Secondo uno studio, alcuni colori donano immediatamente un colorito sano.

E se il tuo guardaroba avesse il potere di illuminare il tuo incarnato in un batter d'occhio? Uno studio scientifico ha esaminato l'impatto dei colori sulla percezione del corpo e del viso. Il risultato: certe tonalità sono particolarmente accattivanti… ma soprattutto, ci ricordano che giocare con i colori può essere un vero piacere.

Nero e rosso, classici che lasciano un'impressione duratura.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Acta Psychologica , alcuni colori influenzano la percezione di una silhouette. Il nero e il rosso, in particolare, si distinguono come tonalità associate a un aspetto considerato più lusinghiero e visivamente d'impatto.

Il nero è spesso percepito come elegante, strutturato, quasi intramontabile. Definisce le linee, aggiunge profondità e crea un'impressione di coerenza in un outfit.

Il rosso, d'altro canto, cattura immediatamente l'attenzione. Vibrante e intenso, dona carattere a un look e attira naturalmente lo sguardo. È un colore che non passa inosservato e può esaltare l'impatto visivo di un outfit.

Questi effetti non significano che questi colori "trasformino" il corpo, ma piuttosto che influenzano la percezione complessiva di un abbigliamento.

Altri colori, altri effetti

Lo studio mostra anche che alcune tonalità, come il verde o il grigio, erano associate, in questo specifico contesto, a una percezione leggermente diversa della silhouette. Tuttavia, questi risultati vanno interpretati con cautela. La percezione di un colore dipende da molti fattori. Il taglio del capo, il tessuto, la postura, ma anche e soprattutto il contrasto con il tono della pelle giocano un ruolo chiave.

Ad esempio, lo stesso colore può illuminare un incarnato e apparire più tenue su un altro. Il bianco, il blu o il verde non avranno lo stesso effetto a seconda del sottotono della pelle. In altre parole, il colore non funziona mai da solo. Interagisce con te, con la tua energia, il tuo stile e il modo in cui indossi i vestiti.

Indossare colori vivaci dona un vero e proprio tocco di stile all'aspetto.

Al di là dei risultati scientifici, c'è un'idea semplice e gioiosa: il colore fa bene. Attira la luce, esalta le sfumature della pelle e dona vitalità a un outfit.

In un mondo che a volte può sembrare molto neutro, persino un po' grigio, osare con il colore può essere un modo per esprimere la propria personalità e risvegliare la propria naturale luminosità. Un maglione dai colori vivaci, un abito luminoso o anche un semplice accessorio colorato possono bastare a dare una rinfrescata al look. I colori audaci, in particolare, hanno quel piccolo effetto "splendore sano" che dipende non solo da come vengono percepiti dagli altri, ma anche da come ci si sente quando li si indossa.

Niente pressioni, solo divertimento.

È fondamentale ricordare: questi risultati non sono regole da seguire. Non c'è alcun obbligo di indossare un colore particolare per "migliorare" il proprio aspetto. La tua pelle, il tuo incarnato, il tuo corpo sono perfetti così come sono. I colori non servono a correggere nulla, ma a valorizzare, mettere in risalto o semplicemente a farti sentire bene.

Alcune persone amano i toni neutri e minimalisti, mentre altre si sentono rinvigorite da palette di colori vivaci. Entrambe le opzioni sono valide. La chiave è scegliere abiti in cui ci si senta bene, liberi e fedeli a se stessi.

In definitiva, questo studio mette in luce un punto interessante: il colore gioca un ruolo nella percezione, ma rimane prima di tutto uno strumento di espressione. Che si preferisca il nero intenso, il rosso acceso, le tonalità pastello o i colori vivaci, ogni scelta dice qualcosa di noi. E in un mondo che a volte può mancare di sfumature, aggiungere un po' di colore alla vita di tutti i giorni non è mai una cattiva idea.