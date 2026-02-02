"È un grosso rischio": l'hobby di questa modella potrebbe mettere a repentaglio la sua carriera

Kitty Wan è una delle poche modelle che si guadagna da vivere con le mani. Letteralmente. Specializzata in modellazione delle mani, questa modella americana può guadagnare fino a 2.000 dollari al giorno prestando le sue mani a pubblicità, campagne di bellezza e servizi fotografici per gioielli e prodotti per la cura della pelle. Sebbene la sua professione richieda una vigilanza costante – pelle impeccabile, unghie impeccabili e idratazione continua – Kitty Wan ammette di non aver rinunciato a un hobby che la contraddistingue nella sua vita quotidiana: la pallavolo. Più precisamente, il beach volley.

Lo sport che potrebbe mettere a repentaglio tutto

"Tutti mi dicono che sono un po' pazza a continuare a giocare", ha confidato alla rivista People . Eppure Kitty Wan persiste perché, negli ultimi tre anni, la sua passione ha superato la sua paura. E sebbene i rischi siano reali – dita storte, graffi, distorsioni, contusioni – finora non ha mai subito un infortunio grave. Un colpo di fortuna, ma anche una questione di gestione attenta: "Preferisco non pensarci troppo, altrimenti finirei per farmi male", ha detto.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Kitty Wan (@kittywan)

Una disciplina che richiede attenzione costante.

Per ridurre al minimo i rischi, Kitty Wan spiega di seguire rituali rigorosi: niente sport di contatto, niente cucina con oggetti appuntiti, niente smalto colorato. I gel sono vietati e la manicure è sempre nude. Tiene sempre una crema idratante in auto e in ogni stanza della casa, usa olio per cuticole ogni sera e applica una maschera per le mani prima di ogni servizio fotografico. "Gli scatti sono così ravvicinati che si può vedere ogni dettaglio della matrice ungueale", spiega.

Tra vocazione lucrativa e piacere personale

Il paradosso di Kitty Wan affascina gli internauti: come conciliare una carriera "ultra-delicata" con uno sport così "rischioso"? In un video virale su TikTok, condivide un elenco di attività proibite a una modella di mani... pur ammettendo di infrangerle non appena torna sulla sabbia di un campo da pallavolo. "È contraddittorio, ma è ciò che amo", riconosce.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Kitty Wan (@kittywan)

Sebbene la cautela resti essenziale, Kitty Wan è anche la prova che la passione può trovare spazio anche negli ambienti più restrittivi. Il suo messaggio? Disciplina, sì, ma mai a scapito del piacere.