Una persona su quattro non percepisce il sapore del cibo allo stesso modo delle altre.

Alcuni sapori risultano troppo intensi, mentre altri li percepiscono come amari o, al contrario, molto dolci. Questa differenza non dipende solo dalle abitudini alimentari, ma anche da come il corpo percepisce i sapori. Si stima infatti che circa una persona su quattro sperimenti una sensazione gustativa particolarmente intensa.

Perché i gusti sono così diversi?

Se i broccoli ti sembrano deliziosi mentre una persona cara li trova troppo amari, non si tratta di una semplice discussione culinaria. State esplorando due diverse realtà sensoriali. Il gusto non è un'unica verità immutabile: dipende dalla sensibilità individuale, dai recettori e anche dalla costituzione biologica di ciascuno. Pertanto, di fronte allo stesso cibo, il tuo cervello può ricevere un messaggio completamente diverso da quello della persona seduta accanto a te.

Il fenomeno dei “supergustatori”

Negli anni '90, la ricercatrice Linda Bartoshuk ha reso popolare il termine "supergustatore". Secondo il suo lavoro, la popolazione si dividerebbe in tre profili: circa il 25% delle persone è molto sensibile ai sapori, il 50% ha una sensibilità media e il 25% ha una bassa sensibilità.

I supergustatori percepiscono certi sapori, in particolare l'amaro, con un'intensità molto maggiore rispetto alla media. Ciò che per alcuni può sembrare piacevole ed equilibrato, per altri può risultare estremamente forte, persino difficile da apprezzare. Questa non è né una debolezza né un vantaggio assoluto, ma una naturale variazione nella percezione.

Papille gustative ed ereditarietà genetica

Questa maggiore sensibilità si spiega in parte con due fattori. In primo luogo, la densità delle papille gustative: si ritiene che queste piccole strutture sulla lingua siano più numerose nei supergustatori, rendendo le sensazioni più intense.

In secondo luogo, la genetica gioca un ruolo chiave. Il gene TAS2R38 influenza la percezione di alcune molecole amare come PTC e PROP. A seconda della versione ereditata di questo gene, l'amarezza può essere percepita come lieve, moderata o molto pronunciata. La ricerca indica inoltre che le donne sono, in media, leggermente più colpite da questa ipersensibilità gustativa.

Preferenze alimentari molto personali

Questa sensibilità ha effetti concreti sulla vita quotidiana. Chi possiede una spiccata sensibilità al gusto tende spesso ad evitare cibi considerati troppo amari: alcune verdure a foglia verde, il caffè forte o persino certi agrumi possono risultare loro eccessivamente intensi.

Al contrario, gli individui meno sensibili percepiscono questi stessi alimenti in modo più lieve e neutro. Queste differenze possono talvolta dare l'impressione di preferenze alimentari opposte, quando in realtà si tratta semplicemente di percezioni distinte. In ogni caso, questa è una normale variazione nel funzionamento umano, paragonabile alle differenze nella percezione visiva o uditiva.

Una scienza ancora in movimento

Sebbene il concetto di "supergustatore" sia ampiamente utilizzato, la ricerca continua a perfezionare questa classificazione. Il numero di papille gustative da solo non è sempre sufficiente a spiegare l'effettiva percezione del gusto, e altri fattori entrano in gioco, come l'olfatto e altri recettori del gusto. Il gusto appare quindi come un'esperienza complessa, costruita da diversi meccanismi biologici che sono tuttora oggetto di studio. Gli scienziati concordano su un punto: non esiste un solo modo di gustare, ma una grande diversità di percezioni.

In conclusione, la percezione del cibo è unica per ognuno, plasmata tanto dalla biologia quanto dalle esperienze personali. Sebbene circa una persona su quattro percepisca i sapori con un'intensità particolare, ciò ci ricorda una verità semplice e positiva: a tavola, ognuno scopre lo stesso piatto a modo suo, e tutti questi modi sono perfettamente validi.