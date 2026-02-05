Questa modella formosa irradia sicurezza mentre mette in mostra la sua figura in spiaggia.

Search here...

Léa Michel
La modella curvy Jocelyn Corona sta illuminando i social media con le sue foto su una soleggiata spiaggia portoricana, catturando l'essenza della body positivity. Questa messicana, originaria di Guadalajara, irradia sicurezza, come dimostrano le reazioni entusiaste dei suoi follower che la trovano "troppo bella".

Un post virale su Instagram

Sul suo account @jocelyncorona_, Jocelyn condivide foto in blu navy, con in mano un frullato colorato, con una bandiera portoricana sullo sfondo e la didascalia "📍🇵🇷🫡✨" . Le immagini, scattate su una spiaggia vivace, mettono in risalto la sua figura contro un cielo azzurro e un mare turchese. Le foto mostrano una posa rilassata: la mano che le protegge gli occhi dal sole, seduta su una sedia a sdraio a righe, ecc. L'effetto complessivo è di gioia e autenticità, rafforzando il suo messaggio di empowerment.

Jocelyn Corona, icona della moda curvy

Nata il 22 dicembre 1997, Jocelyn ha iniziato la sua carriera di modella nel 2016 e ha subito sfilato per Chromat, Rebecca Minkoff e The Blonds. Rappresentata da Muse Management (NY), Women 360 (Parigi) e Mad Models (Barcellona), ha posato per Sports Illustrated Swimsuit, collaborato con Fenty Beauty, Levi's e Savage X Fenty, ed è apparsa sulla copertina di ELLE Messico. Jocelyn Corona celebra la diversità corporea, ispirandosi a sua madre.

Reazioni ammirate dai fan

I commenti piovono: "Così bella!" , "Regina della spiaggia!" , "Pura ispirazione!". I suoi post generano migliaia di "Mi piace", elogiando la sua sicurezza e la sua bellezza naturale. Jocelyn promuove l'accettazione di sé, trasformando ogni aspetto in un appello all'inclusività nella moda. Queste foto in un outfit blu navy catturano perfettamente la sua atmosfera estiva a Porto Rico, ancora una volta, sullo sfondo di una spiaggia vibrante.

In breve, Jocelyn Corona incarna brillantemente il movimento curvy: a Porto Rico, irradia sicurezza valorizzando appieno la sua figura, riscuotendo consensi unanimi. Il suo percorso, da Guadalajara alle passerelle di tutto il mondo, dimostra che la bellezza autentica conquista i cuori e ridefinisce gli standard.

"Non la riconosceresti": il contrasto tra la naturalezza e l'eleganza di questa modella è sorprendente.

