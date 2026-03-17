Un imprenditore australiano afferma di aver progettato un vaccino personalizzato contro il cancro per il suo cane utilizzando ChatGPT.

Di fronte alla malattia del suo cane, l'imprenditore australiano Paul Conyngham ha deciso di tentare un approccio insolito. Afferma di aver utilizzato l'intelligenza artificiale e l'analisi genetica per progettare un vaccino sperimentale personalizzato per curare la malattia del suo animale domestico. La sua iniziativa, realizzata con il supporto di ricercatori e sotto supervisione scientifica, ha recentemente attirato l'attenzione della comunità scientifica e riacceso il dibattito sul potenziale dell'IA nella medicina personalizzata.

Un disperato tentativo di salvare il suo cane

La storia inizia quando a Rosie, una cagnolina adottata da Paul Conyngham, viene diagnosticata una forma aggressiva di cancro. Nonostante diverse cure veterinarie , tra cui interventi chirurgici e chemioterapia, la malattia continua a progredire.

Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche internazionali, "le opzioni terapeutiche disponibili si limitavano a rallentare la progressione della malattia". Di fronte a questa situazione, l'imprenditore Paul Conyngham, specialista in intelligenza artificiale e analisi dei dati, ha deciso di esplorare altre strade. Il suo obiettivo: comprendere meglio l'origine genetica del tumore per tentare di sviluppare una terapia mirata.

L'imprenditore tecnologico australiano Paul Conyngham spiega come ha utilizzato ChatGPT/AlphaFold (spendendo 3.000 dollari senza alcuna formazione in biologia) per creare un vaccino mRNA personalizzato per curare i tumori del suo cane. Incredibile. https://t.co/Fue75JkdXo pic.twitter.com/WaO3JayYR1 – Trung Phan (@TrungTPhan) 14 marzo 2026

Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e di ChatGPT

Per realizzare il suo progetto, Paul Conyngham si avvale di diversi strumenti di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT e AlphaFold, un programma in grado di analizzare la struttura delle proteine. Il primo passo consiste nel confrontare il DNA sano del cane con quello del tumore per identificare le mutazioni responsabili del cancro. Questa analisi genetica permette quindi di individuare le proteine alterate che potrebbero essere bersaglio di una terapia.

Sfruttando questi dati, l'imprenditore Paul Conyngham utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare le mutazioni e sviluppare una strategia terapeutica. Si serve di ChatGPT per strutturare le fasi del progetto ed esplorare diversi approcci scientifici. Pur non avendo una formazione in biologia, collabora poi con i ricercatori per trasformare queste informazioni in un prototipo di vaccino.

Un vaccino sperimentale basato sulla tecnologia mRNA

Il trattamento sviluppato si basa sulla tecnologia dell'RNA messaggero (mRNA), già utilizzata in alcuni vaccini recenti e studiata in numerose sperimentazioni cliniche sul cancro. Utilizzando i dati genetici ottenuti, i ricercatori coinvolti nel progetto sono stati in grado di sintetizzare un vaccino personalizzato, progettato per stimolare il sistema immunitario del cane in modo che riconosca e attacchi le cellule tumorali.

Il vaccino è stato quindi somministrato secondo un protocollo supervisionato da ricercatori veterinari con le approvazioni etiche per questo tipo di trattamento sperimentale. Secondo gli scienziati coinvolti, si tratta di uno dei primi tentativi di sviluppare un vaccino personalizzato contro il cancro, progettato specificamente per un cane.

Risultati incoraggianti, ma ancora in fase sperimentale.

I primi risultati osservati su Rosie sono considerati "incoraggianti" dai ricercatori coinvolti nel progetto. Secondo quanto riportato, alcuni tumori si sono "ridotti di dimensioni dopo la somministrazione del trattamento".

Tuttavia, gli esperti sottolineano che "questo tipo di approccio rimane sperimentale". Il vaccino non deve essere considerato una cura per il cancro, ma piuttosto una promettente via di ricerca che potrebbe migliorare la qualità della vita di alcuni animali. I ricercatori evidenziano inoltre che le terapie personalizzate basate sull'RNA messaggero sono attualmente oggetto di numerosi studi sia in medicina veterinaria che in medicina umana.

Un esempio del potenziale dell'intelligenza artificiale nella medicina personalizzata

Al di là della storia personale di Rosie, questa iniziativa mette in luce la rapida evoluzione delle tecnologie mediche. L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per analizzare i dati genetici e progettare trattamenti personalizzati sta suscitando un interesse crescente nella ricerca biomedica. Alcuni scienziati ritengono che "questo tipo di approccio potrebbe, a lungo termine, contribuire allo sviluppo di terapie oncologiche più personalizzate, sia negli animali che nell'uomo".

In sintesi, per ora l'esperimento condotto con Rosie rimane un caso isolato. Tuttavia, illustra come l'intelligenza artificiale e la genomica potrebbero in futuro trasformare il modo in cui le malattie complesse vengono studiate e trattate.