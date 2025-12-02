La "Wirkin": la borsa di cui tutti parlano (e che sta già andando a ruba)

Una borsa rettangolare in similpelle con manico e chiusura, apparsa su Walmart (la multinazionale americana) alla fine del 2024, è diventata virale su TikTok per la sua sorprendente somiglianza con l'iconica Birkin di Hermès. Soprannominata "Wirkin" dagli utenti di Internet, questa conveniente borsa da 78 dollari sta riaccendendo il dibattito sulle imitazioni di lusso con l'avvicinarsi delle festività natalizie.

L'erede virale della leggendaria Birkin

La Hermès Birkin, creata nel 1984 e ispirata a Jane Birkin, simboleggia l'esclusività con la sua produzione artigianale di 40 ore, l'utilizzo di materiali pregiati come la pelle di Togo o di coccodrillo e un prezzo che spesso supera i 10.000 dollari. La Wirkin, realizzata in pelle sintetica e prodotta in serie, ne replica l'iconica silhouette senza il logo, offrendo un'alternativa accessibile che è andata esaurita in tempi incredibilmente rapidi negli Stati Uniti tramite le vendite online. Disponibile in diversi colori, si rivolge a chi desidera l'estetica Birkin senza la lista d'attesa o il prezzo esorbitante.

[incorpora]https://www.tiktok.com/@battny/video/7455910715719798062[/incorpora]

Si tratta di un inganno deliberato o di una contraffazione mascherata?

Classificato come "dupe" – ovvero copie ispirate e senza marchio che evitano una palese contraffazione – il Wirkin è stato rimosso da Walmart in seguito a sospetti di violazione della proprietà intellettuale di Hermès, azienda nota per la sua rigorosa posizione legale. Ciononostante, le imitazioni stanno ora proliferando su altri siti, alimentando un circolo vizioso in cui la viralità di TikTok aumenta le vendite e banalizza lo status symbol. I puristi lamentano una svalutazione dell'artigianato di lusso, mentre i fan lo vedono come una giocosa democratizzazione del trend.

Un fenomeno che solleva interrogativi sul lusso accessibile

Questo passaparola evidenzia l'ascesa dei "dupe" sulle piattaforme di massa, dove l'immagine ha la precedenza sulla sostenibilità o sull'etica. Sebbene il Wirkin non minacci le vendite della Birkin – riservata a un'élite – rivela una sete di prestigio immediato, trasformando un accessorio senza tempo in un fenomeno effimero sui social media.

In definitiva, l'ascesa fulminea della "Wirkin" illustra più un profondo cambiamento nel nostro rapporto con i beni di lusso che una semplice moda passeggera. Nell'era dei social media, dove le tendenze vengono create in poche ore, l'aura di una borsa leggendaria può essere catturata, fatta propria e reinventata da un prodotto di massa.