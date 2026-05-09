Dopo i 50 anni, questi criteri fanno davvero la differenza nella scelta di scarpe comode.

Dopo i 50 anni, i nostri piedi cambiano gradualmente con noi. Questo non significa che dovremmo rinunciare allo stile o indossare solo "scarpe comode". Ognuno indossi ciò che preferisce, a qualsiasi età, ma è vero che con il passare degli anni, lunghe giornate in piedi o modelli troppo rigidi possono diventare meno confortevoli per piedi e articolazioni.

Perché a volte il comfort diventa più importante col passare del tempo

Gli esperti hanno osservato che il dolore ai piedi diventa più frequente con l'avanzare dell'età, soprattutto tra le donne. Uno studio britannico condotto per oltre dieci anni dalle università di Southampton e Oxford ha dimostrato che una percentuale significativa di partecipanti ha riferito di soffrire di dolore ai piedi dopo i 60 anni.

Con il passare del tempo, il piede può allargarsi leggermente, perdere parte della sua naturale ammortizzazione o l'arco plantare può appiattirsi. Di conseguenza, alcune scarpe che una volta erano comode potrebbero improvvisamente risultare troppo strette o scomode. Questo non significa che dobbiate rivoluzionare il vostro guardaroba, ma piuttosto imparare ad ascoltare il vostro corpo e, quando necessario, scegliere modelli più adatti al vostro comfort quotidiano.

La vestibilità perfetta: il dettaglio che fa la differenza.

Tra i criteri più importanti c'è quello che viene definito "calzata corretta": in altre parole, una scarpa adatta alla misura e soprattutto alla larghezza del piede. Una revisione scientifica pubblicata nel 2024 sulla rivista MDPI ci ricorda che indossare scarpe troppo strette può contribuire a dolore, attrito o deformità come l'alluce valgo, noto anche come bollore.

La parte anteriore del piede merita quindi un'attenzione particolare. Le scarpe che offrono spazio sufficiente per le dita consentono al piede di muoversi più naturalmente e riducono i punti di pressione. E no, scegliere una scarpa più larga non significa rinunciare allo stile. Oggi, molti marchi offrono modelli eleganti progettati per offrire maggiore spazio e supporto.

I dettagli che fanno davvero la differenza

Anche il supporto plantare gioca un ruolo importante. Uno studio polacco condotto su persone di età compresa tra i 65 e i 74 anni ha dimostrato che il comfort percepito dipende in larga misura dal supporto plantare. A volte, una semplice soletta ergonomica può essere sufficiente a trasformare un paio di scarpe ordinarie in un accessorio indispensabile per tutti i giorni.

Anche l'altezza del tacco è importante. Secondo il rinomato studio di Chingford , indossare frequentemente tacchi più alti di 5 cm può essere associato a un aumento del dolore articolare, in particolare alle ginocchia. Questo non significa che i tacchi debbano essere banditi del tutto. Anche in questo caso, è tutta una questione di equilibrio e preferenze personali. Per un utilizzo prolungato durante la giornata, un tacco basso di 2-3 cm è spesso considerato un buon compromesso tra stile e comfort. Infine, la flessibilità della suola e i materiali traspiranti possono fare un'enorme differenza durante le lunghe giornate.

Alcuni semplici consigli per fare una scelta migliore

Alcune abitudini possono anche aiutare a evitare spiacevoli sorprese.

Ad esempio, provare le scarpe a fine giornata permette di tenere conto del leggero gonfiore naturale dei piedi.

Girare per il negozio per qualche minuto con i capi in mano è anche molto più rivelatore che provarli semplicemente stando seduti.

Può essere utile misurare i piedi di tanto in tanto: la misura delle scarpe a volte cambia nel corso degli anni.

Se il dolore si ripresenta regolarmente, potrebbe essere una buona idea consultare un podologo. Un professionista può individuare eventuali squilibri e raccomandare soluzioni appropriate, come ad esempio plantari ortopedici personalizzati.

In definitiva, scegliere scarpe comode dopo i 50 anni non significa conformarsi a uno schema o seguire regole legate all'età. Significa semplicemente dare ai propri piedi il supporto di cui a volte hanno bisogno per continuare a muoversi, camminare e godersi le giornate con facilità.