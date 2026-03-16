Dopo i 50 anni, questa tecnica di trucco può esaltare la luminosità del viso.

Con l'avanzare dell'età, la nostra pelle cambia e la luce non si posa più sul nostro viso allo stesso modo. Alcune persone notano un colorito leggermente più spento e cercano modi per ravvivare la loro luminosità. Tra le tecniche di trucco più popolari, il metodo del "triangolo di luce" promette di creare un effetto luminoso pur mantenendo un aspetto molto naturale.

Il principio del triangolo di luce

La tecnica si basa su un'idea semplice: illuminare delicatamente tre aree strategiche del viso. Invece di applicare strati di trucco, l'attenzione si concentra su pochi punti luce posizionati strategicamente. Il triangolo di luce si concentra principalmente su tre aree:

le arcate sopracciliari (all'altezza della fronte)

la parte superiore degli zigomi

il mento

Applicando un tocco di illuminante in queste zone, la luce viene riflessa in modo più armonioso. Il risultato: gli occhi appaiono più aperti, gli zigomi più scolpiti e i contorni del viso ridefiniti in modo sottile. L'obiettivo non è trasformare il viso, ma semplicemente accentuarne i tratti naturali.

Quale tonalità dovrei scegliere?

Per ottenere un effetto delicato e valorizzante, i truccatori spesso consigliano di scegliere un illuminante leggermente più chiaro del proprio incarnato.

Spesso si consigliano tonalità champagne o oro pallido, poiché donano luce senza creare eccessivi contrasti. L'obiettivo è catturare la luce in modo delicato, soprattutto nelle zone in cui con il tempo possono formarsi ombre naturali.

Le texture in crema sono spesso apprezzate per la loro finitura luminosa ed elastica, ma anche le versioni in polvere possono essere adatte a seconda delle preferenze.

Come applicare questa tecnica?

Il metodo rimane semplice e veloce da integrare nella routine di trucco. Inizia preparando la pelle con una crema idratante. Un primer per il trucco può anche aiutare a levigare la superficie della pelle e a prolungare la durata del trucco.

Successivamente, applica l'illuminante con piccoli tocchi:

Sull'arcata sopracciliare: applicare un tocco leggero sotto l'arcata sopracciliare e sfumare verso le tempie. Questo può contribuire ad aprire lo sguardo.

Sugli zigomi: applicare il prodotto dall'angolo interno dell'occhio verso l'esterno, verso l'alto, in direzione delle tempie. Questa zona cattura naturalmente la luce.

Sul mento: un piccolo tocco al centro, o leggermente di lato a seconda della forma del viso, può donare equilibrio all'insieme.

Per finire, si può applicare una cipria traslucida molto leggera solo su queste zone per fissare il prodotto senza perdere l'effetto luminoso.

Perché questo consiglio è così utile dopo i 50 anni?

Con il tempo, alcune persone notano che i fondotinta ad alta coprenza possono appesantire il trucco o accentuare le imperfezioni della pelle. La tecnica del triangolo di luce offre un approccio diverso. Invece di puntare a una copertura totale, si concentra sulla luminosità e sull'esaltazione dei contorni naturali del viso. Questo tipo di trucco leggero può creare un effetto di luminosità senza risultare "maschera".

Sui social media, molte persone over 50 spiegano di apprezzare questo consiglio proprio perché è facile e veloce. Alcune completano il look con un blush in crema leggermente rosato sulle guance e un rossetto beige satinato per esaltare l'incarnato radioso.

Un consiglio, non un obbligo

È importante ricordare un punto essenziale: il trucco rimane una scelta personale. Questa tecnica può piacere a chi ama truccarsi e desidera illuminare il proprio incarnato. Tuttavia, non dovrebbe in alcun modo essere considerata una regola da seguire dopo i 50 anni. Non c'è alcun obbligo di truccarsi o di cercare di illuminare il viso a una certa età.

Molte persone si sentono perfettamente a proprio agio con la propria pelle al naturale, e questo è altrettanto valido. La bellezza non dipende da un pennello o da un illuminante. Sei già bellissima così come sei, con o senza trucco.

In definitiva, la regola migliore rimane la stessa a qualsiasi età: fai ciò che ti fa sentire bene nella tua pelle e nel tuo corpo.