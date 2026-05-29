Questo trucco giapponese poco conosciuto elimina l'80% dei pesticidi da frutta e verdura.

Con l'attuale ondata di caldo, potreste ritrovarvi a vivere di sole insalate. Dall'antipasto al piatto principale fino al dessert, frutta e verdura cruda scandiscono i vostri pasti dall'inizio alla fine. Per preparare le vostre ricette rinfrescanti, fate incetta di ingredienti al supermercato e li lavate meticolosamente, ingredienti che non sono poi così naturali come sembrano. Per un menù privo di pesticidi aggiunti, i giapponesi hanno una tecnica promettente.

Frutta e verdura, rovinate dai pesticidi

Le organizzazioni sanitarie raccomandano di consumare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno per mantenersi in salute. Tuttavia, questi tesori della terra sono contaminati dai pesticidi. Gli agricoltori non si limitano a usare un semplice annaffiatoio per far crescere i loro campi. L'agricoltura odierna è ben lontana dall'essere una rivisitazione de "La casa nella prateria". Secondo le statistiche , più di 6 su 10 tra frutta e verdura non biologica contengono almeno un residuo rilevabile di pesticida. Tra i più contaminati ci sono ciliegie , uva, fragole e mele. A meno che non si disponga di un Giardino dell'Eden o si sia autosufficienti, è difficile sfuggire a questa triste realtà.

Ecco perché laviamo questi ingredienti meglio di quanto ci laviamo noi stessi. Nonostante una pulizia intensiva, innumerevoli risciacqui sotto il rubinetto e un massaggio energico che farebbe invidia al nostro partner, i pesticidi persistono. Secondo un altro studio pubblicato sulla rivista Nano Letters dell'American Chemical Society, sciacquare frutta e verdura con semplice acqua non ha alcun effetto sui pesticidi.

"Anziché causare apprensioni ingiustificate, la ricerca suggerisce che sbucciare la frutta può rimuovere efficacemente quasi tutti i residui di pesticidi, a differenza della pratica spesso raccomandata del lavaggio", si legge. Peccato che non tutti i frutti siano compatibili con il pelapatate che abbiamo in casa. Se decidete di sbucciare un mirtillo, non rimarrà molto da mangiare.

La tecnica giapponese che promette di eliminare l'80% dei pesticidi

Questo consiglio è diventato virale. Non si tratta di lasciare frutta e verdura a bagno nel lavandino con un po' di aceto, bensì di purificare questi prodotti, coltivati in un ambiente ricco di sostanze chimiche, con una miscela che ha già dimostrato la sua efficacia presso le nostre nonne. Utilizza ingredienti che tutti abbiamo in dispensa: sale e bicarbonato di sodio. E il procedimento è semplice.

Basta aggiungere due cucchiai di sale a una ciotola riempita con otto tazze di acqua tiepida.

Successivamente, aggiungiamo un cucchiaio di bicarbonato di sodio, una polvere versatile con proprietà sgrassanti.

La frutta e la verdura vengono lasciate riposare in questa miscela antisettica per 5-10 minuti, come raccomandato dal media Top Santé .

Si raccomanda inoltre di mescolare il tutto per evitare che la polvere si depositi sul fondo della ciotola.

Infine, non resta che scolare la frutta e la verdura e sciacquarle. Questa operazione va eseguita poco prima di consumarle.

Altre buone pratiche per evitare i pesticidi negli alimenti

Sebbene questo metodo giapponese sia intrigante nella sua semplicità, non elimina la necessità di adottare determinate abitudini quotidiane per limitare l'esposizione ai residui chimici. Infatti, tra i trattamenti applicati alle colture, il trasporto e la conservazione, frutta e verdura accumulano ben più di una semplice quantità di terra.

La prima cosa da fare è variare la propria alimentazione. Mangiare sempre gli stessi frutti e le stesse verdure significa esporsi ripetutamente alle stesse sostanze nocive. Alternare prodotti, provenienze e stagioni permette di diversificare i pasti e di ridurre il rischio di accumulo invisibile di tossine.

Dare priorità ai prodotti di stagione e all'approvvigionamento locale può fare la differenza. La frutta raccolta più vicino a casa spesso richiede meno lavorazione per essere conservata durante lunghi viaggi o settimane di stoccaggio. Senza cadere nell'ossessione del "mangiare perfetto", scegliere prodotti locali quando possibile rimane un approccio valido.

I prodotti biologici, spesso criticati per i prezzi più elevati, possono essere riservati anche agli alimenti più esposti. Non tutta la frutta e la verdura contengono gli stessi livelli di pesticidi. Optare per fragole, mele, uva o spinaci biologici può essere un compromesso più realistico rispetto a un cesto di prodotti biologici al 100%.

Mangiare frutta e verdura è un'abitudine salutare, a patto che non siano contaminate da pesticidi. L'obiettivo non è diventare ipervigilanti riguardo al cibo, ma semplicemente limitare i rischi senza lasciarsi sopraffare dalla pigrizia.