Perché un capo visto online può avere una vestibilità completamente diversa una volta indossato?

Quando si fa shopping online, non si sa mai cosa aspettarsi, ma è facile lasciarsi influenzare dalle immagini. I vestiti acquistati durante la sessione di shopping virtuale sono sempre presentati in modo impeccabile ed è facile immaginarsi indossati. Solo che, molto spesso, il capo ordinato non assomiglia per niente a quello indossato dalla modella che ha catturato la nostra attenzione. E il problema non è il nostro corpo.

Una regolazione estremamente precisa tramite clip e perni.

Quando ricevi un capo d'abbigliamento acquistato online, sei felice come una bambina la mattina di Natale. Solo che, una volta provato , l'euforia svanisce immediatamente. Nonostante abbia controllato attentamente la tabella delle taglie e preso meticolosamente le misure con un metro, il capo si rivela una completa delusione.

Le cuciture sono completamente fuori simmetria rispetto alla nostra silhouette e il design sembra incompatibile con la nostra corporatura. Le maniche sono troppo strette, i pantaloni ci cadono sui piedi e la parte superiore non ha alcun senso. Eppure, sulla modella, il capo seguiva perfettamente le linee del suo corpo. Sembrava addirittura cucito addosso. Questo ci porta alla conclusione più ovvia: i nostri corpi non sono adatti a questo capo. Tuttavia, anche le modelle che indossano una taglia 38 hanno bisogno di qualche modifica. Gli stilisti responsabili del design commerciale "migliorano" la realtà.

La verità non detta: gli abiti che si vedono sui siti web non sempre stanno bene nemmeno alle modelle. I professionisti del settore, che si assicurano che il capo venda bene, usano delle mollette per tenerlo in posizione durante i servizi fotografici e dargli una forma più lusinghiera. Questo è dimostrato in un video della modella Arabella Rae, in cui appare con una decina di mollette sulla schiena, come un capo steso ad asciugare. "Non preoccupatevi se non ha lo stesso aspetto che sul sito web", rassicura gli spettatori.

Un video per mostrare il dietro le quinte di queste immagini perfette.

La modella non è l'unica ad aver svelato i segreti del dietro le quinte. Anche altre hanno rivelato questa tecnica stilistica, ormai un segreto di Pulcinella nel settore. Ad esempio, la modella Lexie Tapper si è girata di spalle alla macchina fotografica per mostrare questa particolare acconciatura. Queste immagini, che rafforzano le insicurezze delle donne e le portano a credere che la colpa di una caduta dei capelli poco armoniosa sia del loro corpo, sono ingannevoli. È un po' come l'abuso del fotoritocco e gli innumerevoli lifting virtuali che ci fanno credere di essere delle semidee sottoposte a un trattamento a base di Photoshop.

Tuttavia, questa strategia estetica, che passa inosservata durante i nostri acquisti online, è ormai quasi la norma. Un tempo era una vera e propria professione. C'erano persone incaricate di supervisionare ogni minimo dettaglio di stile e di controllare l'aspetto del capo, come dei "controlli di lavorazione". È quanto racconta la fotografa Sonja Ruckstuhl sulle pagine di 20 Minutes .

La sua collega, Brigitte Aeschbach, difende questo piccolo rituale accuratamente studiato. Secondo lei, l'obiettivo non è quello di rispecchiare un ideale o di ottimizzare il capo. "Adattando l'abito, spesso è la modella stessa a diventare più visibile. È un processo artigianale che lavora con corpi reali e mette in risalto personalità e fisico senza distorcerli", afferma.

Gli utenti di Internet hanno opinioni contrastanti su questa pratica nel mondo della moda.

Nella sezione commenti, le reazioni degli utenti di internet sono molto contrastanti. Alcuni sono sollevati nello scoprire che nemmeno le modelle sono perfettamente in sintonia con gli abiti. Altri lamentano la mancanza di autenticità e paragonano questo stratagemma a una frode mascherata. "Avrebbe dovuto essere illegale", sbotta un utente. "Non è una forma di pubblicità ingannevole?", chiede un altro. In mezzo a queste opinioni dure, ci sono anche commenti positivi. "Wow, questo mi ha guarito!" , dice un utente, felice di vedere che queste immagini non sono così utopiche come pretendono. I più pragmatici, invece, consigliano di leggere le recensioni per evitare delusioni quando si provano i capi.

Quando acquistiamo abiti online, ci innamoriamo di un capo e speriamo di ottenere lo stesso risultato della foto di esempio. Questi video hanno lo scopo principale di rassicurare le donne, che tendono a dare la colpa al proprio corpo quando il problema risiede nel design. L'abbigliamento "mainstream" non è progettato per valorizzare le nostre caratteristiche uniche. È progettato per essere minimamente accettabile per il maggior numero possibile di fisici.

Dietro la foto di un capo d'abbigliamento online non c'è solo un corpo "fortunato" o "ideale". C'è un intero processo tecnico invisibile che trasforma un semplice indumento in un prodotto desiderabile. E questa trasformazione cambia completamente la percezione di come veste.