"Sembra irreale": mentre fa wakesurf, si ritrova in mezzo a un gruppo di delfini

La content creator @cass.officiel ha recentemente vissuto un momento magico mentre faceva wakesurf, ritrovandosi improvvisamente circondata da un branco di delfini. Questo Instagram Reel, diventato virale in poche ore, ha catturato l'attenzione degli utenti, rimasti incantati da tanta bellezza marina.

Cos'è il wakesurf?

Il wakesurf è uno sport acquatico ibrido che combina elementi del surf e del wakeboard. Una barca crea un'onda artificiale nella sua scia, trainando inizialmente il rider tramite una cima. Una volta in movimento, il rider rilascia la cima e surfa liberamente su questa "onda infinita" senza essere legato, a una velocità di 16-18 km/h, eseguendo acrobazie e curve.

Delfini ospiti a sorpresa

Nel video, la content creator @cass.officiel e le sue amiche si godono l'acqua cristallina quando all'improvviso appaiono i delfini, che nuotano in sincronia con la tavola da surf. Saltano, cavalcano l'onda, creando una magica simbiosi acquatica. La didascalia "Un sogno che si avvera" cattura perfettamente l'emozione pura di questo balletto improvvisato.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Cass 🌹 (@cass.officiel)

Gli internauti sono incantati: "Così bello!"

I commenti traboccano di ammirazione: "Così bello, mi vengono i brividi", "Un momento magico, grazie per averlo condiviso", "Sembra irreale, i delfini sanno riconoscere le anime belle". Molti sognano di rivivere questo raro legame tra uomo e natura, elogiando la loro eccezionale fortuna.

In breve, simbolo di libertà acquatica e di connessione con gli animali, questo video evoca la magia di incontri inaspettati. Un video che fa venire voglia di scivolare sull'acqua, delfini o no!