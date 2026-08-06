Con una semplice sciarpa e una borsa di tela, crea la borsa perfetta per l'estate.

Moda femminile
Émilie Laurent
Image d'illustration : GoodFaces/Unsplash

Qualsiasi tecnica è valida quando si tratta di risparmiare spazio in valigia senza rinunciare allo stile. In un impeto di creatività e ingegno, un'influencer ha ideato una borsa iconica utilizzando due capi d'abbigliamento che tutti abbiamo in fondo all'armadio: una borsa di tela recuperata da una confezione regalo e una sciarpa di raso, preferibilmente a fantasia. Un accessorio pratico che incarna sia lo spirito libero dell'estate che la magia dell'improvvisazione.

Crea una stanza ultra-glamour con quasi niente

Quando andiamo in vacanza, lontane dal nostro guardaroba, preferiamo portare più del necessario. In quel preciso istante, sogniamo che la valigia di Mary Poppins non sia solo un'invenzione di fantasia, ma una realtà. Non trovandola in commercio, cerchiamo di stipare l'intero contenuto del nostro armadio in un bagaglio a mano. Mettiamo in valigia un paio di scarpe per ogni occasione, una borsa per ogni dress code e un miscuglio di abiti, tutti provati preventivamente davanti allo specchio.

Per risolvere questo problema di spazio, la content creator @gabycosl ha avuto un'idea geniale. Con una semplice borsa di tela e una sciarpa colorata, ha creato una borsa che sembra uscita direttamente da una bacheca di Pinterest o da un hashtag di tendenza. E non ha avuto bisogno di aghi o rocchetti per realizzarla. Perché la magia avvenisse, le è bastato avvolgere la borsa di tela in una sciarpa sufficientemente grande e fissarla con dei nodi decorativi. Dopo questi pochi semplici passaggi, che non richiedono alcuna abilità particolare, si è ritrovata con una borsa baguette rinnovata, perfetta da portare corta.

Assemblare questo progetto è semplicissimo. Per mettere in pratica questo ingegnoso tutorial, avrete bisogno di una borsa di tela di dimensioni standard, che fungerà da fodera per i vostri effetti personali. Potete prendere la prima che trovate. Tuttavia, se la vostra sciarpa è leggermente trasparente, è meglio evitare quelle con slogan pubblicitari. Prendete quindi una sciarpa abbastanza opaca e stendetela. Appoggiateci sopra la borsa di tela e piegatela su se stessa a ventaglio. Prendete i bordi della sciarpa e avvolgeteli intorno ai manici, assicurandovi che tutto sia ben fissato.

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Una borsa improvvisata che può essere personalizzata all'infinito.

Questa borsa su misura, degna della mente di uno stilista o di un designer di fama, aggiunge un tocco di colore agli outfit estivi e completa istantaneamente qualsiasi look. I materiali grezzi di questa borsa artigianale possono essere semplici, ma il risultato è particolarmente sorprendente. Inoltre, il vantaggio è che è possibile cambiarne la scocca esterna in pochi semplici passaggi e personalizzarne il design in base al proprio umore o allo stile del giorno.

Puoi appendere ciondoli a forma di stella marina, conchiglia, sole sorridente o girasole. Puoi anche variare il tessuto principale che decora la borsa. Una sciarpa a pois o limoni è perfetta per le gite in spiaggia, mentre un foulard di seta con motivo paisley si distinguerà dalle tovaglie bianche di un ristorante. Se preferisci un look più sobrio, sentiti libera di usare un motivo a pois per un'eleganza garantita, oppure tonalità sfumate per un effetto chic ma discreto.

Un'idea di moda originale che piace a tutti.

Questa borsa, oltre a valorizzare qualsiasi outfit e ad aggiungere carattere ai capi più semplici che abbina, è anche funzionale. Non è solo una bella borsa da portare al braccio o per evitare di sembrare una copia. È stata progettata pensando alla praticità: è leggera, compatta e impalpabile. Questo la rende un accessorio indispensabile per creare look diversi nelle foto delle vacanze senza appesantire la valigia.

Nonostante le dimensioni ridotte, la borsa sullo sfondo è sorprendentemente capiente e può contenere di tutto. Può contenere chiavi, portafoglio o persino un romanzo tascabile. È la perfetta combinazione di praticità e stile, in grado di lasciare un'impressione duratura, anche in ambienti sconosciuti.

Lungi dall'essere una borsa improvvisata o di emergenza, questa è un accessorio estivo indispensabile, destinato a completare i vostri look durante i mesi più caldi. In fin dei conti, a volte gli accessori più semplici sono i migliori.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
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