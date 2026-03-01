Sciarpa: un dettaglio igienico spesso trascurato in inverno

In inverno ci protegge dal freddo e non la togliamo quasi mai. Tuttavia, una sciarpa può anche diventare un vero e proprio focolaio di batteri se non viene curata adeguatamente.
Un accessorio a diretto contatto con la pelle
Indossata per diverse ore al giorno, una sciarpa è costantemente a contatto con mento, guance e collo. Secondo il dermatologo americano Corey L. Hartman , le sciarpe accumulano "sporcizia, sebo e impurità nelle fibre del tessuto", che possono poi essere trasferite alla pelle. Il risultato: irritazioni, macchie o sfoghi di acne localizzati sulla parte inferiore del viso. I tessuti trattengono anche il sudore e i residui di prodotti per la cura dei capelli o del trucco. Tutti questi elementi possono ostruire i pori.
Macchie, dermatiti, follicoliti: i rischi poco noti
Le imperfezioni causate dall'uso prolungato della sciarpa non sono sempre dovute all'acne classica. Gli specialisti suggeriscono diverse possibili condizioni:
- Acne meccanica, causata dallo sfregamento ripetuto del tessuto contro la pelle
- Dermatite da contatto, che si manifesta con arrossamento e prurito
- Follicolite, un'infiammazione dei follicoli piliferi
In inverno, il problema può peggiorare. L'aria fredda e secca indebolisce la barriera cutanea. La pelle produce quindi più sebo per compensare, aumentando il rischio di pori ostruiti. Anche i materiali dei tessuti giocano un ruolo. Tessuti sintetici come poliestere o acrilico trattengono più facilmente calore e umidità. La lana, d'altra parte, può irritare la pelle sensibile.
Con quale frequenza dovresti lavare la tua sciarpa?
Secondo il Dott. Hartman, una sciarpa indossata regolarmente dovrebbe essere lavata settimanalmente, o almeno ogni tre o cinque utilizzi. Dovrebbe essere pulita immediatamente se:
- Presenta tracce visibili di trucco o sebo.
- È stato indossato durante un periodo di malattia
- Emana un odore insolito
Anche la scelta del detersivo per il bucato è importante. I dermatologi raccomandano di evitare prodotti molto profumati o ammorbidenti che possono irritare la pelle.
Altri accessori interessati
La sciarpa non è l'unico capo invernale a cui fare attenzione. Anche cappelli, paraorecchie e guanti accumulano batteri e impurità. Gli esperti consigliano:
- Lavare i guanti ogni tre o quattro utilizzi.
- Pulire i cofani ogni settimana
- Far revisionare cappotti e giacche una o due volte a stagione
Si tratta di semplici accorgimenti che possono limitare le irritazioni cutanee.
Insomma, spesso percepita come un semplice accessorio protettivo, una sciarpa, se non curata adeguatamente, può causare sfoghi cutanei e irritazioni. In inverno, integrarla nella propria routine di igiene tessile diventa essenziale quanto cambiare la federa del cuscino. Un piccolo dettaglio, ma tutt'altro che trascurabile per la salute della pelle.