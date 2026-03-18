Hailey Bieber sfoggia l'abito con stampa animalier, già un must-have per la primavera.

tendenze della moda
Fabienne Ba.
@haileybieber/Instagram

Sul red carpet, alcuni look spiccano più di altri. Al celebre after-party degli Oscar, la modella e imprenditrice americana Hailey Bieber ha attirato l'attenzione con la sua scelta di moda di tendenza. La sua apparizione conferma una cosa: la stampa animalier è tornata di moda, e resterà di tendenza per tutta la primavera.

Un'apparizione che non è passata inosservata.

Ogni anno, il Vanity Fair Oscar Party riunisce un mix di celebrità del cinema, della moda e personaggi influenti. È un momento cruciale in cui le tendenze vengono definite e confermate. In questo contesto di alto profilo, Hailey Bieber ha fatto una scelta che si è discostata dalla norma.

Dite addio agli abiti ultra-classici: ha optato per una stampa animalier, a lungo considerata "difficile da indossare". Il risultato? Una silhouette elegante e perfettamente bilanciata. Ciò che fa la differenza non è solo la fantasia, ma il modo in cui viene indossata. Il taglio rimane sobrio, i dettagli sono eseguiti con maestria e l'intero look trasuda sicurezza. La prova che si può osare essere diversi!

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Il grande ritorno della stampa animalier

Questo look sta generando molto interesse, in parte perché si inserisce in una tendenza moda più ampia. Le stampe animalier sono tornate di moda in diverse sfilate primavera/estate. Leopardo, zebra, serpente... questi motivi ritornano in versioni aggiornate, più moderne e facili da indossare. Meno sgargianti, spesso abbinati a tonalità neutre o linee pulite, acquistano raffinatezza.

Quando una celebrità come Hailey Bieber indossa questo tipo di abito a un evento di così alto profilo, funge da acceleratore di tendenza. Ciò che si vede oggi sul red carpet spesso finisce nelle collezioni e per le strade domani.

Una tendenza più accessibile che mai

Buone notizie: la stampa animalier non è più riservata a un'immagine "stravagante" o "provocante". Si sta evolvendo verso qualcosa di più discreto, più versatile e soprattutto più inclusivo. Oggi non si tratta di conformarsi a uno schema, ma di giocare con gli stili in base alla propria personalità e al proprio fisico.

Ogni persona merita di sentirsi apprezzata, e questo tipo di stampa può essere un'alleata, non un ostacolo. Abbinata a un taglio semplice, cattura lo sguardo senza appesantire la silhouette. Mette in risalto, valorizza, esprime personalità. In breve, si adatta a te, non il contrario.

Una tendenza destinata a durare.

La presenza di Hailey Bieber alla festa di Vanity Fair illustra perfettamente come una tendenza possa affermarsi. Riportando alla ribalta la stampa animalier, contribuisce a riposizionarla come un capo essenziale per la primavera. E a differenza di alcune mode passeggere, questa ha già dimostrato il suo fascino duraturo. Reinventata regolarmente, ritorna sempre con rinnovata energia.

In definitiva, il messaggio è semplice: la moda è un parco giochi. Che tu preferisca look sobri o capi più audaci, hai il tuo posto al suo interno. E se la stampa animalier ti incuriosisce, ora potrebbe essere il momento perfetto per provarla, a modo tuo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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