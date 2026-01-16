Il modo inaspettato di indossare i collant che sta spopolando questa stagione

I collant adornano le gambe e aggiungono spessore sotto le gonne nel cuore dell'inverno. Di solito li indossi dal basso verso l'alto e non hai mai pensato di indossarli in un altro modo. Un'esperta fashionista ti ha fatto da cavia, rivelandoti un altro utilizzo ultra-glamour per queste calze extra-velate.

Indossare i collant sopra la scarpa

In inverno, i collant diventano un elemento fisso sulle gambe, quasi una seconda pelle. Indossarli non è così semplice e glamour come la pubblicità vorrebbe farci credere. Infilarci i piedi e tirarli su fino ai fianchi è praticamente un'attività fisica a sé stante. Di solito è uno dei primi passi fashion al mattino: quello che dà il tono al tuo outfit. Questo piccolo esercizio, o meglio, questo gioco di equilibri, viene subito dopo aver indossato la biancheria intima. I collant servono come base, e non hai mai pensato di indossarli sopra i tacchi alti appena fuori dalla porta.

Tuttavia, potresti voler riconsiderare l'ordine in cui ti vesti e indossare i collant alla fine del tuo outfit. È l'ultima tendenza della moda che sta facendo parlare di sé. In un video dimostrativo, una fashionista tenta l'impensabile: fora i collant con la punta dei suoi tacchi alti.

Dopo aver visto questo video, probabilmente penserete che sia inutile. Queste immagini potrebbero persino risultare estremamente barbariche per i vostri occhi sensibili. Questo è particolarmente vero se fate attenzione a non impigliarvi i collant o a non farli impigliare. Tuttavia, questo atto trasgressivo non è privo di meriti. Ha un vantaggio, a patto che l'oggetto principale sia stravagante.

Impedisce alla scarpa di scivolare via dal piede

Indossare i collant sopra le scarpe non è un trucco dirompente, né una trovata concettuale da sfilata di moda. È una tattica ingegnosa per fissare scarpe leggermente troppo larghe e mantenerle ferme durante le tue falcate energiche. Potresti aver già sperimentato questa situazione molto scomoda: le scarpe che scivolano continuamente via a causa della consistenza setosa dei collant.

Perdere una scarpa sulle scale della metropolitana è molto meno romantico che abbandonarla sui gradini di un castello come in Cenerentola. A ogni passo, si rischia di perderla e di assumere una postura che farebbe rabbrividire gli osteopati. Grazie a questo consiglio virale, non dovrete più preoccuparvi e potrete affrontare il selciato. Acquisirete stabilità e non vi pentirete mai più delle vostre scelte di abbigliamento.

Aggiungi un tocco di fantasia alle décolleté

Oltre al suo aspetto pratico e funzionale, indossare i collant sopra le scarpe crea anche un effetto di stile. Non si valorizzano solo le gambe, ma anche le scarpe. In questo tutorial, che potrebbe far storcere il naso alle fashioniste più esigenti, la modella ha scelto dei collant in pizzo floreale tempestati di strass. Questo aggiunge un tocco di texture e originalità alle classiche décolleté nere della tua collezione di scarpe .

Se vuoi provare questo trucco, scegli collant a bassa denaratura e opta per modelli a rete, che tendono a smagliarsi. L'idea non è rovinare i tuoi collant preferiti per il gusto di farlo, ma creare l'illusione di gambe più lunghe e aggiungere un tocco chic ai tuoi outfit quotidiani.

In un'epoca in cui le fashioniste trasformano le camicie in gonne e indossano moschettoni sui jeans, indossare i collant sopra le scarpe sembra una semplice formalità. E se i tuoi collant stanno per finire, non buttarli via! Trasformali in un top trasparente o in un elastico per capelli.