Search here...

"È un grosso rischio": l'hobby di questa modella potrebbe mettere a repentaglio la sua carriera

Modelli
Léa Michel
@kittywan/Instagram

Kitty Wan è una delle poche modelle che si guadagna da vivere con le mani. Letteralmente. Specializzata in modellazione delle mani, questa modella americana può guadagnare fino a 2.000 dollari al giorno prestando le sue mani a pubblicità, campagne di bellezza e servizi fotografici per gioielli e prodotti per la cura della pelle. Sebbene la sua professione richieda una vigilanza costante – pelle impeccabile, unghie impeccabili e idratazione continua – Kitty Wan ammette di non aver rinunciato a un hobby che la contraddistingue nella sua vita quotidiana: la pallavolo. Più precisamente, il beach volley.

Lo sport che potrebbe mettere a repentaglio tutto

"Tutti mi dicono che sono un po' pazza a continuare a giocare", ha confidato alla rivista People . Eppure Kitty Wan persiste perché, negli ultimi tre anni, la sua passione ha superato la sua paura. E sebbene i rischi siano reali – dita storte, graffi, distorsioni, contusioni – finora non ha mai subito un infortunio grave. Un colpo di fortuna, ma anche una questione di gestione attenta: "Preferisco non pensarci troppo, altrimenti finirei per farmi male", ha detto.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Kitty Wan (@kittywan)

Una disciplina che richiede attenzione costante.

Per ridurre al minimo i rischi, Kitty Wan spiega di seguire rituali rigorosi: niente sport di contatto, niente cucina con oggetti appuntiti, niente smalto colorato. I gel sono vietati e la manicure è sempre nude. Tiene sempre una crema idratante in auto e in ogni stanza della casa, usa olio per cuticole ogni sera e applica una maschera per le mani prima di ogni servizio fotografico. "Gli scatti sono così ravvicinati che si può vedere ogni dettaglio della matrice ungueale", spiega.

Tra vocazione lucrativa e piacere personale

Il paradosso di Kitty Wan affascina gli internauti: come conciliare una carriera "ultra-delicata" con uno sport così "rischioso"? In un video virale su TikTok, condivide un elenco di attività proibite a una modella di mani... pur ammettendo di infrangerle non appena torna sulla sabbia di un campo da pallavolo. "È contraddittorio, ma è ciò che amo", riconosce.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Kitty Wan (@kittywan)

Sebbene la cautela resti essenziale, Kitty Wan è anche la prova che la passione può trovare spazio anche negli ambienti più restrittivi. Il suo messaggio? Disciplina, sì, ma mai a scapito del piacere.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Questa modella curvy rompe gli schemi con un outfit da spiaggia in un colore inaspettato

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Questa modella curvy rompe gli schemi con un outfit da spiaggia in un colore inaspettato

Su Instagram, Denise Bidot ha catturato l'attenzione con un vivace outfit arancione durante un momento di relax in...

In spiaggia, la modella curvy Paloma Elsesser sorprende con un dettaglio di moda trendy

Paloma Elsesser, figura di spicco nel mondo della moda inclusiva, continua a ridefinire le regole. Di recente, ha...

"Ancora splendida": la visita di questa modella americana in Sudafrica scatena reazioni

L'attrice e modella americana Taylor Hill continua ad affascinare con il suo carisma radioso. Durante una vacanza a...

Questa modella curvy sta suscitando scalpore con un abito caratterizzato da un dettaglio inaspettato

La modella britannica Alva Claire, nota per il suo impegno a favore della diversità corporea nella moda, ha...

"Sembra una cerva": lo sguardo della modella spagnola affascina gli internauti

Cindy Kimberly, modella spagnola di origine olandese, ha recentemente condiviso su Instagram un selfie in cui mostra uno...

"È incredibile": questa modella mostra con sicurezza le sue curve

Forse l'avete già vista sul vostro feed di Instagram: un sorriso radioso e un'innegabile sicurezza. La modella La'Tecia...

© 2025 The Body Optimist