Le scelte alimentari potrebbero rivelare un aspetto poco conosciuto della personalità.

E se le nostre preferenze alimentari rivelassero più cose su di noi di quanto immaginiamo? Negli ultimi quindici anni circa, diversi studi di psicologia hanno esplorato i legami tra i gusti alimentari e alcuni tratti della personalità. I risultati, che vanno interpretati con cautela, suggeriscono che la nostra propensione per i sapori dolci, amari o piccanti potrebbe non essere del tutto insignificante.

Il sapore dolce, associato alla gentilezza

Uno studio del 2012 condotto da Brian Meier e colleghi ha dimostrato che le persone che apprezzano i sapori dolci vengono percepite come più amabili e si descrivono come più propense ad aiutare gli altri. Ancor più sorprendente: dopo aver mangiato qualcosa di dolce, i partecipanti si mostravano più disposti a fare favori. La dolcezza sembra quindi essere associata, sia nella nostra percezione che nei nostri comportamenti, ai cosiddetti tratti "prosociali".

Il sapore amaro, legato al lato oscuro della personalità

Al contrario, uno studio del 2016 condotto da Christina Sagioglou e Tobias Greitemeyer ha esaminato la percezione dell'amaro. Intervistando quasi 1.000 adulti americani sulle loro preferenze gustative e sulla loro personalità, i ricercatori hanno osservato un legame tra una forte preferenza per l'amaro e alcuni tratti cosiddetti "antisociali", come il machiavellismo, il narcisismo e una tendenza alla malizia. Questo legame è rimasto valido anche tenendo conto delle preferenze per i sapori dolci, salati o acidi.

Altri sapori, altri percorsi

La ricerca ha esplorato anche altri gusti. La preferenza per i cibi piccanti, ad esempio, è spesso collegata alla ricerca di sensazioni forti, all'estroversione e a una certa impulsività. Queste associazioni, sapore per sapore, delineano profili psicologici distinti.

Collegamenti che necessitano di qualificazione

Questi risultati vanno interpretati con cautela. Rappresentano correlazioni, non nessi causali: apprezzare il caffè nero non rende una persona cattiva. Gli effetti osservati rimangono modesti e alcuni studi non sono riusciti a replicarli. I nostri gusti dipendono anche dalla cultura, dall'istruzione e dalle abitudini.

Sebbene la scienza non possa leggere la personalità di una persona in un piatto di cibo, essa mette in luce interessanti correlazioni tra ciò che ci piace mangiare e chi siamo. Offre una prospettiva divertente sulle nostre piccole preferenze culinarie.