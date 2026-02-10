"Carisma incredibile": lo stile di questa modella svedese è accattivante

Search here...

Elsa Hosk, l'iconica modella svedese di Victoria's Secret, continua ad affascinare i suoi milioni di follower su Instagram con il suo stile naturale. Il suo ultimo post – un selfie in pelle color cioccolato e pantaloni a gamba larga abbinati – ha scatenato una valanga di commenti, che ne elogiano il "carisma incredibile" e la capacità di "vestirsi sempre con stile".

Un look autunnale ultra carismatico

Nella foto pubblicata sul suo feed Instagram @elsahosk, Elsa Hosk posa inginocchiata davanti a una parete di legno, con occhiali da sole oversize in testa e un iPhone in mano. La sua giacca di pelle corta con cerniera in metallo, indossata come un blazer destrutturato, si abbina perfettamente a pantaloni a vita alta ultra-morbidi e décolleté in pelle marrone. Il look monocromatico color cioccolato dalla testa ai piedi, impreziosito da una discreta borsa a marsupio con stampa leopardata, emana un'atmosfera rock-chic senza tempo. Con i suoi capelli biondi leggermente ondulati e uno sguardo magnetico, Elsa ha padroneggiato l'arte del carisma grezzo.

I fan sono incantati: "Regina di stile!"

Le reazioni si susseguono, unanimi: "Un carisma incredibile, sei una leggenda dello stile", "Sa sempre come vestirsi con stile, alla perfezione", "Quel suo atteggiamento... Elsa, sei intoccabile". Sia i fan che gli appassionati di moda stanno elogiando una silhouette che unisce comfort e raffinatezza, dimostrando che Elsa Hosk eccelle nell'arte di rendere iconico ogni outfit.

L'icona svedese che ridefinisce l'eleganza

Elsa Hosk, scoperta da Viktor & Rolf, angelo di Victoria's Secret dal 2015 al 2018 e in seguito ambasciatrice di Michael Kors, ha sviluppato uno stile personale sofisticato. Dai suoi look street style parigini ai servizi fotografici di alta moda, coltiva uno stile nordico chic: minimalista, ma mai banale. Questo ultimo post su Instagram ci ricorda perché è un'icona della moda: un carisma magnetico che trascende le tendenze.

Con il suo inconfondibile look in pelle, Elsa Hosk dimostra ancora una volta che il vero stile sta nell'atteggiamento. Un semplice selfie trasformato in una lezione di moda, e un carisma che conquista tutti: la modella svedese continua ad affascinare, foto dopo foto.

Considerata "troppo vecchia", questa modella cinquantenne dai capelli grigi sfila in passerella per un marchio di lusso

