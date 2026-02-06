Soffrendo della sindrome di Tourette, mostra come il suo cane la aiuta a gestire i suoi tic

Vivere con i tic non ti impedisce di amare, sognare o brillare. A 23 anni, Baylen Dupree mostra in modo autentico come il suo cane diventi un vero alleato nel calmare il suo corpo e la sua mente, sensibilizzando milioni di persone sulla realtà della sindrome di Tourette .

Una dimostrazione visiva che parla da sola

In un video condiviso all'inizio di febbraio su TikTok e Instagram, Baylen Dupree propone un paragone tanto semplice quanto toccante. In aeroporto, si filma in due momenti distinti. Nel primo, tiene in braccio il suo cagnolino bianco, Fluffy, comodamente adagiato sulle sue ginocchia. Lo accarezza; il suo corpo è rilassato, il suo viso sereno e i suoi tic motori e verbali sono quasi inesistenti.

Nel secondo estratto appare sola, senza il suo compagno a quattro zampe: riappaiono movimenti involontari, si producono suoni senza che lei riesca a controllarli.

Questo sorprendente contrasto illustra concretamente l'effetto calmante della presenza di un animale sul suo sistema nervoso. Non è magia, ma un potente meccanismo emotivo: il contatto, la sicurezza emotiva e la gentilezza riducono lo stress e quindi l'intensità dei tic.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Baylen Dupree (@baylen_dupree)

Il ruolo essenziale di Fluffy: più di un animale, un supporto emotivo

Fluffy non è semplicemente un cane adorabile. Agisce come una vera e propria ancora emotiva. La sua presenza rassicura, stabilizza e fornisce sicurezza. Riducendo l'ansia, contribuisce indirettamente a diminuire la frequenza e l'intensità dei tic. Questo legame tra uomo e animale illustra il potere terapeutico delle relazioni emotive, siano esse umane o interspecie.

Una vita vissuta sotto gli occhi del pubblico, ma mai ridotta a una diagnosi.

Con milioni di follower su TikTok e Instagram, Baylen Dupree non si tira indietro dal condividere la sua vita quotidiana. Si spinge ancora oltre, raccontando il suo percorso in un reality show sul canale TLC, "Baylen Out Loud". La seconda stagione segue i suoi sforzi per gestire meglio i tic, il disturbo ossessivo-compulsivo, le relazioni, le emozioni e la vita amorosa.

Fidanzata con Colin Dooley da febbraio 2025, sta pianificando attivamente il suo matrimonio. Descrive l'evento imminente come "una grande festa di famiglia", in cui desidera sentirsi bella, forte e completamente se stessa. Ha persino progettato gli abiti floreali per i suoi cani molto prima di scegliere la data delle nozze. Una gioiosa testimonianza del fatto che la sua vita non è definita dal suo disturbo, ma è piena di progetti, risate e amore.

Sfatare i preconcetti sulla sindrome di Tourette

Attraverso le sue pubblicazioni, Baylen combatte anche gli stereotipi persistenti che circondano la sindrome di Tourette. Contrariamente a quanto si crede, non si limita al linguaggio volgare. Si occupa di:

Tic motori, come movimenti improvvisi del collo, delle spalle o del viso.

Tic vocali, come suoni, parole o frasi involontari.

Aumento della sensibilità allo stress, che amplifica i sintomi.

Mostrando la sua vita quotidiana senza filtri, ci ricorda che questo disturbo neurologico fa parte di lei, ma non definisce il suo valore, la sua bellezza o la sua capacità di vivere la vita al massimo.

In definitiva, il video di Baylen trascende i social media. Offre un prezioso ritratto di un disturbo spesso frainteso. Attraverso la sensibilizzazione, progetti personali e la resilienza quotidiana, Baylen Dupree incarna una generazione che si rifiuta di nascondersi. Sceglie di vivere la vita al massimo, di amare profondamente e di trasformare le proprie vulnerabilità in punti di forza. E Fluffy, il suo fedele compagno, è uno dei simboli più belli di tutto questo.