Bandana che continua a scivolare? Questo trucco potrebbe cambiare tutto quest'estate!

Che sia a pois o in pizzo, in raso o in cotone biologico, la bandana è diventata una scelta ovvia per le acconciature, sostituendo i tradizionali copricapi nel pieno dell'estate. Questo nuovo tipo di sciarpa, che ci ha avvolto il collo per tutto l'inverno, si solleva sopra la nostra testa quando il sole raggiunge il suo zenit. Se da un lato aggiunge un tocco di stile ai nostri outfit estivi, dall'altro può a volte risultare indisciplinata e rischiare di volare via al minimo movimento improvviso. Per mantenerla al suo posto nonostante le raffiche di vento e gli inseguimenti in metropolitana, questo consiglio è una piccola rivoluzione.

Fermagli per capelli per fissare la bandana

La bandana è innegabilmente l'accessorio per eccellenza dell'estate. Un tempo annodata al collo per decorare un semplice top o indossata come un top nelle giornate di caldo insopportabile, la bandana è ora relegata alla testa. E la bandana paisley della nostra giovinezza, che ci faceva sembrare uscite da un reality show di sopravvivenza, ora si presenta in molte varianti. Ricamata , finemente lavorata a maglia , decorata con frutta o fiori, la bandana è il filo conduttore che unisce tutte le ragazze alla moda.

La bandana ha molti vantaggi, oltre al suo look neo-vintage. Protegge dal sole senza nascondere completamente il viso, esalta l'eleganza degli abiti e completa splendidamente il look. È anche un ottimo trucco estetico per nascondere la ricrescita grassa. Tuttavia, questo versatile pezzo di stoffa ha anche i suoi svantaggi. Nonostante un nodo degno di un marinaio, può facilmente scivolare giù dai capelli e ricadere sulla testa come un sipario a fine spettacolo.

Nel momento in cui osi correre per prendere l'autobus o passeggiare lungo la costa con un vento che potrebbe squarciare il mare, la tua sciarpa ti abbandona e si rifiuta di collaborare. Sui social media, gli appassionati di moda, sempre alla ricerca di soluzioni pratiche, hanno trovato un modo per aggirare il problema. La loro scoperta riguarda alcune mollette per capelli.

Il metodo è semplice: annodano il foulard al contrario, come se stessero per andare in quad nel Sahara. Poi fissano due fermagli ai lati dei capelli per creare un collegamento tra le ciocche e il foulard. Infine, rigirano il foulard e lo fissano secondo le tendenze del momento. In questo modo, il foulard non si muove di un millimetro, nemmeno quando l'aria condizionata è al massimo.

@mattloveshair il trucco per capelli più importante per la stagione dei festival che porterai al Coachella questo fine settimana 💁💁‍♀️💁‍♂️ niente più bandane che scivolano via dall'acconciatura quest'anno 💁‍♂️💁‍♀️💁 il consiglio virale di hairtok sulla clip per capelli che fissa la sciarpa cambia la vita! sciarpa di raso oversize @CÉCRED fermagli per capelli @arachne ♬ Ring My Bell - Anita Ward

L'altro metodo ingegnoso prevede l'utilizzo di una fascia per capelli.

Per combattere uno dei maggiori pericoli dell'estate (dopo la sabbia nelle scarpe), gli utenti di internet si sono sbizzarriti con la creatività, spremendosi le meningi fino a trovare la soluzione perfetta. Mantenere una bandana al suo posto è diventata una vera e propria battaglia online. Sebbene le mollette per capelli siano molto efficaci, esiste un'altra tecnica, leggermente più delicata. Secondo questi tutorial, che vantano di aver fatto la scoperta dell'anno, alcune persone usano una fascia per capelli al posto delle mollette, che però possono diventare rapidamente dolorose.

L'intero processo richiede meno di un minuto. Prima di cimentarvi in un esercizio di origami con questo tessuto malleabile, posizionate la bandana sulla testa come avete fatto con il lenzuolo bianco ad Halloween. Indossate sopra una fascia elastica e ripiegate la bandana. Ora siete pronti a passeggiare tra gli scaffali climatizzati e a salire su una barca o una bicicletta senza che la bandana cada a terra e diventi un "oggetto smarrito"... o finisca accartocciata sul fondo di una borsa da spiaggia dopo una folata di vento troppo forte.

La bandana, la prova definitiva di stile quest'estate

La bandana, il must-have di stile di quest'estate, trova il perfetto equilibrio tra nostalgia e modernità. Dopo diverse stagioni dominate da accessori minimalisti, torna prepotentemente alla ribalta in una versione molto più espressiva: stampe rivisitate, palette pastello, motivi floreali XXL o look ispirati agli anni '90. Indossata con capelli sciolti, intrecciati o acconciati in modo morbido, diventa l'elemento che trasforma una silhouette semplice in un look audace, quasi da rivista.

In questa stagione, la tendenza non è più quella della sobria bandana annodata discretamente dietro il collo, ma di look più visibili e audaci. Annodata in un chic stile piratesco, come un turbante improvvisato, o persino piegata in un'ampia fascia grafica, struttura il viso e incornicia i lineamenti con un chiaro intento stilistico. Influencer e appassionati di moda la considerano soprattutto un terreno di gioco: mixare tessuti (lino, raso, cotone lavato), sovrapporre accessori o abbinarla a occhiali da sole oversize e gioielli d'oro per accentuarne l'effetto iconico.

Ma ciò che rende davvero la bandana così potente quest'estate è la sua capacità di adattarsi alle micro-tendenze che circolano sui social media. Che si tratti di una versione "clean girl" con tonalità neutre e una piega perfetta, di una versione bohémien con stampe artigianali o di una versione street style con loghi e reinterpretazioni grafiche, abbraccia ogni estetica senza mai perdere la propria identità. Diventa così un segno distintivo immediato, quasi istintivo, che esprime sia la personalità che l'umore del giorno.

E in questo gioco di stile controllato ma mai rigido, la bandana conferma il suo status di accessorio camaleontico. Non si limita più ad abbellire un outfit, ma lo arricchisce. Un semplice quadrato di stoffa, sì, ma che quest'estate è diventato un'estensione della nostra personalità.