elämäntavan, josta monet nuoret haaveilevat: hän väittää asuvansa luksushotellissa noin 500 dollarilla eli noin 420 eurolla kuukaudessa.

Videolla hän esittelee valoisaa sviittiään, jossa on täysin varusteltu keittiö, viihtyisä olohuone ja esteetön näköala kaupunkiin. Säännöllinen siivous on tarjolla, mikä vapauttaa hänet monista kotitöistä. Hänen mukaansa tämä elämäntapa tulee hänelle halvemmaksi kuin hänen aiempi majoituksensa Isossa-Britanniassa.

Katso tämä postaus Instagramissa

Yrittäjän (@diamantelv) jakama julkaisu

Miksi niin alhainen hinta?

Elinkustannukset vaihtelevat dramaattisesti maittain. Jotkut Kaakkois-Aasian kaupungit tarjoavat huomattavasti edullisempia hintoja kuin Länsi-Euroopan kaupungit, sekä asumisen että päivittäisten palveluiden osalta. Vaikka tarkkaa osoitetta ei ole virallisesti vahvistettu, jotkut nettikommentaattorit sijoittavat laitoksen Da Nangiin, Vietnamiin. Tämä rannikkokaupunki tunnetaan ulkomaalaisten ja etätyöntekijöiden houkuttelemisesta modernien mukavuuksien, miellyttävän asuinympäristön ja kohtuullisten hintojensa ansiosta.

Joissakin turistikohteissa hotellit tarjoavat houkuttelevia kuukausihintoja pitkäaikaisiin oleskeluihin, erityisesti sesongin ulkopuolella. Hotellille tämä takaa vakaan käyttöasteen. Sinulle tämän vaihtoehdon valitseminen voi tarkoittaa huippuluokan mukavuutta neuvoteltuun hintaan.

Hyvinvointiloman arvoiset palvelut

Diamanté Laivan julkaisujen mukaan hintaan sisältyy pääsy lukuisiin mukavuuksiin: kylpylään, saunoihin, uima-altaalle ja rentoutumisalueille. Diamanté Laiva (@diamantelv) mainitsee useita saunoja ja erilaisia hyvinvointipalveluita. Hän kertoo myös, että hän ruokailee säännöllisesti yhdessä hotellin ravintoloista nauttien panoraamanäkymistä kaupunkiin. Iltaisin avoinna olevan uima-altaan sanotaan olevan yksi ratkaisevista tekijöistä.

Voit luultavasti kuvitella tunteen: päättää päivä muutamalla kierroksella uima-altaassa ja palata sitten tahrattomaan sviittiin. Tällainen sisältö ruokkii kollektiivista mielikuvitusta. Ajatus perinteisen vuokrauksen korvaamisesta all-inclusive-paketilla vetoaa yhä useampiin ihmisiin, jotka etsivät vapautta ja budjetin optimointia.

Etätyöskentelyn vetämä trendi

Hänen kokemuksensa on osa laajempaa trendiä: strategista ulkomaille siirtymistä. Etätyön lisääntyessä monet ammattilaiset valitsevat kohteita, joissa heidän ostovoimansa on suurempi. Tietyt Kaakkois-Aasian, Latinalaisen Amerikan ja Itä-Euroopan alueet mainitaan usein kohtuullisten elinkustannusten, miellyttävän ilmaston ja freelancereille sopivan infrastruktuurin yhdistelmänä.

Inspiroivien kuvien takana on kuitenkin myös käytännön realiteetteja: viisumit, sairausvakuutus, verot ja kulttuuriin sopeutuminen. Sosiaalinen media usein esittelee idyllistä ympäristöä, mutta jokainen ulkomaille muuttoprojekti ansaitsee huolellista harkintaa.

Inspiraation ja todellisuuden välissä

Reaktiot hänen videoihinsa ovat innostuneita. Monet sanovat olevansa valmiita kokeilemaan sitä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että hotellien hinnat vaihtelevat vuodenajan, oleskelun keston ja mahdollisten sopimusten mukaan. Se, mikä on mahdollista tiettynä aikana tietyssä kaupungissa, ei ole yleispätevä sääntö.

Lisäksi hotellissa asuminen tarjoaa joustavuutta ja siihen sisältyviä palveluita, mutta jotkut saattavat pitää parempana perinteisen asumisen vakautta. Diamanté Laivan (@diamantelv) tarina osoittaa ensisijaisesti, että maailmassa voi asua eri tavoin prioriteeteista ja strategiasta riippuen.

Pohjimmiltaan kylpylällä ja uima-altaalla varustetun sviitin takana piilee pohdinta elinkustannuksista ja tiettyjen taloudellisten kontekstien tarjoamista mahdollisuuksista. Se on kutsu laajentaa näköaloja ja samalla muistaa suunnitella jokainen askel selkeästi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Entre détente et découvertes culturelles, cette destination des Caraïbes séduit

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Miksi turistit nyt parveilevat tähän tavalliseen paikkaan?

Unohda loputtomat jonot ikonisten monumenttien luona. Uusi turistikohde? Supermarketit. Kyllä, näistä arkipäiväisistä paikoista on tulossa näkemisen arvoisia paikkoja,...

"Liikaturismin" vuoksi tämä ikoninen japanilainen festivaali on peruttu.

Fujiyoshidan (Yamanashin prefektuuri, Japani) viranomaiset ovat päättäneet perua vuoden 2026 kirsikankukkafestivaalin, joka on perinteisesti erittäin suosittu kevättapahtuma. Tämä...

Ne oudot pienet eleet, joita lentoemännät tekevät huomaamattamme

Lentokoneessa matkustajat usein huomaavat lentoemäntien moitteettoman univormun tai ammattimaisen hymyn, mutta monet heidän päivittäisistä toimistaan jäävät huomaamatta. Nämä...

Miksi lentoemännät eivät koskaan suosittele tämän asun käyttämistä lentokoneessa

Lentämisen suhteen useimmat matkustajat priorisoivat mukavuutta. Lentoemäntien mukaan tiettyjä asuja tulisi kuitenkin välttää, koska ne voivat aiheuttaa ongelmia...

Matkustaminen Malagaan perheenä: miten auto helpotti vierailuamme

Lasten kanssa matkustaminen vaatii suunnittelua. Matkan väsymyksen, odottamattomien tapahtumien ja itsenäisyyden tarpeen keskellä jokainen yksityiskohta on tärkeä. Saapuessamme...

Eikö Japanissa ole kaduilla roskiksia? Tämä turisti ei odottanut sitä.

Japanissa nuori nainen hämmästyi huomatessaan, että julkisilla paikoilla ei ollut lähes lainkaan roskiksia. Hänen havaintonsa, joka tallentui viraaliksi...

© 2025 The Body Optimist