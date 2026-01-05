Questo pompiere salva un cane dall'acqua: il suo gesto commuove il web

Un pompiere di Nîmes ha compiuto uno spettacolare salvataggio a fine dicembre 2025, tuffandosi nelle acque ghiacciate del Canal de la Fontaine per salvare un cane in difficoltà. Questo gesto spontaneo, filmato e condiviso sui social media, ha rapidamente commosso migliaia di utenti di Internet.

Un riflesso eroico di fronte al pericolo

Durante un pattugliamento nei pressi del canale, il pompiere ha notato l'animale che si dibatteva disperatamente nell'acqua gelida. Senza esitare, si è spogliato parzialmente ed è saltato nel canale per nuotare verso il cane. Nonostante la corrente e la temperatura gelida, è riuscito ad afferrare l'animale in preda al panico e a riportarlo sano e salvo sulla riva.

Un salvataggio che ha toccato il cuore degli internauti

Il video del salvataggio, condiviso da France Bleu Gard Lozère e da numerosi altri utenti di siti web dedicati agli animali, ha suscitato un'immediata ondata di emozione. "Commovente", "Bravo, eroismo allo stato puro ", "Un vero eroe sconosciuto" : i commenti sono piovuti, elogiando il coraggio e l'umanità del pompiere. Il cane, visibilmente esausto ma illeso, è stato portato subito in ospedale dopo il salvataggio per ricevere cure e identificazione.

Questo incidente illustra perfettamente il ruolo cruciale dei vigili del fuoco nei salvataggi di emergenza degli animali. Regolarmente confrontati con cani caduti in canali, fiumi o stagni, intervengono con la stessa dedizione, che la chiamata riguardi un essere umano o un compagno a quattro zampe. A Nîmes, come altrove, queste azioni semplici ma decisive servono a ricordare che la professione del vigile del fuoco si estende ben oltre la lotta contro gli incendi: è una missione di assistenza universale.