"Stai soffocando la tua pelle": l'avvertimento di un truccatore su questo prodotto comune

A lungo elogiato per la sua capacità di fissare il trucco, lo spray fissante è ora messo in discussione da Nyssa Green, una truccatrice pluripremiata. Secondo lei, questo prodotto, originariamente progettato per le esigenze dei televisori, non è adatto all'uso quotidiano a casa. Peggio ancora, potrebbe compromettere l'equilibrio della pelle a lungo termine.

Uno strumento professionale... riadattato per l'uso quotidiano

Sui set cinematografici, dove il calore dei riflettori mette a dura prova il trucco, lo spray fissante è un alleato strategico. Nella vita reale, le esigenze sono ben diverse. Nyssa Green sottolinea che queste formule contengono spesso alcol denaturato e tensioattivi potenti, studiati per fissare, levigare e prolungare la tenuta... a volte a scapito del comfort della pelle.

Il risultato: la naturale barriera protettiva della pelle si indebolisce. La pelle diventa disidratata, più reattiva e cerca di difendersi producendo più sebo. Questo circolo vizioso può portare a un'eccessiva lucidità, pori più visibili, rossori o sfoghi cutanei. In altre parole, invece di migliorare l'incarnato, lo spray può soffocare la pelle.

Effetti sottili ma molto reali

Ciò che rende questi effetti così insidiosi è la loro immediata invisibilità. Giorno dopo giorno, l'alcol indebolisce il film idrolipidico, lo scudo naturale che protegge la pelle da inquinamento, batteri e aggressioni esterne. Il microbioma cutaneo si sbilancia, la pelle diventa più vulnerabile, più sensibile e a volte anche più segnata nel tempo.

In sintesi, l'uso ripetuto può causare:

Disidratazione progressiva

Una sovrapproduzione di sebo in reazione,

Un colorito meno uniforme e una pelle meno confortevole.

Cipria traslucida: il ritorno di un classico benevolo

Alla luce di ciò, Nyssa Green consiglia un'alternativa delicata, efficace ed elegante: la cipria trasparente. Troppo spesso sottovalutata, offre un effetto naturale lasciando respirare la pelle.

Usato con parsimonia, solo sulle zone soggette a lucidità come fronte, naso o mento, opacizza senza appesantire. Grazie alla sua texture ultra-fine, attenua le linee sottili, leviga visivamente l'incarnato e non altera il colore o la luminosità del trucco. Un gesto semplice, preciso e delicato per la pelle.

Lo spray non è vietato... ma limitato

In alcune situazioni eccezionali – matrimoni, servizi fotografici, eventi prolungati – lo spray fissante può comunque essere utile, spiega Nyssa Green. A patto, ovviamente, che sia scelto con cura: senza alcol, siliconi occlusivi o solfati aggressivi. E soprattutto, usatelo con parsimonia, limitando le applicazioni e compensando con prodotti per la cura della pelle riparatori e idratanti.

In definitiva, la tendenza attuale è chiaramente verso un trucco che si prende cura della pelle tanto quanto la abbellisce. BB cream opacizzanti, fondotinta arricchiti con oli secchi, ciprie minerali leggere e spray floreali a base di acqua stanno gradualmente sostituendo le formule aggressive. In questa nuova visione della bellezza, la pelle è considerata un'alleata preziosa, non una superficie da congelare. Ed è lasciandola respirare, rispettandola e coccolandola che si otterrà un incarnato sano a lungo.