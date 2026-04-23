Tra i giovani si registra un forte ritorno di profumi iconici degli anni '90 e 2000.

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Naila T.
Photo d'illustration : NastyaSensei / Pexels

Tra social media e cultura vintage, i profumi iconici degli anni '90 e 2000 stanno vivendo una spettacolare rinascita di popolarità tra le giovani generazioni. Fragranze a lungo associate agli albori della profumeria "mainstream" sono ora tornate al centro delle tendenze beauty. Marchi storici come Calvin Klein e profumi iconici come Thierry Mugler Angel e Lolita Lempicka vengono regolarmente riportati alla ribalta nei contenuti virali.

Bottiglie diventate oggetti del desiderio generazionale

Ciò che oggi attrae non è solo la fragranza, ma anche l'identità visiva di questi profumi: flaconi immediatamente riconoscibili, codici estetici distintivi e una narrazione profondamente radicata nel loro tempo. Marchi come Cacharel Anaïs Anaïs e CK One incarnano questa estetica minimalista o romantica che sta tornando prepotentemente di moda.

TikTok e Instagram come acceleratori della nostalgia

Il ritorno di queste fragranze è ampiamente amplificato dai social media, dove i contenuti nostalgici sono in forte espansione. Su TikTok, i "profumi degli anni 2000" totalizzano milioni di visualizzazioni, spesso associati a ricordi adolescenziali o a un'estetica volutamente retrò. Questa tendenza si inserisce in un movimento più ampio già osservato nella moda e nella musica, dove i riferimenti agli anni '90 e 2000 vengono costantemente reinterpretati.

@nadeenghazal non è degli anni 2000 ma sembra di sì🥹 @'Ôrəbella nightcap #BeautyTok #PerfumeTok #tuscanaesthetic #2000saesthetic #scentcombo ♬ Resonance midwest emo version slowed - frutiger00s

Il profumo come oggetto di identità

Per la Generazione Z, il profumo non è più solo una firma olfattiva fissa, ma un elemento di espressione personale. Il ritorno a fragranze familiari permette loro di riconnettersi con un'epoca percepita come più semplice, ma anche di affermare la propria identità estetica. Questa tendenza "ritorno ai classici" trasforma i prodotti vintage in veri e propri manufatti culturali.

Il ritorno di profumi iconici degli anni '90 e 2000 illustra un fenomeno più ampio di nostalgia generazionale. Tra social media, estetica retrò e desiderio di autenticità, queste fragranze non sono più solo prodotti di bellezza: stanno diventando marcatori culturali che trascendono le generazioni.

Naila T.
Naila T.
Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
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