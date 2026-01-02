Il miglior investimento dell'inverno? Questo maglione che ti tiene più caldo di un piumino.

In inverno, ci si veste a strati per proteggersi dal freddo ed evitare le raffiche più intense. Si indossa una vera e propria armatura, eppure nonostante l'attenta stratificazione si continua a tremare. Tuttavia, esiste un capo con incredibili proprietà isolanti, e non è un maglione di lana pesante. Questo capo, che mantiene il corpo caldo, si trova nel reparto abbigliamento sportivo.

Un maglione da corsa come scudo contro il freddo

Dato che non puoi andare in letargo fino a primavera sotto una coperta, devi coprirti fino al collo per tutto l'inverno. E non lesini sulla quantità di tessuto. Anche quando il termometro segna 0 °C, ti vesti come un lappone. Ti metti i maglioni nella speranza di non tremare mai più, ma anche con una sciarpa XXL, tre maglioni e un piumino, il freddo penetra e ti morde la pelle.

Contrariamente a quanto si pensa, la soluzione migliore contro il freddo non è un maglione di lana fatto a mano dalla nonna, né un maglione di cashmere che sembra una seconda pelle. Questo capo miracoloso, che risponde a quell'urgente bisogno di calore, è il comune denominatore di tutti i jogger esperti. È un capo tecnico e termico di Decathlon. Spesso indossato dai runner in caso di nebbia e gelo, questo maglione è una piccola rivoluzione nel guardaroba invernale. Lascia facilmente la sezione abbigliamento sportivo per arricchire i tuoi outfit quotidiani.

La content creator francese @syioubilou ne esalta le virtù in un video diventato virale. Il suo segreto? Indossa questa t-shirt da running con zip sotto un maglione ampio e scollato, sfidando il vento senza battere ciglio. Una vera prodezza ingegneristica, trattiene tutte le correnti d'aria e funziona come un radiatore in tessuto.

Cosa lo rende così accogliente e caldo

Progettato per resistere al freddo, limita gli shock termici trattenendo il calore corporeo. Non è quindi solo perfetto da indossare a strati con leggings in micropile, gilet da running e fasce di lana. Funge anche da base isolante per tutti i tuoi look urbani.

Come sottolinea la creatrice di contenuti nel suo video introduttivo, questa maglietta a maniche lunghe ha dei fori per i pollici che sostituiscono i guanti. Non è solo un dettaglio estetico alla moda: impedisce all'aria fredda di entrare. È uno strato di protezione extra. In questo modo, non c'è bisogno di indossare i guanti.

Un altro vantaggio di questo strato termico: segue le curve del corpo e non occupa spazio sotto maglioni ingombranti, il che lo rende particolarmente versatile. La TikToker @syioubilou lo usa persino come indumento intimo, non come capo principale.

Come indossarlo con stile ed eleganza?

Questo maglione "magico" di Decathlon è come una morbida coperta drappeggiata sulle spalle, e la sua versatilità è innegabile. Non è pensato per essere il punto focale dei tuoi outfit o per risaltare sotto cappotti oversize. Piuttosto, funge da sfondo, il punto di partenza per ogni sorta di sperimentazione di stile. Se preferisci un look più sobrio, puoi indossarlo sopra con un maglione spesso o una felpa in pile. Anche gli abiti sono un'opzione, a patto che tu non abbia gambe troppo sensibili.

Il segreto per rimanere alla moda senza tremare? Sperimentare l'arte del layering , ovvero ripetere abilmente il processo più volte. Puoi indossarlo sotto un dolcevita leggero o colorato, quindi aggiungere una camicia a quadri o una giacca leggera e aperta per creare contrasto e texture. Completa con un cappotto lungo e oversize o un piumino trapuntato e una sciarpa spessa per stare al caldo. La cerniera della tua T-shirt può essere lasciata parzialmente aperta per rivelare ciò che c'è sotto e creare un interessante effetto visivo, pur mantenendo uno stile moderno e urbano.

Sulla stessa linea di questo maglione eccezionalmente caldo, ci sono anche le creazioni del marchio Damart, inventore del sempre popolare capo Thermolactyl. Non c'è bisogno di portare il peso del tuo guardaroba per sfidare l'aria gelida.