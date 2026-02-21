Cappuccio del cappotto: l'errore che ne riduce l'efficacia contro il freddo

In inverno, i cappucci vengono tirati su più spesso sopra la testa che giù sulla schiena. È un grande vantaggio, soprattutto quando il tempo è imprevedibile. Solo che, fin da bambini, lo facciamo sempre male e lo indossiamo nel modo sbagliato. Questo spiega perché tremiamo nonostante quel cappuccio foderato di pelliccia. Almeno, questa è l'osservazione di una content creator diventata virale con il suo video tutorial.

Il dettaglio che viene trascurato

Di recente, un video virale su TikTok ha suscitato scalpore tra i fashionisti freddolosi. L'influencer mostra un semplice trucco: ripiegare il bordo di pelliccia del cappuccio verso l'interno, intorno al viso. Il risultato: il vento gelido viene fermato, le orecchie sono protette e la sensazione di freddo scompare quasi all'istante. La dimostrazione è diventata virale: come mai nessuno ci ha mai insegnato questo piccolo segreto prima?

Eppure, non si tratta di un capriccio stilistico o di un trucchetto alla moda. Questo gesto deriva direttamente dalla funzione originaria dei cappucci di pelliccia, ereditata dai popoli artici. Quello che consideriamo un semplice dettaglio "chic" era in realtà progettato per bloccare il vento e trattenere il calore intorno al viso.

L'origine tecnica della pelliccia

In origine, la pelliccia sui cappucci non aveva mai una funzione decorativa. Gli Inuit, gli Yup'ik e altri abitanti dell'Artico utilizzavano lunghe bordature di pelliccia per creare un microclima intorno al viso. I peli, spesso cavi, intrappolano uno strato di aria calda e interrompono il flusso del vento, riducendo la sensazione di freddo su naso, guance e fronte.

Questa tecnica è così efficace che ancora oggi i test in galleria del vento su diversi tipi di cappucci confermano che la pelliccia offre una protezione migliore di qualsiasi moderno piumino da solo. I lunghi peli agiscono come uno scudo naturale contro il vento, mentre il mantello continua a trattenere il calore corporeo.

L'errore più comune

L'errore che commettiamo tutti, in realtà, è indossare il cappuccio "per stile" piuttosto che per funzionalità. La pelliccia rimane piatta, la cerniera del cappotto è chiusa a metà e i lacci rimangono allentati. Il vento si insinua sotto il cappuccio, le guance si raffreddano e l'effetto isolante svanisce.

Il modo migliore per farlo? Chiudere completamente la giacca con la cerniera e regolare il cappuccio in modo da coprire il viso. A seconda di come è progettato il cappotto, si può anche creare un piccolo tunnel antivento intorno al naso e alle orecchie. Alcune persone, come l'influencer nel video, optano per una sottile piega della pelliccia verso l'interno per intrappolare ancora più aria calda. Sebbene non sia esattamente il metodo tradizionale, il risultato è impressionante: non passa più aria fredda.

Consigli per una cappa ultra efficiente

Il cappuccio non è solo un dettaglio decorativo aggiunto a caso per impreziosire il colletto o personalizzare il design del cappotto. Questo accessorio extra, che funge sia da ombrello che da comodo cappello, è prima di tutto funzionale. In altre parole: non lasciate che il cappuccio vi penda sulla schiena e indossatelo solo in caso di condizioni meteorologiche estreme. Per godervi il suo piacevole calore ed evitare di prendere freddo, ecco alcune regole di buona pratica. Un gradito cambiamento rispetto a quei ritratti di street fashionisti con bomber innevati.

Stringere i cordini: regolare il cappuccio in modo che il viso rimanga coperto senza creare fastidiose tensioni.

Chiudere completamente la cerniera o i bottoni: un cappotto aperto a metà lascia passare l'aria.

Controlla la lunghezza della pelliccia: in alcuni cappucci, la pelliccia (finta) è troppo corta e non filtra bene il vento. In questo caso, una piccola sciarpa sotto il cappuccio può fornire ulteriore protezione.

Non esitate a provare diverse posizioni: a volte basta una leggera piega verso l'interno, una regolazione sul davanti o un'inclinazione sui lati per massimizzare l'effetto antivento.

Il cappuccio non è più solo un accessorio di moda: è un vero e proprio scudo contro il freddo. E con questo piccolo trucco, le tue gelide mattine diventeranno molto più sopportabili. Per proteggerti ulteriormente dalle raffiche di freddo, puoi anche rinforzare il tuo outfit con una sciarpa o un passamontagna in maglia .