Questo accessorio di tendenza torna prepotentemente di moda per proteggere le orecchie dal freddo.

L'inverno 2025 segna il grande ritorno del passamontagna in maglia, un accessorio un tempo riservato alle piste da sci e che ora sta diventando un alleato indispensabile contro il freddo pungente. Morbidissimo, caldo ed elegante, protegge orecchie, collo e viso, aggiungendo un tocco fashion e sofisticato ai look urbani.

Un irresistibile revival della moda sulle passerelle

Dopo aver fatto furore nel 2021, il passamontagna in maglia è destinato a esplodere sulle passerelle e nelle strade nel 2025. Molti brand lo stanno reinventando in versioni sottili ed eleganti, spesso in lana merino o cashmere, per un effetto minimal chic. Indossato sotto un blazer oversize o come parte di un look monocromatico beige/grigio dalla testa ai piedi, incornicia il viso e impreziosisce gli outfit invernali, dalle sirene da ufficio allo streetwear.

Comfort e calore garantiti.

La sua lavorazione a coste o in maglia tecnica offre una protezione termica ottimale: traspirante, idrorepellente e ultra morbida, combatte i venti gelidi e le basse temperature senza appesantire. Scegli la lana merino per gli inverni rigidi, il cotone biologico per la mezza stagione o il pile sottile per una sensazione simile al cashmere. Pratica per i capelli folti grazie al suo taglio morbido e oversize, copre il collo e isola dal freddo meglio di una classica sciarpa.

Come adottarlo senza commettere passi falsi in fatto di moda

Look minimalista: passamontagna color crema sopra un dolcevita beige + jeans dritti + semplici sneakers.

Monocromatico: un completo in maglia beige, dai pantaloni al passamontagna, per una silhouette fluida.

Lussuoso: cashmere antracite sotto un cappotto di lana + décolleté nere.

Femminile: abito Ganni rosa pallido annodato sul davanti per un tocco giocoso.

Il passamontagna in rete non è più solo un accessorio sportivo, ma l'accessorio must-have dell'inverno 2025, che coniuga praticità, calore ed eleganza senza tempo. Perfetto per affrontare il freddo con stile, dimostra che moda e comfort possono andare di pari passo senza compromessi.