Questo modo di indossare una sciarpa ti farà dimenticare tutti gli altri

Lungi dall'essere un semplice accessorio pratico, la sciarpa diventa il fulcro di un look invernale non appena viene annodata in stile "passamontagna". Questo modo di indossarla, visto ovunque sui social media, unisce il massimo calore a un look molto couture.

La "sciarpa passamontagna": il trucco che cambia tutto

L'idea: trasformare una classica sciarpa in un passamontagna improvvisato che copra collo, nuca e sommità della testa. Invece di sovrapporre cappello e sciarpa, basta un singolo accessorio per avvolgere tutta la parte superiore del corpo in un bozzolo di maglia. Questo modo di indossare la sciarpa trae ispirazione sia dal passamontagna, tanto di tendenza nelle ultime stagioni, sia dal foulard annodato tra i capelli come Brigitte Bardot o Audrey Hepburn, ma in una versione più calda e contemporanea.

Il trucco può essere realizzato in pochi semplici passaggi:

Avvolgi la sciarpa una o due volte intorno al collo, lasciando un'estremità più lunga dell'altra.

Sollevare il pannello più lungo verso la parte posteriore della testa, come un cappuccio, quindi portarlo leggermente in avanti per incorniciare il viso.

Il risultato: nuca, orecchie e sommità della testa sono protette, senza l'effetto "pacchetto" o un cappello che appiattisce i capelli. Il volume della sciarpa crea un grazioso drappeggio attorno al viso, ideale sopra un cappotto strutturato.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da nina (@nina.galay)

Perché questo modo di indossare una sciarpa è così attraente?

Questa tecnica è popolare perché soddisfa tutti i requisiti:

Tiene davvero caldo coprendo tutte le zone sensibili al freddo (orecchie, gola, nuca).

È modulare: puoi abbassare il pannello della testa come un semplice colletto non appena entri, senza dover togliere un altro cappello.

Dal punto di vista visivo, la "sciarpa passamontagna" conferisce un tocco di moda immediato, soprattutto se abbinata a sciarpe lunghe e spesse che creano un effetto mantello attorno alle spalle.

Con il passamontagna, la sciarpa cessa di essere un semplice scudo contro il freddo e diventa parte integrante della silhouette. Struttura la parte superiore del corpo, incornicia il viso e conferisce un tocco "vecchia Hollywood" rivisitato, soprattutto se indossato con occhiali da sole e un cappotto ben confezionato. Abbastanza per trasformare ogni uscita al freddo in un momento di stile.