Scomparso da mesi, questo gatto riappare a 250 km di distanza; la sua storia sta facendo il giro del web.

Vita animale
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Septimiu Lupea/Pexels

Il gatto Filou, scomparso nell'agosto del 2025 da un'area di sosta autostradale vicino a Girona, in Spagna, è appena ricomparso a Olonzac, nella regione francese dell'Hérault, a 250 km di distanza. I suoi proprietari, Patrick ed Evelyne Sire, stanno vivendo un miracolo dopo cinque mesi di ricerche infruttuose.

Una scomparsa improvvisa in Catalogna

Il 9 agosto 2025, Filou fuggì attraverso un finestrino aperto del camper della famiglia in un'area di sosta autostradale spagnola. La coppia, originaria della regione dell'Hérault, allertò immediatamente i rifugi per animali locali, presentò denuncia alla polizia e affisse avvisi di gatti smarriti in tutta la Catalogna. Nonostante le segnalazioni di gatti simili a Filou, nessuna pista diede risultati concreti. Per cinque mesi, Evelyne perse il sonno : "Controllavamo ogni foto di un gatto randagio sui gruppi di Facebook". La speranza scemava di fronte alla distanza e ai potenziali pericoli.

Salvato a 500 metri da casa sua

Il 9 gennaio 2026, accadde un miracolo: un'abitante di Homps (a 500 metri da Olonzac) trovò un gatto bianco e nero debilitato nel suo giardino. Un microchip lo identificò: era Filou! La donna lo portò immediatamente dal veterinario. "Il mio vicino mi chiamò: 'Ho il tuo gatto!'. Tornai indietro di corsa. Nel vicolo cieco, lo vidi in fondo al giardino. Era magro ma ancora riconoscibile", racconta Patrick Sire, commosso fino alle lacrime.

Odissea di 250 km oltre confine

Come ha fatto Filou a percorrere 250 km, tra autostrade, fiumi e aree urbane? I gatti viaggiatori fanno affidamento sul loro eccezionale olfatto e spesso seguono corsi d'acqua o linee elettriche come rotte migratorie. Le sue condizioni di malnutrizione confermano un viaggio solitario e pieno di pericoli. I veterinari hanno riscontrato ferite alle zampe e una grave disidratazione, ma Filou si è ripreso rapidamente grazie alle cure intensive. Il suo chip RFID, impiantato nel 2018, si è rivelato cruciale.

L'istinto felino sfida la scienza

Questo caso ricorda altre epopee feline: gatti che tornano a casa dopo aver viaggiato per 300 km, attraversando mari o montagne. La loro memoria spaziale, unita a una sorprendente resistenza, supera i limiti dell'immaginabile. Internet è in fiamme: #FilouTheTraveler ha ottenuto migliaia di condivisioni. Patrick ed Evelyne ora rafforzano ogni speranza: "Non se ne andrà mai più".

Una lezione di speranza e tecnologia

La storia di Filou dimostra l'attaccamento incrollabile dei gatti alle loro case e l'efficacia dei microchip. A Olonzac, l'intero villaggio celebra oggi questo improbabile ritorno, simbolo di perseveranza sia animale che umana. Filou, sazio e fusa, è tornato nella sua cesta, eroe inconsapevole di una saga transfrontaliera.

Tra la tenacia dei suoi umani, la solidarietà di perfetti sconosciuti e l'aiuto fondamentale della tecnologia, questa storia dimostra che la speranza può rinascere anche dopo mesi di silenzio. Un'avventura straordinaria che incoraggia anche i proprietari di animali domestici a non arrendersi mai... e a far microchippare i loro compagni, perché a volte i miracoli arrivano con un microchip.

