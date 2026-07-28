Questi materiali per abbigliamento sono preferibili per una migliore resistenza al calore

Quando le temperature si alzano vertiginosamente, il primo istinto è spesso quello di indossare gli abiti più corti possibili. Tuttavia, rimanere comodi con le alte temperature dipende principalmente dalla scelta del tessuto giusto. Alcune fibre permettono alla pelle di respirare e allontanano l'umidità in modo più efficace, mentre altre trasformano rapidamente una giornata estiva in un vero e proprio forno.

Il lino, un capo essenziale per le giornate di sole.

Se c'è un tessuto che domina l'estate, è il lino. Naturalmente traspirante, favorisce la circolazione dell'aria grazie alla struttura delle sue fibre e assorbe l'umidità senza dare quella sgradevole sensazione di tessuto umido a contatto con la pelle.

Un altro vantaggio: si asciuga rapidamente e mantiene una piacevole sensazione di freschezza, anche sotto il sole cocente. Quanto al suo celebre effetto stropicciato, è ormai considerato un vero e proprio elemento di moda che dona carattere agli outfit estivi.

Cotone, sì... ma non un tipo qualsiasi.

Il cotone rimane una scelta sicura, a patto di optare per la giusta trama. I tessuti spessi, come alcuni jersey, tendono a trattenere il calore e il sudore. Al contrario, il voile di cotone, la garza, il popeline leggero o il seersucker consentono una migliore circolazione dell'aria. Il seersucker, in particolare, si distingue per la sua texture increspata, che riduce il contatto tra il tessuto e la pelle, creando una sensazione di leggerezza particolarmente apprezzata quando le temperature si alzano.

La canapa, il grande ritorno di una fibra naturale

Ancora relativamente poco diffusa nei nostri guardaroba, la canapa merita tutta la nostra attenzione. Resistente, traspirante e altamente assorbente, condivide molte qualità con il lino. Ad ogni lavaggio, questa fibra diventa persino più morbida, mantenendo un'eccellente resistenza. Una scelta interessante per chi cerca capi d'abbigliamento che durino nel tempo.

Fibre di cellulosa, perfette per capi fluidi

La viscosa, il lyocell e alcune fibre derivate dalla cellulosa vegetale sono apprezzate per la loro morbidezza e la loro splendida vestibilità. Assorbono bene l'umidità e offrono un comfort notevole per abiti, pantaloni a gamba larga o camicie pensate per le giornate più calde. Richiedono un tempo di asciugatura leggermente superiore rispetto al lino, ma rimangono una valida alternativa per chi desidera coniugare eleganza e comfort.

Materiali troppo caldi

Al contrario, alcune fibre sintetiche sono meno adatte alle alte temperature. Poliestere, nylon e acrilico, ad esempio, non permettono una buona circolazione dell'aria e trattengono più umidità. Il risultato: una sensazione di calore amplificata e odori che si sviluppano più rapidamente. Anche gli indumenti con un alto contenuto di elastan possono accentuare questo effetto, aderendo al corpo e limitando la ventilazione naturale.

Il taglio fa tutta la differenza

Anche il tessuto più pregiato perde parte delle sue qualità se il taglio è troppo aderente. Gli indumenti ampi creano spazio tra la pelle e il tessuto, favorendo la circolazione dell'aria. I colori chiari, inoltre, riflettono più luce solare rispetto a quelli scuri, mentre le trame leggere accentuano questa sensazione di freschezza.

Scegli materiali naturali, ma anche responsabili.

In un periodo in cui il caldo estremo e gli incendi boschivi sono in aumento, in Francia come in altre parti d'Europa, anche le nostre abitudini di consumo devono cambiare. Scegliere abiti realizzati con fibre naturali o provenienti da filiere produttive più responsabili è un gesto che va oltre il semplice comfort.

Quando possibile, optate per lino, canapa o cotone certificati, prodotti in condizioni che rispettino l'ambiente e le persone che li coltivano. Investire in capi di qualità, pensati per durare diverse estati, è spesso più vantaggioso che acquistare continuamente abiti sintetici a basso costo. Una moda più sostenibile è anche un modo per prendersi cura del pianeta, degli animali e delle risorse naturali.

Durante i periodi di caldo intenso, il miglior alleato per il comfort non è necessariamente la quantità di tessuto, ma la sua composizione. Prima di procedere all'acquisto, prenditi qualche secondo per leggere l'etichetta: spesso rivela molto più del prezzo sulla capacità di un capo di mantenerti comodo per tutta l'estate.