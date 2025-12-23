Nominata modella dell'anno, condivide una verità sconvolgente.

Pochi giorni dopo essere stata incoronata "Modella dell'Anno 2025", la top model Anok Yai ha commosso i suoi fan condividendo un toccante messaggio sulla sua salute. Dietro i riflettori e i red carpet, la modella sudsudanese ha rivelato di aver lottato silenziosamente per la sua vita. Il suo coraggio e la sua sincerità hanno immediatamente suscitato un'ondata di sostegno nel mondo della moda.

Un'ascesa meteorica rovinata da una prova invisibile

Anok Yai, diventata famosa nel 2017 dopo che una sua foto è diventata virale, ha avuto una delle carriere di modella più straordinarie. Musa di Prada, Versace e Dior, si è affermata come figura di spicco della diversità in passerella. Mentre era impegnata a sfilare, la giovane donna combatteva segretamente contro una patologia cardiorespiratoria congenita.

Su Instagram ha spiegato di aver scoperto la sua malattia per caso: "Ho scoperto di avere una malformazione che stava mettendo a dura prova il mio cuore e distruggendo lentamente i miei polmoni". Inizialmente pensando che si trattasse solo di un colpo di tosse passeggero, Anok Yai ha poi iniziato ad avere dolori al petto e difficoltà respiratorie, prima di rendersi conto della gravità della situazione.

Un intervento salvavita e un messaggio di speranza

Nel suo messaggio, Anok Yai ha rivelato di essersi sottoposta con successo a un intervento chirurgico polmonare robotico, una procedura complessa ma ormai comune nel trattamento di gravi malattie polmonari.

Ha espresso profonda gratitudine al team medico del NYU Langone Hospital, del Beverly Hills Concierge Health, e in particolare al Dott. Robert Cerfolio e al Dott. Harmik Soukiasian, che hanno diagnosticato e curato la sua condizione in tempo: "Sono eternamente grata ai medici, agli infermieri e alla mia famiglia, i primi volti che ho visto al risveglio. Grazie a loro, ho più tempo libero". La modella ha annunciato di concentrarsi sulla sua guarigione, prima di rassicurare i fan: "Per il momento mi riposo... ma tornerò. A presto".

Un sostegno enorme da tutto il mondo

La sua storia è diventata rapidamente virale sui social media, scatenando una valanga di messaggi di sostegno. Tra questi, diverse personalità di spicco della moda e dello spettacolo hanno espresso il loro affetto per lei:

La modella e attrice britannico-giamaicana Naomi Campbell: "Mandate il vostro amore, la vostra luce e la vostra guarigione. Che Dio vi protegga."

Attrice, cantante, produttrice e autrice americana: Taraji P. Henson: "Sei guarita, nel nome di Gesù."

La cestista americana Angel Reese ha scritto: "Prego per te, sorella mia. Sei forte e vincerai questa battaglia".

Determinata e grata, Anok Yai ci ricorda che la malattia non sceglie i suoi momenti, nemmeno al culmine del successo. Il suo coraggio e la sua vulnerabilità offrono un raro momento di sincerità in un mondo spesso dominato dalla perfezione. Condividendo la sua storia, la top model ci ispira una lezione preziosa: la vera forza non si vede solo in passerella, ma anche nella silenziosa resilienza dei momenti difficili.