Gli stilisti lo adorano: questo look si sta già affermando come tendenza dell'estate.

Dopo un inverno interminabile trascorso a vestirsi a strati e indossare maglioni dallo stile poco ricercato, probabilmente vi starete chiedendo come accogliere al meglio l'arrivo della bella stagione. L'estate non è ancora iniziata e già sognate abiti sottoveste, sandali vintage e bluse svolazzanti. Ma quest'anno, un outfit in particolare dominerà la scena della moda e diventerà il must-have per le giornate di sole. E voi lo avete già provato.

L'abbinamento gonna lunga e sandali è una scelta sicura.

Le giornate si allungano, il sole splende, gli uccelli cantano, i fiori spuntano nel grigiore delle strade… Finalmente si intravede la fine dell'inverno. Eppure, mentre le temperature ci invogliano a toglierci qualche strato di vestiti, gli abiti estivi non sono ancora pronti per la bella stagione. Ma questo non ci impedisce di pensare a cosa mettere in valigia e di salvare look da spiaggia su Pinterest. Non vediamo l'ora di riscoprire la sensazione del vento tra i piedi, di sentire di nuovo il calore sulle spalle e di apprezzare ancora una volta la leggerezza dei tessuti dei nostri abiti.

Con l'avvicinarsi dell'estate, tutti gli occhi sono puntati sulle passerelle, che annunciano le tendenze in arrivo e dettano le mode. E alla Settimana della Moda, si delinea chiaramente il profilo dell'outfit più ambito del 2026. Questo mix di tendenza, indicato come il modello da seguire, vi sarà sicuramente familiare. Lo avrete sicuramente notato sulla vostra silhouette in spiaggia, ma anche durante le vostre passeggiate in città. Si tratta dell'elegante fusione tra una gonna lunga e sandali bassi.

Incarnazione perfetta dello spirito spensierato dell'estate, questa combinazione di moda si colloca a metà strada tra l'eleganza e la disinvoltura. È adatta sia alle afose giornate lavorative che al fascino del mare aperto. Tuttavia, nonostante la sua apparente semplicità e la comprovata versatilità, l'abbinamento gonna e sandali richiede un minimo di competenza stilistica per evitare un look banale.

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Le mosse giuste per padroneggiare questo outfit

Sebbene Brigitte Bardot passeggiasse un tempo sulla spiaggia di Madrague con questo promettente completo, con tanto di voluminosa gonna a quadretti, la moda si è certamente evoluta dall'epoca d'oro di questa icona. Seguendo la tendenza trasgressiva di non indossare i pantaloni, le gambe sono ora adornate da gonne svolazzanti, a pois, in pelle, con frange o drappeggiate con eleganza. Il look è completato da sandali impreziositi da fiori, sandali da gladiatore degni di dee greche e modelli con suola spessa.

Per dare l'illusione di parlare fluentemente il linguaggio della moda (senza dover rivedere "Il diavolo veste Prada" dieci volte), si può giocare con i contrasti. Una gonna lunga molto fluida, quasi bohémien, acquista un tocco moderno se abbinata a sandali minimalisti in pelle. Al contrario, una gonna più strutturata, in denim o in pelle ad esempio, si abbinerà perfettamente a sandali più audaci, con suola spessa o impreziositi da dettagli metallici. La chiave sta anche nella lunghezza e nel movimento del tessuto. Gli stilisti prediligono gonne che sfiorano le caviglie o sfiorano il pavimento, creando un effetto arioso a ogni passo.

Un altro trucco adottato dagli stilisti è la sovrapposizione di capi. Una semplice canotta a coste, una camicia di lino leggermente aperta o un top asimmetrico sono sufficienti per completare l'outfit senza oscurare la gonna. L'idea non è quella di esagerare, ma di lasciare che la silhouette respiri.

Una tendenza facile da adottare

Questo look piace sia agli stilisti che agli influencer perché racchiude tutti i requisiti della moda attuale: è comodo, intramontabile e facile da indossare. Non serve essere un'esperta di stile per adottarlo, né tantomeno passare ore a sfogliare riviste di haute couture. Basta scegliere una gonna che si adatti alla silhouette e un paio di sandali comodi, perfetti per camminare tutto il giorno. Ecco come coniugare stile e comfort.

In un panorama della moda a lungo dominato da minigonne e silhouette ultra aderenti, questo ritorno alla gonna lunga risulta liberatorio. Scivola sul corpo senza costringerlo e crea immediatamente un look elegante, quasi cinematografico. La gonna lunga, intrinsecamente raffinata, si abbina perfettamente ai sandali, che sono più casual. Il risultato è un look sofisticato e rilassato al tempo stesso, che comunica un messaggio discreto senza richiedere ore passate davanti allo specchio.

Questo outfit, acclamato da tutte le it-girl, è la soluzione a tutti quei momenti in cui non si sa cosa indossare e preannuncia già un'estate all'insegna del disinvoltura.