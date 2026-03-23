Gesti quotidiani che possono far apparire il viso più stanco

Suggerimenti e trucchi
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Miriam Alonso / Pexels

Un viso dall'aspetto stanco non è sempre dovuto semplicemente alla mancanza di sonno. Anche alcune abitudini quotidiane possono influenzare l'aspetto della pelle. La buona notizia è che non è necessario cambiare tutto, ma semplicemente comprendere meglio cosa può influire sulla naturale luminosità del viso.

Il sonno, il tuo miglior alleato (davvero)

Non è un segreto: dormire è fondamentale. Durante la notte, la pelle si rigenera grazie a meccanismi di riparazione cellulare ben consolidati. Quando si dorme poco o male, questi processi funzionano meno efficacemente. Il risultato: occhiaie più visibili, colorito spento e rughe leggermente più accentuate. Alcune ricerche dimostrano addirittura che la mancanza di sonno può indebolire la barriera cutanea. In altre parole, anche la pelle ha bisogno di riposo per rimanere sana e luminosa.

Schermi: i tuoi occhi (e il tuo viso) in prima linea

Trascorrere ore davanti a un computer o a un telefono è ormai parte della vita quotidiana, ma questa abitudine può avere effetti visibili. Quando si fissa uno schermo, si sbattono meno le palpebre, il che può causare secchezza oculare e accentuare le occhiaie. A ciò si aggiunge la postura: testa inclinata, sguardo fisso, muscoli facciali leggermente tesi. Col tempo, questo può far apparire il viso più teso, persino stanco. Il viso riflette questi micro-sforzi ripetuti.

Questi piccoli gesti che ormai non notiamo nemmeno più

Strofinarsi gli occhi, toccarsi il viso, tirarsi delicatamente la pelle... questi gesti sono spesso automatici, soprattutto quando si è stanchi o stressati. Tuttavia, la pelle intorno agli occhi è particolarmente sottile e sensibile. Strofinarsi ripetutamente può causare arrossamenti, gonfiori o altri fastidi cutanei. L'obiettivo non è quello di monitorarsi costantemente, ma di diventare consapevoli di questi riflessi per poterli ridurre nella vita quotidiana.

L'idratazione, un dettaglio che cambia tutto.

Una pelle ben idratata riflette naturalmente meglio la luce. Al contrario, la disidratazione può conferire un aspetto più spento, con rughe sottili più visibili. Questo dipende sia da ciò che si beve sia dai prodotti per la cura della pelle che si utilizzano. Mantenere una buona idratazione aiuta la pelle a rimanere elastica, confortevole e luminosa. È un gesto semplice, ma particolarmente efficace per esaltare la naturale luminosità del viso.

Anche lo stress si riflette sul tuo aspetto.

Lo stress non si avverte solo interiormente; si manifesta anche sul viso. Sopracciglia aggrottate, mascella serrata, sguardo teso... queste tensioni muscolari possono, col tempo, lasciare il segno. Anche senza rendercene conto, il viso riflette il nostro stato emotivo. Ed è perfettamente umano. Prendersi dei momenti per rilasciare la tensione può quindi avere un effetto visibile, donando maggiore morbidezza e rilassamento alle espressioni del viso.

Un approccio premuroso prima di tutto

È importante ricordare: apparire stanchi non è né un difetto né qualcosa da correggere a tutti i costi. Il tuo viso è vivo, si esprime e si evolve, ed è questo che lo rende unico. L'obiettivo non è scovare ogni singolo segno di stanchezza, ma piuttosto capire quali abitudini quotidiane possono influenzare la tua pelle e il tuo benessere. Prendendoti cura di te stessa, ti prendi cura anche del tuo viso, senza pressioni o aspettative irrealistiche.

In definitiva, non si tratta di "combattere" il proprio aspetto, ma di adottare abitudini che favoriscano il benessere generale. Il viso non deve essere perfetto per essere radioso: ha semplicemente bisogno di attenzione, delicatezza... e un po' di riposo quando possibile.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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