Search here...

Cappelli e caduta dei capelli: distinguere la realtà dalla finzione

Suggerimenti e trucchi
Margaux L.
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio/Pexels

In inverno, il tuo cappello preferito ti tiene al caldo... ma a volte senti dire che potrebbe danneggiare i capelli o addirittura farli cadere. Devi scegliere tra comodità e salute dei capelli? Buone notizie: la comunità medica si è espressa e i tuoi capelli possono tirare un sospiro di sollievo.

Il mito del cappello come "responsabile della calvizie"

Probabilmente hai sentito dire che indossare un berretto rende calvi. Questo equivoco, a lungo associato agli uomini, si sta estendendo anche alle donne con l'arrivo dell'inverno: un cappello fa male ai capelli? Secondo la clinica Elithair, la risposta è chiara: no, un cappello non causa la caduta dei capelli. La caduta dei capelli è principalmente legata a fattori genetici, ormonali e nutrizionali. In altre parole, né il cappello, né la sciarpa, né il cappotto decidono il destino dei tuoi capelli. Quindi puoi goderti i tuoi accessori invernali senza sensi di colpa o preoccupazioni per la densità dei tuoi capelli.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Elithair France (@elithair.fr)

Cosa può causare (raramente) il cappello

Sebbene i cappelli non siano responsabili della caduta dei capelli, in alcuni casi possono causare un leggero fastidio. In uno dei suoi post su Instagram, la clinica Elithair spiega che quando un cappello viene indossato molto stretto e per periodi prolungati, può causare alopecia da trazione o rottura superficiale dei capelli. Tuttavia, questo è raro e colpisce principalmente i casi di sfregamento ripetuto o tensione eccessiva sul cuoio capelluto.

In breve: il problema non è il cappello in sé, ma come lo si indossa. Un cappello della giusta misura, comodo e non compressivo si adatta perfettamente al cuoio capelluto e ai capelli.

Igiene: il tuo miglior alleato per i capelli

Il rischio reale associato all'uso del cappello è più legato all'igiene che alla caduta dei capelli. Sudorazione, umidità stagnante e accumulo di sebo possono irritare il cuoio capelluto, causando prurito, infiammazione o, in rari casi, follicolite.

Per evitare questo problema, si consiglia di lavare il berretto almeno una volta a settimana se lo si indossa quotidianamente. Per un uso più occasionale, è sufficiente lavarlo ogni 3-5 uscite o non appena entra in contatto con il sudore. Se si hanno i capelli grassi o si suda molto, lavaggi più frequenti saranno particolarmente utili per preservare la salute del cuoio capelluto e la bellezza dei capelli.

Scegliere il materiale giusto per coccolare i tuoi capelli

Non tutti i tessuti sono uguali quando si tratta di prendersi cura dei capelli. I materiali morbidi e lisci sono i migliori alleati per ridurre al minimo l'attrito e preservare la fibra capillare. Seta, raso o alcune lane pregiate e ben lavorate sono particolarmente consigliati. Anche il cotone può essere adatto all'uso quotidiano, ma tende ad assorbire l'umidità ed essere leggermente più ruvido, soprattutto per capelli fini, secchi o ricci. Se vuoi davvero coccolare i tuoi capelli, opta per tessuti traspiranti e confortevoli che rispettino sia il cuoio capelluto che il tuo stile.

In breve, puoi continuare a indossare i tuoi cappelli preferiti in tutta tranquillità. Se scelti, curati e indossati correttamente, non danneggeranno il cuoio capelluto o la densità dei capelli. I tuoi capelli rimarranno belli e degni di essere celebrati, sia d'inverno che d'estate.

Margaux L.
Margaux L.
Sono una persona con interessi poliedrici, scrivo su diversi argomenti e sono appassionata di interior design, moda e serie televisive. Il mio amore per la scrittura mi spinge a esplorare ambiti diversi, che si tratti di condividere riflessioni personali, offrire consigli di stile o condividere recensioni dei miei programmi preferiti.
Article précédent
Face au stress, gummies et rituels doux pour apaiser le quotidien

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Lavaggio dei capelli: cosa consiglia il dermatologo in termini di frequenza

Poiché la frequenza ideale varia a seconda del tipo di capello, del livello di attività fisica, dell'uso di...

Occhi con alone: la tecnica di trucco per valorizzare le palpebre

Il trucco è prima di tutto un parco giochi, uno spazio di espressione e divertimento. Indipendentemente dall'età, dai...

La semplice tecnica che fa durare il profumo dalla mattina alla sera

Ti metti il profumo al mattino, ma a mezzogiorno sulla pelle rimane solo un leggero odore? È una...

Questo profumo francese, valutato 100/100 su Yuka, affascina grazie alla sua composizione.

Questa fragranza francese è una vera e propria star grazie al suo punteggio perfetto di 100/100 su Yuka...

Questo spiega il "brutto colorito" che si ha al risveglio, anche dopo una buona notte di sonno.

Hai dormito a sufficienza e non hai aperto occhio per tutta la notte. Eppure, il tuo viso racconta...

"Stai soffocando la tua pelle": l'avvertimento di un truccatore su questo prodotto comune

A lungo elogiato per la sua capacità di fissare il trucco, lo spray fissante è ora messo in...

© 2025 The Body Optimist