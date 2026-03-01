Aggiungere il peperoncino al lucidalabbra: perché questo trucco è sconsigliato

Un lucidalabbra, una goccia di salsa piccante, qualche secondo di pazienza... e milioni di visualizzazioni. Il trend "Spicy Lips" promette labbra più carnose in un batter d'occhio. Solo che dietro l'effetto "wow", gli esperti ci ricordano che le labbra meritano delicatezza, non bruciore.

Un trucco che esiste da un po'.

Molto prima di TikTok, l'idea circolava già. Negli anni 2000, alcune riviste di bellezza decantavano le proprietà "stimolanti" del peperoncino per donare alle labbra un effetto "rimpolpante istantaneo". Poche gocce di olio diluito a base di capsaicina, et voilà: labbra più rosse e carnose, pronte per un servizio fotografico.

Vent'anni dopo, i social media stanno rispolverando questo vecchio trucco. Con l'hashtag #SpicyLips, le influencer mescolano salsa piccante, Tabasco o sriracha con il loro solito lucidalabbra prima di applicarlo generosamente. Il risultato: video virali, pieni di smorfie, occhi lucidi e soddisfazione per l'effetto rimpolpante immediato.

Perché funziona (in superficie)

Il meccanismo è semplice. I peperoncini contengono capsaicina, un principio attivo che provoca una vasodilatazione locale. In pratica, i vasi sanguigni si dilatano, il flusso sanguigno aumenta e le labbra si arrossano e si gonfiano leggermente. L'effetto dà una sensazione di pienezza e freschezza. L'effetto dura generalmente tra i 20 e i 40 minuti, giusto il tempo per un selfie o un'uscita spontanea. Tuttavia, questo risultato rapido si basa in realtà su una reazione infiammatoria, ed è qui che sta il problema.

Cosa criticano i dermatologi riguardo a questa tendenza

Le labbra non sono come il resto della pelle. La loro superficie è sottile, fragile e priva della robusta barriera protettiva presente in altre parti del viso. Applicare il peperoncino è come esporre questa delicata zona a un'intensa irritazione chimica.

Gli esperti avvertono che possono verificarsi bruciore, formicolio intenso, rossore persistente e persino vesciche, soprattutto nelle persone con pelle sensibile. L'esposizione ripetuta a questo tipo di irritazione può indebolire la barriera cutanea, favorire la secchezza cronica, accentuare le linee sottili e aumentare il rischio di infezioni.

Un altro punto preoccupante: le salse alimentari non sono formulate per uso cosmetico. Potrebbero contenere additivi, conservanti o aromi non adatti all'applicazione sulle mucose. Per non parlare del rischio di allergie crociate con alcune spezie. In breve: l'effetto rimpolpante è in realtà una microinfiammazione. Non è un trattamento; è un meccanismo di difesa del corpo.

E se non avessi nulla da correggere?

In definitiva, questa tendenza solleva una domanda più ampia: perché la necessità di trasformare le labbra a tutti i costi? Gli standard attuali spesso favoriscono labbra molto piene e definite. Tuttavia, solo perché la società promuove un certo ideale non significa che si debbano avere labbra sottili. La bocca, che sia piena, sottile, asimmetrica, ecc., fa parte della propria identità. Sorride, parla, esprime. Non ha bisogno di essere eccessivamente vistosa per essere bella.

In breve, volersi sentire bene con il proprio aspetto è legittimo, ma non dovrebbe mai comportare dolore o esperimenti rischiosi. Il tuo corpo è sufficiente e degno di attenzione così com'è. La bellezza duratura non brucia; rispetta, idrata e valorizza. E soprattutto, inizia dall'accettazione di chi sei già: perfettamente te stesso.