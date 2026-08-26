Il tuo armadio è stracolmo? Questi consigli possono aiutarti a fare ordine!

Il tuo armadio è stracolmo, eppure a volte hai la sensazione di non avere "niente da metterti"? Prima di fare un riordino completo, ricorda che eliminare il superfluo non è obbligatorio. Se vuoi alleggerire il tuo guardaroba con i tuoi tempi e senza pressioni, alcuni consigli possono rendere il compito più semplice.

Risolvere le cose, sì. Sotto pressione, no.

Non c'è bisogno di trasformare il guardaroba in un progetto di pulizie di primavera o di sforzarsi di avere una casa perfettamente ordinata solo perché si suppone che sia quello che si dovrebbe fare. Ognuno fa le cose a modo suo, in base alla propria vita quotidiana, ai propri desideri e al proprio rapporto con i vestiti. L'obiettivo non è avere tre magliette, due paia di pantaloni e un guardaroba degno di un catalogo. Si tratta piuttosto di trovare un armadio dove poter vedere cosa si possiede realmente. Se desiderate intenzionalmente eliminare il superfluo, ecco alcuni consigli per iniziare senza sensi di colpa.

1. Tira fuori tutto, ma non fare una maratona

Questa è probabilmente la parte meno allettante: svuotare completamente l'armadio. Eppure, è anche la parte che permette di vedere ogni capo sotto una nuova luce. Quando i vestiti restano appesi alle grucce, si rischia di vedere solo quelli che attirano immediatamente l'attenzione. Tirandoli fuori, ci si rende davvero conto di cosa si possiede. Per evitare un'impresa infinita, calcolate circa due ore e procedete categoria per categoria: prima le maglie, poi i pantaloni, poi i cappotti, ad esempio. In questo modo, potrete conservare le energie per la fine.

2. Tre batterie per vedere più chiaramente

Una volta tirati fuori i vestiti, non c'è bisogno di creare più categorie. Tre pile saranno sufficienti: da tenere, da buttare e da decidere. Quest'ultima pila è particolarmente utile. Vi impedisce di dover prendere una decisione immediata e vi permette di mettere da parte i vestiti su cui siete ancora indecisi. Riponeteli in una scatola chiusa e datevi tre mesi di tempo. Se in questo periodo non avrete sentito la mancanza di certi capi, probabilmente vi sarà più facile separarvene.

3. Le tre domande che hanno centrato l'obiettivo

Per ogni capo d'abbigliamento, alcune domande possono aiutarti a superare il famoso "non si sa mai".

L'hai indossato negli ultimi dodici mesi?

Se lo vedessi oggi in un negozio, lo ricompreresti allo stesso prezzo?

Puoi abbinarlo ad almeno altri tre capi del tuo guardaroba?

Se la risposta è sempre no, il capo potrebbe meritare di finire nella pila "Me ne libero". Il famigerato "non si sa mai" può davvero occupare molto spazio. Conservare un abito per un'ipotetica occasione va bene, se ti piace davvero. Tuttavia, se rimane in fondo all'armadio semplicemente perché hai paura di poterne aver bisogno un giorno, potresti anche riconsiderare questa decisione.

4. Il mini test del manubrio invertito

Ecco un metodo semplice per osservare le tue abitudini senza doverti affidare alla memoria. Gira tutte le grucce nello stesso verso. Dopo aver indossato un capo, appendilo nell'altro verso. Dopo sei mesi, i capi le cui grucce non si sono mosse ti daranno un'indicazione molto chiara di cosa indossi effettivamente. Non c'è bisogno di sentirsi in colpa per i vestiti dimenticati: questo test rende semplicemente le tue abitudini più visibili.

5. Riorganizza per vedere meglio cosa ti piace

Riordinare i vestiti è una cosa, ma poterli apprezzare dopo è tutt'altra. Raggruppa i tuoi abiti per categoria e poi magari per colore. In questo modo individuerai i doppioni molto più facilmente. Spesso è proprio in questa fase che ti rendi conto di possedere diverse versioni molto simili dello stesso capo: cinque camicie bianche, diversi maglioni quasi identici o un'impressionante collezione di top neri. I vestiti fuori stagione possono essere riposti in alto o in scatole. In questo modo la parte più accessibile dell'armadio sarà dedicata ai capi che indossi attualmente.

6. E che dire dei vestiti di cui ti stai sbarazzando?

Non tutti i vestiti meritano la stessa sorte. Un capo in buone condizioni può essere donato o rivenduto. Se è danneggiato ma facilmente riparabile, è consigliabile rivolgersi a un sarto: una cerniera, un orlo o una piccola riparazione possono prolungarne significativamente la durata. Per quanto riguarda i vestiti davvero usurati, è meglio portarli presso un apposito punto di raccolta tessile piuttosto che gettarli nella spazzatura domestica.

In breve, l'obiettivo non è avere un armadio vuoto, né rispettare un nuovo divieto di riordinare. Un armadio funzionale è soprattutto un armadio ordinato, dove sai cosa possiedi e puoi trovare facilmente i capi che ti piace indossare. E per chi desidera mantenere questo equilibrio nel tempo, può essere d'aiuto una regola molto semplice: un capo dentro, un capo fuori. Adottatela solo se fa al caso vostro, ovviamente. Non verrà assegnata alcuna medaglia per "l'armadio più minimalista".