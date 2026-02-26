Miten tämä ulkomaalainen onnistuu asumaan viiden tähden hotellissa vuokraa halvemmalla?

Muutto toiseen maahan rahan säästämiseksi ei ole enää epätavallista. Tavallisen asunnon vaihtaminen viiden tähden hotellihuoneeseen vuokran hinnalla on kuitenkin kiehtovaa. Silti tämä on rohkea veto brittiläiseltä ulkomaalaiselta – @diamantelv Instagramissa – joka omaksuu täysin elämäntapavalintansa.

Toivottu lähtö kauas Yhdistyneestä kuningaskunnasta

Diamanté Laiva (@diamantelv) tunnetaan muun muassa "Love Island" -ohjelmasta, ja hän on päättänyt lähteä Isosta-Britanniasta ja asettua Kaakkois-Aasiaan. Sosiaalisessa mediassaan hän jakaa elämäntavan, josta monet nuoret haaveilevat: hän väittää asuvansa luksushotellissa noin 500 dollarilla eli noin 420 eurolla kuukaudessa.

Videolla hän esittelee valoisaa sviittiään, jossa on täysin varusteltu keittiö, viihtyisä olohuone ja esteetön näköala kaupunkiin. Säännöllinen siivous on tarjolla, mikä vapauttaa hänet monista kotitöistä. Hänen mukaansa tämä elämäntapa tulee hänelle halvemmaksi kuin hänen aiempi majoituksensa Isossa-Britanniassa.

Miksi niin alhainen hinta?

Elinkustannukset vaihtelevat dramaattisesti maittain. Jotkut Kaakkois-Aasian kaupungit tarjoavat huomattavasti edullisempia hintoja kuin Länsi-Euroopan kaupungit, sekä asumisen että päivittäisten palveluiden osalta. Vaikka tarkkaa osoitetta ei ole virallisesti vahvistettu, jotkut nettikommentaattorit sijoittavat laitoksen Da Nangiin, Vietnamiin. Tämä rannikkokaupunki tunnetaan ulkomaalaisten ja etätyöntekijöiden houkuttelemisesta modernien mukavuuksien, miellyttävän asuinympäristön ja kohtuullisten hintojensa ansiosta.

Joissakin turistikohteissa hotellit tarjoavat houkuttelevia kuukausihintoja pitkäaikaisiin oleskeluihin, erityisesti sesongin ulkopuolella. Hotellille tämä takaa vakaan käyttöasteen. Sinulle tämän vaihtoehdon valitseminen voi tarkoittaa huippuluokan mukavuutta neuvoteltuun hintaan.

Hyvinvointiloman arvoiset palvelut

Diamanté Laivan julkaisujen mukaan hintaan sisältyy pääsy lukuisiin mukavuuksiin: kylpylään, saunoihin, uima-altaalle ja rentoutumisalueille. Diamanté Laiva (@diamantelv) mainitsee useita saunoja ja erilaisia hyvinvointipalveluita. Hän kertoo myös, että hän ruokailee säännöllisesti yhdessä hotellin ravintoloista nauttien panoraamanäkymistä kaupunkiin. Iltaisin avoinna olevan uima-altaan sanotaan olevan yksi ratkaisevista tekijöistä.

Voit luultavasti kuvitella tunteen: päättää päivä muutamalla kierroksella uima-altaassa ja palata sitten tahrattomaan sviittiin. Tällainen sisältö ruokkii kollektiivista mielikuvitusta. Ajatus perinteisen vuokrauksen korvaamisesta all-inclusive-paketilla vetoaa yhä useampiin ihmisiin, jotka etsivät vapautta ja budjetin optimointia.

Etätyöskentelyn vetämä trendi

Hänen kokemuksensa on osa laajempaa trendiä: strategista ulkomaille siirtymistä. Etätyön lisääntyessä monet ammattilaiset valitsevat kohteita, joissa heidän ostovoimansa on suurempi. Tietyt Kaakkois-Aasian, Latinalaisen Amerikan ja Itä-Euroopan alueet mainitaan usein kohtuullisten elinkustannusten, miellyttävän ilmaston ja freelancereille sopivan infrastruktuurin yhdistelmänä.

Inspiroivien kuvien takana on kuitenkin myös käytännön realiteetteja: viisumit, sairausvakuutus, verot ja kulttuuriin sopeutuminen. Sosiaalinen media usein esittelee idyllistä ympäristöä, mutta jokainen ulkomaille muuttoprojekti ansaitsee huolellista harkintaa.

Inspiraation ja todellisuuden välissä

Reaktiot hänen videoihinsa ovat innostuneita. Monet sanovat olevansa valmiita kokeilemaan sitä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että hotellien hinnat vaihtelevat vuodenajan, oleskelun keston ja mahdollisten sopimusten mukaan. Se, mikä on mahdollista tiettynä aikana tietyssä kaupungissa, ei ole yleispätevä sääntö.

Lisäksi hotellissa asuminen tarjoaa joustavuutta ja siihen sisältyviä palveluita, mutta jotkut saattavat pitää parempana perinteisen asumisen vakautta. Diamanté Laivan (@diamantelv) tarina osoittaa ensisijaisesti, että maailmassa voi asua eri tavoin prioriteeteista ja strategiasta riippuen.

Pohjimmiltaan kylpylällä ja uima-altaalla varustetun sviitin takana piilee pohdinta elinkustannuksista ja tiettyjen taloudellisten kontekstien tarjoamista mahdollisuuksista. Se on kutsu laajentaa näköaloja ja samalla muistaa suunnitella jokainen askel selkeästi.