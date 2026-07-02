"Smettetela di indossare calzini con insulti stampati sopra": queste donne lanciano l'allarme.

I capi d'abbigliamento con slogan si integrano perfettamente negli outfit di tutti i giorni. Tuttavia, questi calzini non presentano slogan femministi o affermazioni positive, bensì insulti mascherati da termini femminili, addolciti da glitter e colori pastello. Questi insulti, presentati come una dichiarazione di stile, perpetuano il sessismo persino nel mondo della moda. Un creatore di contenuti ha definito questa scelta di design misogina e ha lanciato un appello al boicottaggio di questi tessuti poco lusinghieri.

Calzini antifemministi controversi

Nei negozi, i capi di abbigliamento diventano epitaffi, persino veri e propri cartelloni pubblicitari. Le t-shirt assumono la forma di fogli di carta bianca scarabocchiati, mentre gli accessori sfoggiano frasi accattivanti o parole chiave che sollevano immediatamente l'umore. Questi abiti sono particolarmente eloquenti. Massime positive sono scritte a caratteri cubitali sul petto. Slogan di attivisti ricamati sulle camicette trasformano il corpo in un cartellone vivente.

In genere, questi capi d'abbigliamento, simili a poster, sono piuttosto gradevoli. Certo, le citazioni stampate al centro del capo a volte risultano kitsch o sembrano recuperate da una vecchia pagina di Skyblog, ma restano comunque innocue. Tuttavia, un paio di calzini, avvistati a caso su uno scaffale, tra collane di caramelle e bicchieri di compleanno decorati con simboli del dollaro, infrange questa sacrosanta benevolenza.

Invece di promuovere l'amore e il rispetto per se stesse sotto i jeans, questi calzini attaccano gratuitamente le donne. "Stronza", "pazza", "provocatrice" e altri deliziosi insulti linguistici adornano questi calzini, che chiaramente non sono pensati per rafforzare la nostra autostima. Presentati come un regalo divertente o uno scherzo da indossare, sono in realtà un puro prodotto del sessismo. Lungi dal sostenere l'autostima, la feriscono e riflettono una mentalità che è l'antitesi della positività. "Dobbiamo assolutamente considerare l'impatto energetico di queste parole quando le indossiamo", afferma @ jade.fitoussi, una content creator che pratica l'introspezione e conduce anche ritiri spirituali.

Il problema: non esiste un equivalente maschile, o ce ne sono pochissimi.

Questi calzini, cosparsi di brillantini e disponibili in colori vivaci che contrastano nettamente con i messaggi rozzi ricamati sopra, difficilmente causeranno gonfiore alle caviglie di chi li riceve. Ben lontani dalle sdolcinate dichiarazioni che si trovano nei manuali di autoaiuto, sono quasi sempre indirizzati alle donne.

Gli uomini, d'altro canto, godono di un trattamento più indulgente, con termini come "affascinante", "campione", "genero ideale" o persino "piccolo uomo". Eppure, sui siti web di fornitori, si trovano messaggi ben più duri, l'esatto opposto dei complimenti, come "donnaiolo", "perdente" e "avaro". Tuttavia, i rivenditori raramente includono questi articoli nel loro catalogo. E questo non è affatto una coincidenza o una semplice questione di gusto. Questa differenza di trattamento tra uomini e donne è un problema ricorrente.

In una società che elogia gli uomini ambiziosi ma etichetta le loro controparti femminili come mercenarie arriviste, e che ricopre gli uomini di superlativi mentre critica aspramente le donne, non sorprende vedere la comparsa di calzini degradanti per le donne e che valorizzano gli uomini. "Finché troveremo tutto questo divertente e tollereremo questo tipo di discorsi, ci sarà sempre disuguaglianza", aggiunge @theafourdrinier, avvocato di professione.

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Utilizzando parole positive, la risposta a questo design aggressivo

Questi calzini, usciti direttamente dall'immaginario patriarcale, possono minare la nostra autostima e influenzare il nostro modo di pensare. Hanno lo stesso effetto di quei soprannomi cattivi che si sentono al parco giochi. Appartengono più al gruppo di partenza degli odiatori o dei maschilisti che ai piedi delle donne, che meritano di meglio di questa esplosione di violenza verbale. "Ogni parola ha una vibrazione, un impatto sul nostro umore, sui nostri livelli di cortisolo, sulla nostra tensione muscolare", ricorda @jade.fitoussi, che promuove la scelta di tessuti più cortesi e meno umilianti.

E non abiti con la scritta "Pretty Lady" che ancora una volta riducono le donne al loro aspetto, né magliette con la scritta "Miss Perfection", che rimandano a un ideale irraggiungibile. No, capi con la parola "Amore" come motivo principale o elogi scritti in prima persona sul davanti di una maglietta. Perché i fiori valgono più delle spine.

Questi calzini, ricoperti di insulti, cadono rovinosamente a terra. Anche se gli insulti possono essere una parola in codice tra amiche, nel reparto shopping suonano come un attacco mirato, un odio velato o persino un tentativo di sminuire qualcuno. Preferiamo quindi modelli che ci stiano bene, decorati con slogan come "badass" o "girl power".