Questa modella curvy sta suscitando scalpore con un abito caratterizzato da un dettaglio inaspettato

Fabienne Ba.
La modella britannica Alva Claire, nota per il suo impegno a favore della diversità corporea nella moda, ha fatto notizia questa settimana. Avvistata a un evento a Londra, indossava un abito nero il cui dettaglio chiave – un cappuccio integrato – ha particolarmente affascinato gli utenti di internet. Una silhouette minimalista ma inaspettata che ridefinisce i codici tradizionali dell'eleganza.

Un vestito nero… con cappuccio

L'abito in questione, corto e strutturato, gioca su linee pulite e un taglio aderente. Il tessuto in raso nero avvolge la figura, ma è il cappuccio, che cade morbido sulle spalle di Alva Claire, ad aver catturato l'attenzione di tutti. Questo dettaglio, più spesso associato a capi streetwear o utilitaristici, inietta una dose di modernità in un capo altrimenti classico. Abbinato a décolleté nere e trucco sobrio, l'outfit mette in risalto l'atteggiamento sicuro della modella Alva Claire, che sfoggia con naturalezza uno stile elegante e deciso.

Una silhouette che sfida lo status quo

Alva Claire è salita alla ribalta nel 2020 dopo aver sfilato per il marchio di lusso Versace, diventando una delle prime modelle curvy a calcare l'iconica passerella. Da allora, ha incarnato una nuova generazione di modelle che stanno ridefinendo gli standard di bellezza nel settore della moda. Originaria di Londra, ha spesso dichiarato il suo desiderio di rappresentare "ciò che non ha mai visto sulle riviste quando era più giovane".

Con questa apparizione in un abito con cappuccio, continua a sfumare i confini tra gli stili, fondendo l'eleganza classica di un tubino nero con un accessorio più urbano. È un modo per ricordarci che la moda non si limita a una singola silhouette o a un rigido dress code.

Un'accoglienza davvero degna di nota

Sui social media, le reazioni sono state numerose. Alcuni utenti hanno elogiato l'outfit definendolo "audace ed elegante", mentre altri hanno sottolineato "la comodità visiva e il potere simbolico del cappuccio": un modo per alcuni di "riprendersi il proprio corpo e il proprio spazio".

Anche gli stilisti hanno commentato il look: "Il dettaglio del cappuccio rompe l'immagine classica del tubino nero, conferendogli una dimensione quasi cinematografica", ha osservato un collaboratore della rivista britannica Grazia. La scelta di un taglio fluido e di un dettaglio atipico riflette una tendenza vista su diverse passerelle: quella di uno stile effortless chic, capace di incorporare elementi streetwear pur rimanendo sofisticato.

Una presenza coerente con gli impegni

Sebbene l'outfit abbia suscitato scalpore, in definitiva si adatta perfettamente all'approccio stilistico di Alva Claire, nota per le sue scelte di moda audaci e inclusive. Che sia sul red carpet o in campagna, la modella sceglie spesso capi che esaltano le sue forme senza mai nasconderle.

In sintesi, Alva Claire partecipa regolarmente a dibattiti sul ruolo dei corpi emarginati nell'industria della moda e si esprime sulla rappresentazione delle donne nere, grasse e queer. Il suo modo di vestire, lungi dall'essere neutro, diventa così uno strumento di espressione personale e politica.

Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
