Questo spiega il "brutto colorito" che si ha al risveglio, anche dopo una buona notte di sonno.

Hai dormito a sufficienza e non hai aperto occhio per tutta la notte. Eppure, il tuo viso racconta una storia diversa quando ti guardi allo specchio, suggerendo una lunga battaglia con Morfeo. Non è solo che hai gli occhi stanchi e intontiti e la testa ancora intorpidita; hai una carnagione spenta, una pelle capricciosa e occhiaie pronunciate. Questa ingiustizia estetica ha una spiegazione perfettamente razionale.

La posizione in cui dormi può avere un impatto

Hai dormito profondamente tutta la notte, senza essere disturbato dalla vescica o dalla tua voce interiore. Al risveglio, ti senti benissimo e pieno di energia. Ma che delusione quando ti vedi di sfuggita in bagno! Sembri cupo, completamente in contrasto con il tuo umore diurno e la tua notte serena.

Mentre nelle storie di fantasia le attrici si svegliano radiose nonostante l'insonnia e le lotte sotto il piumone, tu non sei così fortunata. Stai iniziando a chiederti se questa noia cronica e "ingiustificata" non sia un segno di malattia. Metti giù il mouse subito prima di trarre conclusioni tragiche e immaginare di avere gravi patologie.

Durante il sonno, adottiamo posizioni che possono cambiare radicalmente l'aspetto della nostra pelle. Quando dormiamo a pancia in giù o su un fianco, con la guancia premuta contro il cuscino e l'occhio spinto indietro dalla federa, non lasciamo solo un'impronta rugosa sulla pelle.

Sulle pagine di Marie Claire , la visagista Catherine Bourgeois parla di "ristagno linfatico". In altre parole, la gravità ha meno effetto durante la notte, rallentando il drenaggio linfatico e causando quell'effetto " gonfio ". Questo è particolarmente evidente se si dorme distesi su un cuscino troppo spesso. Non c'è bisogno di nasconderlo sotto il trucco o di immergere l'intero viso in una bacinella ghiacciata. Provate invece un massaggio facciale con un rullo per stimolare la circolazione e far funzionare di nuovo la pelle.

La sudorazione spiega perché la pelle ha sete.

Non importa quanto ti coccoli prima di chiudere gli occhi e sprofondare nel letto, la tua pelle grida acqua al risveglio. Nonostante un'applicazione generosa di prodotti per la cura della pelle prima di andare a letto, è visibilmente disidratata. Questo non sorprende del tutto, dato che il corpo suda durante la notte e questa perdita d'acqua può superare il litro, o addirittura 2,5 litri. Anche una lieve disidratazione è sufficiente a rendere l'incarnato spento e ad accentuare le linee sottili.

Gli specialisti del viso, che sanno leggere tra le rughe della pelle, raccomandano di non immergere la testa sotto l'acqua corrente, ma piuttosto di spruzzarsi con un getto di acqua termale. Successivamente, suggeriscono un siero all'acido ialuronico , il Santo Graal del mondo della bellezza, seguito da un generoso strato di crema nutriente. Naturalmente, la pelle ha bisogno di cure sia dall'esterno che dall'interno. Quindi, non lesinate sull'acqua.

La qualità dell'aria nella tua camera da letto, una causa sottovalutata

Il tuo colorito spento non è necessariamente il risultato di uno squilibrio interno, di una routine inadeguata o della mancanza di sonno. La causa dei tuoi problemi mattutini potrebbe essere meno ovvia. A volte, le spiegazioni più semplici sono le migliori. L'aria malsana, una stanza troppo umida o troppo secca possono danneggiare silenziosamente la tua pelle. Se il tuo spazio notte è pieno di acari della polvere o scarsamente ventilato, non sorprenderti del tuo aspetto spento.

Per evitare di dover più coprire i rossori con la BB cream o di barare sul colore delle occhiaie, ricordatevi di aprire la finestra ogni mattina e di controllare il livello di umidità della stanza.

Il ritmo biologico (e in particolare il livello di cortisolo)

Ogni mattina, nel tuo corpo si svolge una piccola danza ormonale, e la tua pelle non fa eccezione. Quando ti alzi, passi da uno stato di veglia prolungata a una sorta di ipervigilanza, soprattutto con lo squillo acuto del telefono in sottofondo. Il tuo corpo subisce quindi un'ondata naturale di cortisolo, il famigerato ormone dello stress. E questo si manifesta sulla pelle sotto forma di infiammazione. Generalmente, questo gonfiore si attenua dopo pochi minuti, quindi non c'è bisogno di esagerare con i prodotti essenziali per il trucco.

Se ti svegli stanco anche dopo una notte di sonno tranquillo, non essere troppo duro con te stesso. Ogni problema ha una soluzione e i massaggi alla pelle sono un valido aiuto per ritrovare quella luminosità persa a letto.